Ο Κάι Χαβερτς εξομολογήθηκε την αγάπη του για τα γαϊδούρια: «Είναι ήρεμα ζώα και μου αρέσει αυτό»

Hi Leute✌



Ein echtes Herzensprojekt von mir geht endlich an den Start.



K H S, die Kai Havertz-Stiftung. @KHStiftung



Die Mission: Helfen. Das Ziel: Fortschritt. Für Mensch und Tier.

Wir sind jetzt live, also schaut vorbei! Denn wir haben einiges vor! https://t.co/sH9WlzuvJA pic.twitter.com/3KRXJfiIB3