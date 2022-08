Ευρωμπάσκετ 2022: Με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο για το 6ο μετάλλιο η Ελλάδα

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cmaa9b6st1rl)

Ο Γιάννης στο Ευρωμπάσκετ του 2015 Οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2005 πετούν στον αέρα τον Παναγιώτη Γιαννάκη Ημέρες μαγείας το 1987 στην Αθήνα Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη... Πρωταθλητές Ευρώπης το έτος 1987 στο ΣΕΦ

Η εθνική Ελλάδας στον πρόσφατο αγώνα με το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ

Αρχίζει την Πέμπτη το 41οστο οποίο ηπροβάλει ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση μεταλλίου.Η φετινή διοργάνωση θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Θα διεξαχθεί σε τέσσερις χώρες που είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Τσεχία και η Γεωργία.Οι πόλεις που θα δούμε αγώνες είναι το Μιλάνο, η Πράγα, η Τιφλίδα, η Κολωνία και το Βερολίνο (νοκ άουτ παιχνίδια)!Η Ελλάδα είναι στον Δ' όμιλο μαζί με τηνΑπό κάθε όμιλο που έχει έξι ομάδες στα νοκ άουτ συνεχίζουν οι τέσσερις πρώτες.Η πρεμιέρα της ομάδας μας θα γίνει στις 2/9 στις 18:00 απέναντι στην Κροατία.Οι διασταυρώσεις έχουν ως εξής: Β2-Α3, Α1-Β4, Β1-Α4, Α2-Β3, Γ1-Δ4, Δ2-Γ3, Γ2-Δ3, Δ1-Γ4. Στον 4ο όμιλο (Πράγα/Τσεχία) με τον οποίο διασταυρώνεται ο όμιλος της ελληνικής ομάδας βρίσκονται οι Φινλανδία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισραήλ, Σερβία και Πολωνία.Ο τελικός και ο μικρός τελικός θα διεξαχθούν στις 18 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο.Η Ελλάδα έχει 5 μετάλλια στη διοργάνωση με τελευταίο αυτό του 2009 που ήταν χάλκινο. Το 1987 στην Αθήνα και το 2005 στο Βελιγράδι κέρδισε το χρυσό έχοντας στον πάγκο της τωνκαι τοναντιστοίχως.Το 1949 στο Κάϊρο ήρθε το πρώτο μετάλλιο (χάλκινο) ενώ το 1989 στο Ζάγκρεμπ η Ελλάδα έπαιξε στον τελικό και ηττήθηκε από την πρωήν ενωμένη Γιουγκοσλαβία.Έτσι στο Βερολίνο θα διεκδικήσει το 6ο μετάλλιο της με τους μπουκ να την δίνουν 3ο φαβορί πίσω από την Γαλλία και τη Σλοβενία. Πρώτη σε μετάλλια είναι η Σοβιετική Ένωση με 21 και ακολουθεί με 17 η Γιουγκοσλαβία.Η Ελλάδα είναι στην 6η θέση με 5 μετάλλια. Στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ (2017) νικήτρια ήταν η Σλοβενία. Μόνο ένας Έλληνας έχει ψηφιστεί MVP και αυτός είναι οΟ πρωταθλητής NBAθα συμμετάσχει για 2η φορά σε Ευρωμπάσκετ. Η πρώτη ήταν το 2015 με την Ελλάδα να τερματίζει στην 5η θέση. Ο Γιάννης έπαιξε τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση στο Μουντομπάσκετ του 2019 με την Ελλάδα να είναι 11η.Φέτος έχει δείξει πως είναι ο μεγάλος ηγέτης αυτής της ομάδας και πλαισιώνεται από σπουδαίους παίκτες., που κάνει ντεμπούτο σε Ευρωμπάσκετ, έχει πάρει στο Μιλάνο 14 παίκτες και θα επιλέξει πριν από τον πρώτο αγώνα την τελική 12αδα.