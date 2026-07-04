Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής
Για την κατάσβεση επιχειρούν πλέον 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7).
Μάλιστα, λίγο μετά τις 18.00 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια.
Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν πλέον 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 18.00 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια.
Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν πλέον 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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