Ενας Μπατιστ για όλες τις δουλειές: Ηρθε για «τριάρι» στον Παναθηναϊκό, έγινε ο καλύτερος σέντερ της Ευρώπης και τώρα επιστρέφει ως βοηθός του Ομπράντοβιτς