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Φενερμπαχτσέ-Ρόμα, Αϊντχόφεν-Σαχτάρ: Στον πάγκο ο Κουλιεράκης για τους Ρωμαίους στο Champions League
Φενερμπαχτσέ-Ρόμα, Αϊντχόφεν-Σαχτάρ: Στον πάγκο ο Κουλιεράκης για τους Ρωμαίους στο Champions League
Ο Έλληνας διεθνής στόπερ δεν ξεκινά στην τριάδα της Ρόμα στην άμυνα στην αναμέτρηση με τη Φενέρ
Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της τρίτης ημέρας της 1ης αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League.
Στην Κωνσταντινούπολη, η Ρόμα αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ και θέλει να συνεχίσει και στην Ευρώπη το
εξαιρετικό σερί με το οποίο έχει αρχίσει την Serie A. Οι Ρωμαίοι έχουν τρεις νίκες στα τρία πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν είναι στο βασικό σχήμα. Η Ρόμα ξεκινά με τριάδα στην άμυνα, την οποία αποτελούν οι Ερμόσο, Εντικά, Μαντσίνι.
Στο Αϊντχόφεν η PSV υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αρκετές οι απουσίες για τους Ολλανδούς που δεν έχουν Πλέα, Σχούτεν, Ουαϊσά, Λάμερς, Σινλντιλά, Μάουρο Τζούνιορ.
Χωρίς Πεδρίνιο και Μαρλον, μεταξύ άλλων, οι Ουκρανοί.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Μπριζ (Βέλγιο) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3 (19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)
ΑΕΚ (Ελλάδα) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0 (21' Μαρίν)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Ίντερ (Ιταλία) 2-1 (14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)
Ντόρτμουντ (Γερμανία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-2 (53'αυτ. Βέιγκα, 80',85'πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)
Στην Κωνσταντινούπολη, η Ρόμα αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ και θέλει να συνεχίσει και στην Ευρώπη το
εξαιρετικό σερί με το οποίο έχει αρχίσει την Serie A. Οι Ρωμαίοι έχουν τρεις νίκες στα τρία πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης δεν είναι στο βασικό σχήμα. Η Ρόμα ξεκινά με τριάδα στην άμυνα, την οποία αποτελούν οι Ερμόσο, Εντικά, Μαντσίνι.
Ο Γκασπερίνι δεν έχει στη διάθεσή του τον Πελεγκρίνι ενώ οι γηπεδούχοι δεν υπολογίζουν σε Γκεντουζί, Οστερβέλντε και Ασένσιο.
La nostra formazione per #FenerbahceRoma 🐺#ASRoma #UCL pic.twitter.com/Jb8LcD80hb— AS Roma (@OfficialASRoma) September 10, 2026
Στο Αϊντχόφεν η PSV υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αρκετές οι απουσίες για τους Ολλανδούς που δεν έχουν Πλέα, Σχούτεν, Ουαϊσά, Λάμερς, Σινλντιλά, Μάουρο Τζούνιορ.
Χωρίς Πεδρίνιο και Μαρλον, μεταξύ άλλων, οι Ουκρανοί.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Μπριζ (Βέλγιο) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3 (19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)
ΑΕΚ (Ελλάδα) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0 (21' Μαρίν)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Ίντερ (Ιταλία) 2-1 (14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)
Ντόρτμουντ (Γερμανία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-2 (53'αυτ. Βέιγκα, 80',85'πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)
Πόρτο (Πορτογαλία) - Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2 (47', 90'+1 Χάαλαντ)
Λιλ (Γαλλία) - Μπέτις (Ισπανία) 2-3 (12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33',49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-1 (3',57' Ραφίνια, 22' Αντεγέμι, 77' Γιαμάλ, 85' Γκαμπριέλ Ζεσούς - 82' Στάιν)
Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 3-1 (20', 26', 32' Ντεμίροβιτς - 22' Τρίπιτς)
Παρί ΣΖ (Γαλλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 6-1 (17΄,23΄ Ντεμπελέ, 31΄, 47΄,57΄ Φεράν Τόρες, 87΄ Φαμπιάν Ρουϊθ - 58΄ Καμαρά)
Λίβερπουλ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1 (40΄ Σόμποσλαϊ, 50΄ ΜακΆλιστερ - 17΄ Γιορέντε)
Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-1 (27΄ Κατάμο, 57΄πεν. Σουάρες, 63΄ Σαλασάρ - 5΄αυτ. Ινάσιο)
Νάπολι (Ιταλία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1 (75΄ Έντεγκααρντ)
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 19:45
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Ρόμα (Ιταλία) 19:45
Μπάγερν (Γερμανία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00
Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) - Σαμπάχ (Καζακστάν) 22:00
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Λανς (Γαλλία) 22:00
Κόμο (Ιταλία) - Λειψία (Γερμανία) 22:00
Η βαθμολογία
Παρί Σεν Ζερμέν 3 -1αγ.
