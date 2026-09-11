Ρήξη Αλγερίας - ΗΑΕ: Το Αλγέρι διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις και έκλεισε τον εναέριο χώρο

Κατηγορίες για «προκλητικές ενέργειες» και ανάμιξη στις υποθέσεις της περιοχής – Η αντίδραση του Αμπού Ντάμπι





Η Αλγερία ανακοίνωσε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια κίνηση που κλιμακώνει τη μακροχρόνια ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες.







Λίγο αργότερα, οι αλγερινές αρχές ανακοίνωσαν και το κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας για στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη των Εμιράτων.



Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέφρασε την ελπίδα ότι η απόφαση του Αλγερίου θα είναι «προσωρινή», υπογραμμίζοντας την «εκτίμησή του» προς τον «αδελφό αλγερινό λαό» και τη δέσμευσή του στις σχέσεις που συνδέουν τους δύο λαούς.



Η προειδοποίηση και οι κατηγορίες του Αλγερίου Η αλγερινή διπλωματία ενημέρωσε τον πρεσβευτή των ΗΑΕ για τη ρήξη, δίνοντάς του 48 ώρες προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση.



Στην ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση του Αλγερίου έκανε λόγο για «προκλητικές ή εχθρικές ενέργειες» από την πλευρά των Εμιράτων, οι οποίες, όπως υποστήριξε, έχουν «πολλαπλασιαστεί» το τελευταίο διάστημα.



Το υπουργείο Άμυνας της Αλγερίας διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας).



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Η σύγκρουση για Λιβύη, Σουδάν και Σαχέλ Η αντιπαράθεση μεταξύ Αλγερίου και Αμπού Ντάμπι έχει τις ρίζες της στις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο χωρών για τις εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και την περιοχή του Σαχέλ.



Ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Ταμπούν έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τα ΗΑΕ ότι ακολουθούν αποσταθεροποιητική πολιτική, ειδικά στη Λιβύη, το Μάλι και το Σουδάν.



«Όπου πατάνε πόδι, χύνεται αίμα», είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση της Αλγερίας, χαρακτηρίζοντας τα ΗΑΕ «μικροσκοπικό κράτος» με «πολύ αρνητικό αντίκτυπο».



Σε ανοιχτή διπλωματική κρίση εισήλθαν η Αλγερία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα , μετά την απόφαση του Αλγερίου να διακόψει τις διμερείς σχέσεις και να κλείσει τον εναέριο χώρο της στα αεροσκάφη των Εμιράτων. Η αλγερινή κυβέρνηση κατηγόρησε το Αμπού Ντάμπι για «προκλητικές και εχθρικές ενέργειες», υποστηρίζοντας ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις χωρών της περιοχής.Η Αλγερία ανακοίνωσε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια κίνηση που κλιμακώνει τη μακροχρόνια ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες.Το υπουργείο Εξωτερικών της Αλγερίας ανακοίνωσε ότι έλαβε την απόφαση αφού «εξάντλησε όλες τις οδούς που θα επέτρεπαν να διατηρηθούν οι διμερείς σχέσεις», κατηγορώντας τα ΗΑΕ για «προκλητικές ενέργειες».Λίγο αργότερα, οι αλγερινές αρχές ανακοίνωσαν και το κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας για στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη των Εμιράτων.Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέφρασε την ελπίδα ότι η απόφαση του Αλγερίου θα είναι «προσωρινή», υπογραμμίζοντας την «εκτίμησή του» προς τον «αδελφό αλγερινό λαό» και τη δέσμευσή του στις σχέσεις που συνδέουν τους δύο λαούς.Η αλγερινή διπλωματία ενημέρωσε τον πρεσβευτή των ΗΑΕ για τη ρήξη, δίνοντάς του 48 ώρες προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση.Στην ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση του Αλγερίου έκανε λόγο για «προκλητικές ή εχθρικές ενέργειες» από την πλευρά των Εμιράτων, οι οποίες, όπως υποστήριξε, έχουν «πολλαπλασιαστεί» το τελευταίο διάστημα.Το υπουργείο Άμυνας της Αλγερίας διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας).Το μέτρο αφορά, προς το παρόν, τις εμπορικές πτήσεις των ΗΑΕ από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Αλγερίου και θα ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του 2026.Η αντιπαράθεση μεταξύ Αλγερίου και Αμπού Ντάμπι έχει τις ρίζες της στις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο χωρών για τις εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και την περιοχή του Σαχέλ.Ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Ταμπούν έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τα ΗΑΕ ότι ακολουθούν αποσταθεροποιητική πολιτική, ειδικά στη Λιβύη, το Μάλι και το Σουδάν.«Όπου πατάνε πόδι, χύνεται αίμα», είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση της Αλγερίας, χαρακτηρίζοντας τα ΗΑΕ «μικροσκοπικό κράτος» με «πολύ αρνητικό αντίκτυπο».

