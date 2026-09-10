Επίσημα αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού ο Αντόνιο Κορδόν
SPORTS
Αντόνιο Κορδόν Ολυμπιακός

Επίσημα αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού ο Αντόνιο Κορδόν

Δεύτερη θητεία για τον Κορδόν, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό το πρώτο μισό της σεζόν 2023-24

Επίσημα αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού ο Αντόνιο Κορδόν
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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του του Αντόνιο Κορδόν ως αθλητικό διευθυντή στην ομάδα. Ο Ισπανός έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επισημοποίηση του deal  των ερυθρολεύκων με τον νέο προπονητή τους, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. 

Για τον Αντόνιο Κορδόν θα είναι η δεύτερη θητεία του στην ομάδα μετά το ξεκίνημα της σεζόν 2023-24 με προπονητή τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κορδόν ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή (Sport Director) του Συλλόγου.
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