Ολυμπιακός: Συμβόλαιο για 2+1 χρόνια ο Αλγκουαθίλ, αλλαγές στο τεχνικό επιτελείο
Ολυμπιακός: Συμβόλαιο για 2+1 χρόνια ο Αλγκουαθίλ, αλλαγές στο τεχνικό επιτελείο
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έπιασε δουλειά έχοντας φέρει μαζί του έναν γυμναστή και έναν προπονητή τερματοφυλάκων
Έπιασε δουλειά στον Ρέντη ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος παρουσιάστηκε και επίσημα στους ποδοσφαιριστές από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στον Ολυμπιακό, άλλωστε δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, αφού η ομάδα έχει μπροστά της ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο (12/9) με τον ΟΦΗ και την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθεί η πρεμιέρα με τη Γιαγκελόνια για το Europa League.
Για τον 55χρονο προπονητή στον Πειραιά έχουν πολύ καλή άποψη με τον Αντόνιο Κορδόν, άλλωστε να τον γνωρίζει πολύ καλά. Ο νέος αθλητικός διευθυντής των ερυθρόλευκων ήθελε τον Αλγκουαθίλ και στη Σεβίλλη, αλλά δεν είχε προχωρήσει τότε η συμφωνία των δύο πλευρών.
Στον Ολυμπιακό τον πιστεύουν τον Αλγκουαθίλ και θεωρούν ότι είναι άνθρωπος που θα ταιριάξει με τα “θέλω” του κλαμπ. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε ότι ότι ο Βάσκος υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Και από αυτό φαίνεται ότι το κλαμπ έχει πίστη στον νέο προπονητή.
Σε αυτό το σημείο έχει σημασία να αναφέρουμε ότι ο Αλγκουαθίλ ήρθε στην Ελλάδα με δύο συνεργάτες. Έφερε έναν γυμναστή και ένα προπονητή τερματοφυλάκων και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να φέρει ακόμα δύο που θα προστεθούν στο τιμ του χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό τι ρόλο θα έχουν.
Από αυτούς που υπήρχαν στο τιμ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα θα αποχωρήσει ο προπονητής τερματοφύλακων, Παναγιώτης Αγριόγιαννης. Αντίθετα ο γυμναστής φυσικής κατάστασης, Χρήστος Μουρίκης παραμένει στο πόστο του εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.
Για τον 55χρονο προπονητή στον Πειραιά έχουν πολύ καλή άποψη με τον Αντόνιο Κορδόν, άλλωστε να τον γνωρίζει πολύ καλά. Ο νέος αθλητικός διευθυντής των ερυθρόλευκων ήθελε τον Αλγκουαθίλ και στη Σεβίλλη, αλλά δεν είχε προχωρήσει τότε η συμφωνία των δύο πλευρών.
Στον Ολυμπιακό τον πιστεύουν τον Αλγκουαθίλ και θεωρούν ότι είναι άνθρωπος που θα ταιριάξει με τα “θέλω” του κλαμπ. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε ότι ότι ο Βάσκος υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τον Ολυμπιακό. Και από αυτό φαίνεται ότι το κλαμπ έχει πίστη στον νέο προπονητή.
Σε αυτό το σημείο έχει σημασία να αναφέρουμε ότι ο Αλγκουαθίλ ήρθε στην Ελλάδα με δύο συνεργάτες. Έφερε έναν γυμναστή και ένα προπονητή τερματοφυλάκων και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να φέρει ακόμα δύο που θα προστεθούν στο τιμ του χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό τι ρόλο θα έχουν.
Από αυτούς που υπήρχαν στο τιμ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα θα αποχωρήσει ο προπονητής τερματοφύλακων, Παναγιώτης Αγριόγιαννης. Αντίθετα ο γυμναστής φυσικής κατάστασης, Χρήστος Μουρίκης παραμένει στο πόστο του εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.
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