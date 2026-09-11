Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στη Μεσσηνία
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσσηνία Τρακτέρ

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στη Μεσσηνία

Το ατύχημα σημειώθηκε στο Αμπελόφυτο – Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στη Μεσσηνία
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Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 60χρονος άνδρας που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, ενώ ο άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, όταν ο 60χρονος βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από γεωργικό ελκυστήρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 22:30 για την ανάγκη παροχής βοήθειας και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.



Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο 60χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
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