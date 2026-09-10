Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Ο Χάμες Ροντρίγκες επιστρέφει στην πατρίδα του
Ο Χάμες Ροντρίγκες επιστρέφει στην πατρίδα του
Την 13η ομάδα της καριέρας του φαίνεται πως έχει βρει ο Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με σπουδαία καριέρα και πλούσιο ταλέντο. Ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας του, ωστόσο δεν τον έχει αφήσει να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα.
Ο λόγος για τον Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος βρήκε τον 13ο σταθμό της καριέρας του σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε έντονη φημολογία ότι ο Κολομβιανός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία.
Οι τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο αναφέρουν ότι ο Χάμες Ροντρίγκες θα επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ατλέτικο Νασιονάλ. Ο 35χρονος σταρ φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της πατρίδας του.
Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και ο Χάμες φορέσει τη φανέλα της Ατλέτικο Νασιονάλ θα αγωνιστεί στη χώρα του για πρώτη φορά μετά το 2008 όταν και είχε αποχωρήσει από την Ενβιγκάδο για τη Μπάνφιλντ.
Τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Χάμες είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό στον οποίο είχε παίξει έως τον Απρίλιο του 2023. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που είχε φτάσει τη χρηματιστηριακή του αξία στα 80 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στη συνέχεια η καριέρα του πήρε την… κατηφόρα.
Ο λόγος για τον Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος βρήκε τον 13ο σταθμό της καριέρας του σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε έντονη φημολογία ότι ο Κολομβιανός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία.
Οι τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο αναφέρουν ότι ο Χάμες Ροντρίγκες θα επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ατλέτικο Νασιονάλ. Ο 35χρονος σταρ φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της πατρίδας του.
🚨🟢⚪️ James Rodriguez has reached a verbal agreement to join Atletico Nacional, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026
Deal in place with formal steps to follow as Colombian side hope to confirm the return to the country in the next days.
James, set for the comeback - follows @PSierraR. pic.twitter.com/PCynjKZ7sj
Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και ο Χάμες φορέσει τη φανέλα της Ατλέτικο Νασιονάλ θα αγωνιστεί στη χώρα του για πρώτη φορά μετά το 2008 όταν και είχε αποχωρήσει από την Ενβιγκάδο για τη Μπάνφιλντ.
Τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Χάμες είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό στον οποίο είχε παίξει έως τον Απρίλιο του 2023. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που είχε φτάσει τη χρηματιστηριακή του αξία στα 80 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στη συνέχεια η καριέρα του πήρε την… κατηφόρα.
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