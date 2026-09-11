«Αν αγαπάς τόσο πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί»: Η απάντηση του Βανς σε διαδηλωτή με σημαίες Παλαιστίνης και Μεξικού, δείτε βίντεο

Η παρέμβαση διέκοψε την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών – Η αντίδρασή του εκτός προετοιμασμένου κειμένου





Ο Τζέι Ντι Βανς βρισκόταν στη μέση της ομιλίας του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, όταν ένας άνδρας με μωβ μπλούζα σηκώθηκε από σημείο κοντά στη σκηνή και προκάλεσε αναστάτωση, κρατώντας δύο σημαίες, μία της Παλαιστίνης και μία του Μεξικού.







Ο διαδηλωτής πέταξε μία από τις σημαίες προς την πλευρά της σκηνής, με τους άνδρες ασφαλείας να επεμβαίνουν άμεσα και να τον απομακρύνουν από τον χώρο.







«Λοιπόν, φίλε μου, αν αγαπάς τόσο πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί», είπε ο Βανς την ώρα που η ασφάλεια απομάκρυνε τον διαδηλωτή.



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Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους αντέδρασαν θεωρώντας ότι ο διαδηλωτής κρατούσε παλαιστινιακή σημαία, ενώ στη συνέχεια έγινε σαφές ότι είχε μαζί του δύο σημαίες, μία της Παλαιστίνης και μία του Μεξικού. Ο Βανς επικεντρώθηκε στη μεξικανική σημαία, απαντώντας στον διαδηλωτή με το σχόλιο ότι, αν αγαπά τόσο πολύ το Μεξικό, θα πρέπει να πάει εκεί.







Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τζέι Ντι Βανς στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν ένας διαδηλωτής διέκοψε την ομιλία του κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης και του Μεξικού . Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σταμάτησε την προγραμματισμένη ομιλία του και απάντησε στον άνδρα, ο οποίος απομακρύνθηκε από την ασφάλεια, με τη φράση: «Αν αγαπάς τόσο πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί».Ο Τζέι Ντι Βανς βρισκόταν στη μέση της ομιλίας του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, όταν ένας άνδρας με μωβ μπλούζα σηκώθηκε από σημείο κοντά στη σκηνή και προκάλεσε αναστάτωση, κρατώντας δύο σημαίες, μία της Παλαιστίνης και μία του Μεξικού.Ο διαδηλωτής πέταξε μία από τις σημαίες προς την πλευρά της σκηνής, με τους άνδρες ασφαλείας να επεμβαίνουν άμεσα και να τον απομακρύνουν από τον χώρο.Η παρέμβαση ανάγκασε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο να διακόψει την ομιλία του και να απαντήσει επί τόπου, εγκαταλείποντας για λίγο το προετοιμασμένο κείμενό του.«Λοιπόν, φίλε μου, αν αγαπάς τόσο πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί», είπε ο Βανς την ώρα που η ασφάλεια απομάκρυνε τον διαδηλωτή.Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους αντέδρασαν θεωρώντας ότι ο διαδηλωτής κρατούσε παλαιστινιακή σημαία, ενώ στη συνέχεια έγινε σαφές ότι είχε μαζί του δύο σημαίες, μία της Παλαιστίνης και μία του Μεξικού. Ο Βανς επικεντρώθηκε στη μεξικανική σημαία, απαντώντας στον διαδηλωτή με το σχόλιο ότι, αν αγαπά τόσο πολύ το Μεξικό, θα πρέπει να πάει εκεί.

Μετά την απομάκρυνση του άνδρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε στο περιστατικό και υποστήριξε ότι η παρέμβαση αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής αντιπαράθεσης με την αριστερά.



«Μόλις ανακαλύψαμε το σύμβολο της άκρας αριστεράς: έναν ηλίθιο που κρατά μια μεξικανική σημαία σε μια διαμαρτυρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Βανς υποστήριξε ότι ο διαδηλωτής θα έπρεπε να κρατά την αμερικανική σημαία και πρόσθεσε ότι, παρά το γεγονός πως επέλεξε να εμφανιστεί με μια ξένη σημαία, πιθανότατα θα προτιμούσε να ζει σε αμερικανικές πόλεις όπως το Ντάλας ή το Σινσινάτι παρά στο Μεξικό.



«Ενώ εμείς κρατάμε την αμερικανική σημαία και αγωνιζόμαστε για το αμερικανικό όνειρο, πρέπει να θυμόμαστε ότι η καλή ζωή που αποτελεί τη βάση της υπόσχεσης αυτής της χώρας δεν είναι δεδομένη», είπε.







Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στους παρευρισκόμενους ότι είχε προετοιμάσει διαφορετική ομιλία, αλλά αποφάσισε να αλλάξει το περιεχόμενό της μετά το περιστατικό.



Η παρέμβαση σημειώθηκε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου ζητήματα όπως η μετανάστευση, η εθνική ταυτότητα και η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης.