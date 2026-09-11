Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Οι ΗΠΑ εγκρίνουν πιθανή πώληση τεσσάρων ελικοπτέρων Black Hawk στην Αργεντινή έναντι 140 εκατ. δολαρίων
Οι ΗΠΑ εγκρίνουν πιθανή πώληση τεσσάρων ελικοπτέρων Black Hawk στην Αργεντινή έναντι 140 εκατ. δολαρίων
Η συμφωνία περιλαμβάνει εξοπλισμό, εκπαίδευση και υποστήριξη από τη Sikorsky – Ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφαλείας του Μπουένος Άιρες
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Αργεντινή τεσσάρων στρατιωτικών ελικοπτέρων UH-60L Black Hawk, μαζί με συναφή εξοπλισμό και υπηρεσίες υποστήριξης, συνολικής αξίας 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάδοχος της συμφωνίας θα είναι η Sikorsky, θυγατρική της Lockheed Martin, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η προμήθεια θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Αργεντινής σε αποστολές ασφάλειας συνόρων, αντιμετώπισης εγκληματικών δικτύων και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την έγκριση πιθανής πώλησης τεσσάρων ελικοπτέρων UH-60L Black Hawk στην Αργεντινή, σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει εκτός από τα αεροσκάφη και ένα ευρύ πακέτο εξοπλισμού, εκπαίδευσης και υποστήριξης.
Η κυβέρνηση της Αργεντινής έχει ζητήσει την απόκτηση τεσσάρων ελικοπτέρων τύπου UH-60L Black Hawk, καθώς και δύο κινητήρων T700-GE-701D, μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.
Στο πακέτο περιλαμβάνονται συστήματα πλοήγησης και επικοινωνιών, εξοπλισμός αναγνώρισης φίλου ή εχθρού (IFF), ραδιοσυστήματα, συστήματα GPS, βοηθητικές δεξαμενές καυσίμων, εξοπλισμός διάσωσης, συστήματα ανύψωσης, εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων και μέσα υποστήριξης για επιχειρήσεις ειδικού χαρακτήρα.
Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει την παροχή ανταλλακτικών, εργαλείων, τεχνικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση πληρωμάτων και τεχνικού προσωπικού, καθώς και υπηρεσίες μηχανικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η απόκτηση των Black Hawk θα επιτρέψει στην Αργεντινή να ανταποκριθεί καλύτερα σε υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, βελτιώνοντας τις δυνατότητές της σε επιχειρήσεις φύλαξης συνόρων, καταπολέμησης του διεθνικού εγκλήματος και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ακόμη ότι η Αργεντινή διαθέτει την ικανότητα να ενσωματώσει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό στις ένοπλες δυνάμεις της χωρίς σημαντικές δυσκολίες.
Ο βασικός ανάδοχος της συμφωνίας θα είναι η Sikorsky, εταιρεία του ομίλου Lockheed Martin, με έδρα το Στράτφορντ του Κονέκτικατ.
Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει γνωστή συμφωνία αντισταθμιστικών ωφελημάτων (offset agreement) που να συνδέεται με την πώληση. Εφόσον προκύψει σχετική συμφωνία, αυτή θα καθοριστεί μέσα από διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Αργεντινής και της κατασκευάστριας εταιρείας.
Η υλοποίηση της συμφωνίας, εφόσον ολοκληρωθεί, δεν θα απαιτήσει την ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης ή εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας στην Αργεντινή.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την έγκριση πιθανής πώλησης τεσσάρων ελικοπτέρων UH-60L Black Hawk στην Αργεντινή, σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει εκτός από τα αεροσκάφη και ένα ευρύ πακέτο εξοπλισμού, εκπαίδευσης και υποστήριξης.
Η κυβέρνηση της Αργεντινής έχει ζητήσει την απόκτηση τεσσάρων ελικοπτέρων τύπου UH-60L Black Hawk, καθώς και δύο κινητήρων T700-GE-701D, μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους.
Στο πακέτο περιλαμβάνονται συστήματα πλοήγησης και επικοινωνιών, εξοπλισμός αναγνώρισης φίλου ή εχθρού (IFF), ραδιοσυστήματα, συστήματα GPS, βοηθητικές δεξαμενές καυσίμων, εξοπλισμός διάσωσης, συστήματα ανύψωσης, εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων και μέσα υποστήριξης για επιχειρήσεις ειδικού χαρακτήρα.
Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει την παροχή ανταλλακτικών, εργαλείων, τεχνικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση πληρωμάτων και τεχνικού προσωπικού, καθώς και υπηρεσίες μηχανικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Η στρατηγική σημασία της συμφωνίαςΣύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η πιθανή πώληση εντάσσεται στους στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, καθώς ενισχύει μια χώρα που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ.
Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η απόκτηση των Black Hawk θα επιτρέψει στην Αργεντινή να ανταποκριθεί καλύτερα σε υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, βελτιώνοντας τις δυνατότητές της σε επιχειρήσεις φύλαξης συνόρων, καταπολέμησης του διεθνικού εγκλήματος και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ακόμη ότι η Αργεντινή διαθέτει την ικανότητα να ενσωματώσει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό στις ένοπλες δυνάμεις της χωρίς σημαντικές δυσκολίες.
Δεν αλλάζει η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχήΗ αμερικανική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι η προτεινόμενη πώληση δεν αναμένεται να μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στη Νότια Αμερική.
Ο βασικός ανάδοχος της συμφωνίας θα είναι η Sikorsky, εταιρεία του ομίλου Lockheed Martin, με έδρα το Στράτφορντ του Κονέκτικατ.
Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει γνωστή συμφωνία αντισταθμιστικών ωφελημάτων (offset agreement) που να συνδέεται με την πώληση. Εφόσον προκύψει σχετική συμφωνία, αυτή θα καθοριστεί μέσα από διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Αργεντινής και της κατασκευάστριας εταιρείας.
Η υλοποίηση της συμφωνίας, εφόσον ολοκληρωθεί, δεν θα απαιτήσει την ανάπτυξη επιπλέον προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης ή εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας στην Αργεντινή.
Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκτίμησε ότι η πώληση δεν θα έχει αρνητική επίπτωση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
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