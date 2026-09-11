Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στη Μεσσηνία
Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στη Μεσσηνία
Το ατύχημα σημειώθηκε στο Αμπελόφυτο – Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα
Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 60χρονος άνδρας που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, ενώ ο άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, όταν ο 60χρονος βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από γεωργικό ελκυστήρα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 22:30 για την ανάγκη παροχής βοήθειας και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού.
Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο 60χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, όταν ο 60χρονος βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από γεωργικό ελκυστήρα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 22:30 για την ανάγκη παροχής βοήθειας και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού.
Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από γεωργικό ελκυστήρα, συνεπεία καταπλάκωσης του, στην περιοχή Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο 60χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
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