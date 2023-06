Roland Garros, Σβιόντεκ - Μούχοβα 2-1: Τρίτος τίτλος στο Παρίσι για την Ίγκα

Iga Swiatek is 𝙤𝙣𝙚 𝙜𝙖𝙢𝙚 𝙖𝙬𝙖𝙮 from her third Roland-Garros title! 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/NIvcgaAGGf — Eurosport (@eurosport) June 10, 2023

Back to back πρωταθλήτρια στοστέφτηκε ηΗ 22χρονη τενίστρια από την Πολωνία κέρδισετην Τσέχαστον τελικό που διεξήχθη το Σάββατο στο Παρίσι και έτσι έφτασε τα 3 Roland Garros και συνολικά τα 4 Grand Slam.Η Σβιόντεκ που έχασε το πρώτο της σετ στο τουρνουά στον τελικό, είναι πλέον νικήτρια του τουρνουά το 2020, το 2022, το 2023 ενώ κατέκτησε και το US Open το 2022. Φυσικά παραμένει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και πλέον βάζει στόχο το Wimbledon.