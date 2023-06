Roland Garros, Τσιτσιπάς - Σβάρτσμαν 3-0: Στον 4ο γύρο με επίδειξη δύναμης!

Κλείσιμο

Lean, mean, Greek machine 🤖🇬🇷@steftsitsipas reaches the fourth round for the fifth straight year, easing past Diego Schwartzman 6-2 6-2 6-3!#RolandGarros pic.twitter.com/3FAPVLhleC — Eurosport (@eurosport) June 2, 2023

Στον 4ο γύρο τουγια 5η σερί χρονιά προκρίθηκε οΟ κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε σε 2.03' με 6-2,6-2, 6-3 τονκαι θα παίξει την Κυριακή για μια θέση στον προημιτελικό με τον Σεμπάστιαν Όφνερ (Νο118, Αυστρία) ο οποίος κέρδισε με 5-7, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4 τονΟ Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Αργεντινό που το 2020 είχε φτάσει στον ημιτελικό και στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης. Πλέον ο δρόμος για τα προημιτελικά είναι ανοιχτός για τον Έλληνα αφού ο Όφνερ δεν μπορεί να τον απειλήσει εάν πιάσει καλή απόδοση εκείνος.