Πράσινο Ακρωτήρι: Η σταχτοπούτα του Μουντιάλ που θα θυμόμαστε για χρόνια απέδειξε στη FIFA ότι ακόμη και οι… μικροί μπορούν

Το Πράσινο Ακρωτήριο

Ο 40χρονος τερματοφύλακας, Βοζίνια

Ο προπονητής του Πράσινου Ακρωτηρίου, Μπουμπίστα, στάθηκε στην ιστορική διάσταση της πορείας. «Δείξαμε ότι μπορεί να είμαστε μικρή χώρα, αλλά μπορούμε να παίξουμε απέναντι στις καλύτερες ομάδες του κόσμου», ανέφερε. «Γράψαμε ιστορία για τη χώρα μας. Το να παίζουμε έτσι απέναντι στους παγκόσμιους πρωταθλητές και να ισοφαρίζουμε δύο φορές είναι κάτι απίστευτο».Ανάλογο ήταν και το μήνυμα του Ρομπέρτο «Πίκο» Λόπες, στόπερ της Σάμροκ Ρόβερς, ο οποίος αγωνίστηκε και στα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του στο Μουντιάλ. «Ένα από τα καλύτερα πράγματα που βγήκαν από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ότι κανείς δεν ρωτά πια πού βρίσκεται το Πράσινο Ακρωτήριο στον χάρτη. Αυτό από μόνο του είναι ιστορία για εμάς. Βάλαμε τη χώρα μας στον χάρτη», είπε στο BBC Sport. «Είμαστε ένα μικρό έθνος, αλλά με μεγάλες καρδιές. Δείξαμε τι είναι δυνατό όταν πιστεύεις».Η πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου έδωσε και νέα διάσταση στη συζήτηση για το διευρυμένο Μουντιάλ των 48 ομάδων. Πριν από την έναρξη του τουρνουά υπήρχε έντονη αμφισβήτηση για την αύξηση των συμμετεχόντων, όμως η παρουσία ομάδων όπως το Πράσινο Ακρωτήριο άλλαξε το κλίμα. Ο Νέβιλ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα είναι «ποτέ ξανά σκεπτικιστής», ενώ ο Ίαν Ράιτ κάλεσε τη FIFA να διασφαλίσει ότι οι πόροι φτάνουν σε περισσότερες χώρες, ώστε να υπάρξουν και άλλες ανάλογες ιστορίες.«Αυτό δείχνει ότι όταν δίνεις στους ανθρώπους την ευκαιρία, μπορούν να βρεθούν στη μεγαλύτερη σκηνή, όσο μικροί κι αν είναι, και να σταθούν απέναντι στους παγκόσμιους πρωταθλητές, απέναντι σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες του κόσμου», είπε ο Ράιτ. «Ήταν μια ηράκλεια προσπάθεια».Το Πράσινο Ακρωτήριο ή Κάμπο Βέρντε (πορτογαλικά: Cabo Verde‎‎, προφέρεται: ˈkaβu ˈveɾðɨ), επισήμως Δημοκρατία του Κάμπο Βέρντε είναι μια νησιωτική χώρα της Δυτικής Αφρικής, δυτικά της Σενεγάλης, με έκταση 4.033 τ.χλμ. και πληθυσμό 491.233 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021.Το όνομα της πρωτεύουσας είναι Πράια. Το νησί βρίσκεται στην περιοχή Μακαρονησία (αποτελείται από δέκα νησιά και άλλα πιο μικρά νησιά) στα βόρεια του Ατλαντικού Ωκεανού. Τα μέχρι πρότινος ακατοίκητα νησιά ανακαλύφθηκαν και εποικίστηκαν από τους Πορτογάλους τον 15ο αιώνα. Η χώρα πήρε την ονομασία της από το Cap-Vert (που σημαίνει Πράσινο Ακρωτήριο), σήμερα στη Σενεγάλη, στο δυτικότερο άκρο της ηπειρωτικής Αφρικής.Ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Μουντιάλ κατέχει ο Βοζίνια. Η εικόνα του 40χρονου τερματοφύλακα να δακρύζει και στη συνέχεια να σηκώνει ψηλά τη σημαία της χώρας του μετά το 0-0 με την Ισπανία έκανε τον γύρο του κόσμου. Όμως η φήμη του δεν χτίστηκε μόνο πάνω στη συγκίνηση. Οι εμφανίσεις του τον ανέδειξαν σε έναν από τους πιο αγαπημένους παίκτες της διοργάνωσης.Ο Βοζίνια, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Τσάβες της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Μουντιάλ με 18 αποκρούσεις, επίδοση που τον έφερε στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας στη διοργάνωση εκείνη τη στιγμή. Απέναντι στην Αργεντινή έκανε οκτώ επεμβάσεις και κράτησε την ομάδα του ζωντανή μέχρι το τέλος.«Ο Βοζίνια θα βρει καλή ομάδα μετά από αυτό», είπε ο Νέβιλ. «Τι Μουντιάλ έκανε. Ό,τι κάνει είναι ήρεμο και συγκροτημένο. Πού ήταν τόσο καιρό; Έπρεπε να τον είχαμε γνωρίσει νωρίτερα». Ο Ίαν Ράιτ πρόσθεσε ότι ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου έχει «ενέργεια ήρωα», αποτυπώνοντας τη λατρεία που δημιούργησε η παρουσία του.Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, σταδιακά αναδείχθηκε σε έναν από τους αναδυόμενους αστέρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις επιδόσεις του να οδηγούν σε τεράστια αύξηση των ακολούθων του στα κοινωνικά δίκτυα. Πριν η πατρίδα του παίξει τον πρώτο της αγώνα στο Μουντιάλ, ο λογαριασμός του Βοζίνια είχε 437 αναρτήσεις, πάνω από 46.000 ακόλουθους και ακολουθούσε 2.170 λογαριασμούς. Μέχρι το τέλος της πορείας της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο λογαριασμός είχε 448 αναρτήσεις, 19,1 εκατομμύρια ακόλουθους και ακολουθούσε 2.160 λογαριασμούς. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση αντανακλά το παγκόσμιο ενδιαφέρον που προκάλεσε η παραμυθένια πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου στο τουρνουά, όπου η νησιωτική χώρα κέρδισε τις καρδιές των ποδοσφαιρόφιλων σε όλο τον κόσμο.Το Πράσινο Ακρωτήριο αποχωρεί από το Μουντιάλ χωρίς πρόκριση στους «16», αλλά με κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια τυπική ποδοσφαιρική επιτυχία. Αποχωρεί έχοντας κερδίσει το κοινό, έχοντας αναγκάσει τον κόσμο να μάθει το όνομά του και έχοντας αποδείξει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ανήκει μόνο στους μεγάλους. Ανήκει και σε εκείνους που φτάνουν για πρώτη φορά, παίζουν με την ψυχή τους και φεύγουν αφήνοντας πίσω τους μια ιστορία που κανείς δεν θα ξεχάσει.