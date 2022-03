Αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις: Δείτε το πρόγραμμα της Κυριακής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To Γκραν Πρι της F1 στη Σαουδική Αραβία περιλαμβάνεται στο σημερινό πρόγραμμα αθλητικών τηλεοπτικών μεταδόσεων Δείτε αναλυτικά:ΕΡΤ3 14:45Καλλιθέα - ΚηφισιάSuper League 2COSMOTE Sport 8 15:00Μέλσουνγκεν - ΦλένσμπουργκΧάντμπολΕΡΤ3 17:00Κολοσσός - ΑΕΚBasket LeagueCOSMOTE Sport 6 18:002022 ATP Masters 1000, Miami Open presented by ItauΤένιςCOSMOTE Sport 8 19:30Μπανταλόνα - ΜπαρτσελόναΙσπανικό πρωτάθλημα μπάσκετΕΡΤ2 19:55Γκραν Πρι Σαουδικής ΑραβίαςFormula 1COSMOTE Sport 5 20:00Γκραν Πρι Σαουδικής ΑραβίαςFormula 1ΕΡΤ3 20:00Άρης - Προμηθέας ΠάτραςBasket LeagueCOSMOTE Sport 5 20:15Καρσίγιακα - ΦενέρμπαχτσεΤούρκικο πρωτάθλημα μπάσκετCOSMOTE Sport 6 22:002022 ATP Masters 1000, Miami Open presented by ItauΤένιςCOSMOTE Sport 4 22:30Ντιτρόιτ Πίστονς - Νιου Γιορκ ΝικςNBA