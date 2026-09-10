Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στη Shipping League της TradeWinds
SPORTS
ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος

Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στη Shipping League της TradeWinds

Στην Shipping League συμμετέχουν ομάδες από όλον τον κόσμο που ανήκουν σε εφοπλιστές και στην οποία μέσω του Μάριου Ηλιόπουλου πήρε μέρος και κατέκτησε η ΑΕΚ

Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στη Shipping League της TradeWinds
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Μία ακόμα διάκριση για την ΑΕΚ, με την Ένωση του Μάριου Ηλιόπουλου να κατακτά το ειδικό πρωτάθλημα της fantasy league της TradeWinds στο οποίο συμμετέχουν ομάδες που ανήκουν σε εφοπλιστές.

Τον Μάιο που μας πέρασε η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της Ιστορίας της στη Νέα Φιλαδέλφεια πανηγυρίζοντας πανάξια τον τίτλο, ωστόσο δεν ήταν και ο μοναδικός για τη χρονιά που διανύουμε. Κι αυτό γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος με την Ένωση πήρε τον τίτλο και στο ειδικό πρωτάθλημα των εφοπλιστών!

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη Shipping League, την οποία τρέχει ένα πασίγνωστο Μέσο ναυτιλιακών ειδήσεων, η TradeWinds, η οποία καλύπτει την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Στο πρωτάθλημα αυτό συμμετέχουν ομάδες από όλον τον κόσμο που ανήκουν σε εφοπλιστές και στο οποίο μέσω του Μάριου Ηλιόπουλου πήρε μέρος και η ΑΕΚ.

Η Ένωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία κατακτώντας την πρώτη θέση στο ειδικό αυτό πρωτάθλημα στο οποίο πήραν μέρος ομάδες όπως ομάδες όπως οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Ίντερ Μαϊάμι, Νότιγχαμ Φόρεστ, Ολυμπιακός, Μαρσέιγ, Βέρντερ Βρέμης, Παναθηναϊκός και Ρίο Άβε.

Όπως γίνεται αντιληπτό και με αυτήν την πρωτιά η ΑΕΚ αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη αίγλη σε διεθνές επίπεδο σε μια περίοδο κατά την οποία μέσα στον αγωνιστικό χώρο έχει πραγματοποιήσει άλματα στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή. Φτάνοντας ως τα προημιτελικά του Conference League πέρυσι και συμμετέχοντας φέτος στην κορυφαία διοργάνωση της League Phase του Champions League με όπλο τη νοοτροπία του νικητή.

Συγκεκριμένα η τελική κατάταξη είχε ως εξής:

Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στη Shipping League της TradeWinds

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πηγή: gazzetta.gr
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