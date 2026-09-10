Επίσημα αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού ο Αντόνιο Κορδόν

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του του Αντόνιο Κορδόν ως αθλητικό διευθυντή στην ομάδα. Ο Ισπανός έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επισημοποίηση του deal των ερυθρολεύκων με τον νέο προπονητή τους, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.Για τον Αντόνιο Κορδόν θα είναι η δεύτερη θητεία του στην ομάδα μετά το ξεκίνημα της σεζόν 2023-24 με προπονητή τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ.Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κορδόν ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή (Sport Director) του Συλλόγου.