Οι παίκτες που ταξίδεψαν στην Ιταλία είναι οι: Νικ Καλάθης, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιώργος Παπαγιάννης, Δημήτρης Αγραβάνης, Λεωνίδας Κασελάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Λευτέρης Μποχωρίδης, Μιχάλης Λούντζης, Τάιλερ Ντόρσεϊ.H Ελλάδα έχει στη σύνθεση της τρεις παίκτες του ΝΒΑ που είναι ο Γιάννης και ο Θανάσης (Μπακς), ο Ντόρσεϊ (Ντάλας) ενώ ξεχωρίζουν από τις άλλες ομάδες οι Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας), Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς (Τζαζ), Σάριτς (Σανς).Η Γαλλία έχει τέσσερις NBAers που είναι οι:Ρούντι Γκομπέρ (Τίμπεργουλβς), Τεό Μαλεντόν (Θάντερ), Εβάν Φουρνιέ (Νικς), Τιμοτέ Λουαού – Καμπαρό (Νικς)Το Ευρωμπάσκετ θα καλυφθεί από τα κανάλια της ΕΡΤ.ΓεωργίαΙσπανίαΤουρκίαΜαυροβούνιοΒέλγιοΒουλγαρίαΓαλλίαΓερμανία (συνδιοργανώτρια)ΛιθουανίαΣλοβενίαΟυγγαρίαΒοσνίαΕλλάδαΙταλία (συνδιοργανώτρια)ΕσθονίαΚροατίαΟυκρανίαΑγγλίαΣερβίαΤσεχία (συνδιοργανώτρια)ΠολωνίαΦινλανδίαΙσραήλΟλλανδία1 Σεπτεμβρίου14:30 Ισπανία - Βουλγαρία15:30 Βοσνία - Ουγγαρία17:15 Τουρκία - Μαυροβούνιο18:15 Σλοβενία - Λιθουανία20:00 Βέλγιο - Γεωργία21:30 Γαλλία - Γερμανία2 Σεπτεμβρίου15:00 Ισραήλ - Φινλανδία15:15 Ουκρανία - Μεγάλη Βρετανία18:30 Πολωνία - Τσεχία22:00 Ιταλία - Εσθονία22:00 Σερβία - Ολλανδία3 Σεπτεμβρίου14:30 Μαυροβούνιο - Βέλγιο15:00 Φινλανδία - Πολωνία15:15 Μεγάλη Βρετανία - Κροατία15:30 Γερμανία - Βοσνία17:15 Βουλγαρία - Τουρκία18:00 Εσθονία - Ουκρανία18:30 Τσεχία - Σερβία18:45 Λιθουανία - Γαλλία20:00 Γεωργία - Ισπανία21:30 Ουγγαρία - Σλοβενία22:00 Ολλανδία - Ισραήλ4 Σεπτεμβρίου14:30 Βουλγαρία - Μαυροβούνιο15:30 Λιθουανία - Γερμανία17:15 Ισπανία - Βέλγιο18:45 Σλοβενία - Βοσνία20:00 Τουρκία - Γεωργία21:30 Γαλλία - Ουγγαρία5 Σεπτεμβρίου15:00 Πολωνία - Ισραήλ15:15 Κροατία - Εσθονία18:30 Τσεχία - Ολλανδία22:00 Ουκρανία - Ιταλία22:00 Σερβία - Φινλανδία6 Σεπτεμβρίου14:30 Βέλγιο - Τουρκία15:00 Ολλανδία - Πολωνία15:15 Εσθονία - Μεγάλη Βρετανία15:30 Βοσνία - Γαλλία17:15 Μαυροβούνιο - Ισπανία18:15 Ουγγαρία - Λιθουανία18:30 Φινλανδία - Τσεχία20:00 Γεωργία - Βουλγαρία21:30 Γερμανία - Σλοβενία22:00 Ιταλία - Κροατία22:00 Ισραήλ - Σερβία7 Σεπτεμβρίου14:30 Τουρκία - Ισπανία15:30 Λιθουανία - Βοσνία17:15 Βουλγαρία - Βέλγιο18:15 Γαλλία - Σλοβενία20:00 Γεωργία - Μαυροβούνιο21:30 Ουγγαρία - Γερμανία8 Σεπτεμβρίου15:00 Φινλανδία - Ολλανδία15:15 Κροατία - Ουκρανία18:30 Τσεχία - Ισραήλ22:00 Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία22:00 Σερβία - Πολωνία9 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης10 Σεπτεμβρίου: 4 αγώνες11 Σεπτεμβρίου: 4 αγώνες12 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης13 Σεπτεμβρίου: 2 αγώνες14 Σεπτεμβρίου: 2 αγώνες15 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης16 Σεπτεμβρίου: 2 αγώνες17 Σεπτεμβρίου: ημέρα ξεκούρασης18 Σεπτεμβρίου: Στις 18:15 ο αγώνας για το χάλκινο και στις 21:30 για το χρυσό