«Το μόνο που θέλει η Αλγερία είναι αυτό το κράτος να απομακρυνθεί, ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία στην περιοχή μας», είχε προσθέσει.



Ο Ταμπούν ανέφερε επίσης ότι το Αλγέρι θα μπορούσε να είχε προχωρήσει νωρίτερα σε διπλωματική ρήξη, αλλά απέφυγε να το κάνει ώστε να μην επιδεινώσει περαιτέρω τις διαιρέσεις στον αραβικό κόσμο.



«Αδικαιολόγητη συμπεριφορά» καταγγέλλει το Αλγέρι Ο Αλγερινός πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του είχε προειδοποιήσει τα ΗΑΕ για «τις σοβαρές συνέπειες της λυπηρής και αδικαιολόγητης συμπεριφοράς τους».



Ωστόσο, όπως ανέφερε, το Αμπού Ντάμπι «επέμεινε στις ενέργειές του», οι οποίες «ξεπέρασαν τα όρια του αποδεκτού και ανεκτού» στις σχέσεις μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών.



Σύμφωνα με τον Τζεφ Πόρτερ της εταιρείας North Africa Risk Consulting, η Αλγερία προσπαθεί να διατηρήσει μια εικόνα σταθερότητας στην περιοχή του Σαχέλ και της Σαχάρας, ενώ θεωρεί ότι τα ΗΑΕ κινούνται αντίθετα προς αυτόν τον στόχο.



Όπως εξηγεί, το Αλγέρι αντιμετωπίζει την ανάμιξη των Εμιράτων όχι μόνο ως διαφωνία εξωτερικής πολιτικής αλλά και ως έμμεση απειλή για την εθνική του ασφάλεια.



Οι σχέσεις που επιβαρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια Οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες έχουν ενισχυθεί από τις διαφορετικές τους θέσεις σε περιφερειακά ζητήματα.



Η Αλγερία κατηγορεί τα ΗΑΕ για στήριξη του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ στη Λιβύη, ο οποίος ελέγχει το ανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά και για υποστήριξη στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Σουδάν, μια παραστρατιωτική δύναμη που έχει κατηγορηθεί για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Το Αμπού Ντάμπι απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των δύο χωρών.



Ένα ακόμη επεισόδιο σημειώθηκε το 2025, όταν η αλγερινή δημόσια τηλεόραση κατήγγειλε εκστρατεία «εχθρικής προπαγάνδας» από τα ΗΑΕ, μετά τη μετάδοση από το Sky News Arabia συνέντευξης του ιστορικού Μοχάμεντ Αμίν Μπελγίτ, οι δηλώσεις του οποίου για την ταυτότητα των Αμαζίγ προκάλεσαν αντιδράσεις στην Αλγερία.



Η κρίση εντάσσεται επίσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διπλωματικών διαφορών, καθώς το Αλγέρι αντιτίθεται στην εξομάλυνση των σχέσεων αραβικών χωρών με το Ισραήλ, στην οποία προχώρησαν μεταξύ άλλων και τα ΗΑΕ με αμερικανική υποστήριξη.