Thessaloniki Grand Slam: Όμορφες εικόνες από το τουρνουά μπιτς βόλεϊ στο κέντρο της πόλης

Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην καρδιά της πόλης ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ηέχουν στήσει για πρώτη φορά δύο γήπεδα (τις προηγούμενες χρονιές ήταν μόνο ένα) κι από τους πρώτους αγώνες των προκριματικών ο κόσμος έχει σπεύσει για να παρακολουθήσει ένα πραγματικά μοναδικό θέαμα.Από σήμερα το πρωί έχουν ξεκινήσει οι αγώνες του κυρίως ταμπλό τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες με τη βροχή (όπως και το προηγούμενο διήμερο) να προκαλεί μια μικρή διακοπή ωστόσο οι αγώνες συνεχίζονται πλέον κανονικά.Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ξεχωρίζουν οι δύο ήττες των Αθηνά Παπαφωτίου, Ανθής Βασιλαντωνάκη στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι στην άμμο, ενώ εκτός συνέχειας κινδυνεύουν να μείνουν οι Χρυσάνθη Χριστοδούλου, Ιφιγένεια Σαμπάτη (ημιτελικά στο Σύνταμα, χρυσό την περασμένη εβδομάδα στο Ωραιόκαστρο) λόγω τραυματισμού της δεύτερης.Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στο κυρίως ταμπλό:Τζιουμάκας Σ. /Χατζηνικολάου Δ. vs Βογιατζόγλου Π. /Κουρτίδης Α. 2-0 (21-11, 27-25)Μανδηλάρης A. /Καννέλος Ι. vs Αρμενάκης Α. /Εφραιμίδης Ν. 2 - 0 ( 21-16, 21-12)Μπανιώτης Ρ. /Τερζόγλου Γ. vs Ζορμπής Χ. (CYP)/Λιοτατής Α. (CYP) 2-1 (16-21, 21-18, 15-11)Κόλα Α. /Ντάλλας Σ. vs Øfstaas E. (NOR)/Klungsøyr Syver D. (NOR) 2-0 (21-14, 23-21)Καφούρος Ι. /Τσιγαρίδας Χ. vs Βογιατζόγλου Π. /Κουρτίδης Α. 1-2 (21-13, 17-21, 12-15)Καλιανίδης Γ. /Τερζόγλου Σ. vs Αρμενάκης Α. /Εφραιμίδης Ν. 1-2 (21-17, 15-21, 7-15)Αγριοδήμου Η. /Καραγκούνη Δ. vs Παπά A. /Τριγωνίδου Π. 2-0 (21-15, 21-10)Μάτιου Δ. /Χαντζή Ε. vs Ματιάδη Β. /Παρισάκη Ι. 2-0 (21-16, 21-16)Γεωργοπούλου Α. /Μαριάτου Ρ. vs Καλαμαρίδου Μ. /Μαναβή Δ. 0-2 (13-21, 17-21)Αντωνακάκη Γ. /Περδικάκη Ι. vs Βασιλαντωνάκη Α. /Παπαφωτίου Α. 2-0 (21-18, 21-19)Σαμπάτη Ι. /Χριστοδούλου Χ. vs Παπά A. /Τριγωνίδου Π. 2-0 (21-15, 21-10)Σπυροπούλου Χ. /Malesic E. vs Ματιάδη Β. /Παρισάκη Ι. 0-2 (15-21, 21-23)Μεθενίτη Π. /Τριανταφυλλίδη Ε. vs Βασιλαντωνάκη Α. /Παπαφωτίου Α. 2-0 (21-17, 21-9)Αγριοδήμου Η. /Καραγκούνη Δ. vs Σαμπάτη Ι. /Χριστοδούλου Χ. 2-0 (21-0, 21-0, αποχώρηση λόγω τραυματισμού)