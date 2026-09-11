Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
«Αν αγαπάς τόσο πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί»: Η απάντηση του Βανς σε διαδηλωτή με σημαίες Παλαιστίνης και Μεξικού, δείτε βίντεο
Η παρέμβαση διέκοψε την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών – Η αντίδρασή του εκτός προετοιμασμένου κειμένου
Ο Τζέι Ντι Βανς βρισκόταν στη μέση της ομιλίας του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, όταν ένας άνδρας με μωβ μπλούζα σηκώθηκε από σημείο κοντά στη σκηνή και προκάλεσε αναστάτωση, κρατώντας δύο σημαίες, μία της Παλαιστίνης και μία του Μεξικού.
Guy waves Mexican and Palestinian flag while JD Vance is speaking and JD instantly destroys him: pic.twitter.com/95i4uRsDw5— 🇺🇸 America First Primetime 🇺🇸 (@AFPrimeTime) September 11, 2026
Ο διαδηλωτής πέταξε μία από τις σημαίες προς την πλευρά της σκηνής, με τους άνδρες ασφαλείας να επεμβαίνουν άμεσα και να τον απομακρύνουν από τον χώρο.
Η παρέμβαση ανάγκασε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο να διακόψει την ομιλία του και να απαντήσει επί τόπου, εγκαταλείποντας για λίγο το προετοιμασμένο κείμενό του.
«Λοιπόν, φίλε μου, αν αγαπάς τόσο πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί», είπε ο Βανς την ώρα που η ασφάλεια απομάκρυνε τον διαδηλωτή.
Here was the moment when Vance smacked down the heckler...— Curtis Houck (@CurtisHouck) September 11, 2026
"So, what -- what the people at home missed is that we just had a protester interrupting us and waving the Mexican flag. Well -- well, my friend, if you love Mexico so much, get your ass .over there. I'll buy you the… pic.twitter.com/w1cvvPq06D
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους αντέδρασαν θεωρώντας ότι ο διαδηλωτής κρατούσε παλαιστινιακή σημαία, ενώ στη συνέχεια έγινε σαφές ότι είχε μαζί του δύο σημαίες, μία της Παλαιστίνης και μία του Μεξικού. Ο Βανς επικεντρώθηκε στη μεξικανική σημαία, απαντώντας στον διαδηλωτή με το σχόλιο ότι, αν αγαπά τόσο πολύ το Μεξικό, θα πρέπει να πάει εκεί.
A protester interrupts Vance (who said it was a Mexican flag, though it looked maybe like a Palestinian flag from a brief glimpse up here). pic.twitter.com/SQPWx9yoIG— Josh Wingrove (@josh_wingrove) September 11, 2026
«Μόλις ανακαλύψαμε το σύμβολο της άκρας αριστεράς: έναν ηλίθιο που κρατά μια μεξικανική σημαία σε μια διαμαρτυρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Βανς υποστήριξε ότι ο διαδηλωτής θα έπρεπε να κρατά την αμερικανική σημαία και πρόσθεσε ότι, παρά το γεγονός πως επέλεξε να εμφανιστεί με μια ξένη σημαία, πιθανότατα θα προτιμούσε να ζει σε αμερικανικές πόλεις όπως το Ντάλας ή το Σινσινάτι παρά στο Μεξικό.
«Ενώ εμείς κρατάμε την αμερικανική σημαία και αγωνιζόμαστε για το αμερικανικό όνειρο, πρέπει να θυμόμαστε ότι η καλή ζωή που αποτελεί τη βάση της υπόσχεσης αυτής της χώρας δεν είναι δεδομένη», είπε.
JD Vance just handled a protester waving a Mexican flag in the middle of his speech at the Dallas convention.— Jeffrey Pedersen (@intheMatrixxx) September 11, 2026
“If you love Mexico so much, get your ass over there. I’ll buy you the plane ticket.”
Crowd exploded. American flags everywhere. That’s how you do it.… pic.twitter.com/1GMUhgzK7z
Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στους παρευρισκόμενους ότι είχε προετοιμάσει διαφορετική ομιλία, αλλά αποφάσισε να αλλάξει το περιεχόμενό της μετά το περιστατικό.
Η παρέμβαση σημειώθηκε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου ζητήματα όπως η μετανάστευση, η εθνική ταυτότητα και η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης.
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