Μπαρτσελόνα 3 -1αγ.
Στουτγκάρδη 3 -1αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3 -1αγ.
Σπόρτινγκ Λ. 3 -1αγ.
Αστον Βίλα 3 -1αγ.
Μπέτις 3 -1αγ.
Ντόρτμουντ 3 -1αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 3 -1αγ.
ΑΕΚ 3 -1αγ.
Λίβερπουλ 3 -1αγ.
Άρσεναλ 3 -1αγ.
Φενέρμπαχτσε 0 -0αγ.
Ρόμα 0 -0αγ.
Αϊντχόφεν 0 -0αγ.
Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 -0αγ.
Κόμο 0 -0αγ.
Λειψία 0 -0αγ.
Μπάγερν 0 -0αγ.
Μπόντο Γκλιμτ 0 -0αγ.
Μάντσεστερ Γ. 0 -0αγ.
Σαμπάχ 0 -0αγ.
Σλάβια Πράγας 0 -0αγ.
Λανς 0 -0αγ.
Νάπολι 0 -1αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 0 -1αγ.
Βιγιαρεάλ 0 -1αγ.
Λιλ 0 -1αγ.
Μπριζ 0 -1αγ.
Γαλατασαράι 0 -1αγ.
Ίντερ 0 -1αγ.
ΛΑΣΚ 0 -1αγ.
Βίκινγκ 0 -1αγ.
Πόρτο 0 -1αγ.
Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 -1αγ.
Φέγενορντ 0 -1αγ.
Λιλ (Γαλλία) - Μπέτις (Ισπανία) 2-3 (12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33',49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-1 (3',57' Ραφίνια, 22' Αντεγέμι, 77' Γιαμάλ, 85' Γκαμπριέλ Ζεσούς - 82' Στάιν)
Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 3-1 (20', 26', 32' Ντεμίροβιτς - 22' Τρίπιτς)
Παρί ΣΖ (Γαλλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 6-1 (17΄,23΄ Ντεμπελέ, 31΄, 47΄,57΄ Φεράν Τόρες, 87΄ Φαμπιάν Ρουϊθ - 58΄ Καμαρά)
Λίβερπουλ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1 (40΄ Σόμποσλαϊ, 50΄ ΜακΆλιστερ - 17΄ Γιορέντε)
Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-1 (27΄ Κατάμο, 57΄πεν. Σουάρες, 63΄ Σαλασάρ - 5΄αυτ. Ινάσιο)
Νάπολι (Ιταλία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1 (75΄ Έντεγκααρντ)
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 19:45
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Ρόμα (Ιταλία) 19:45
Μπάγερν (Γερμανία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00
Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) - Σαμπάχ (Καζακστάν) 22:00
Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Λανς (Γαλλία) 22:00
Κόμο (Ιταλία) - Λειψία (Γερμανία) 22:00
Η βαθμολογία
Παρί Σεν Ζερμέν 3 -1αγ.
Μπαρτσελόνα 3 -1αγ.
Στουτγκάρδη 3 -1αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3 -1αγ.
Σπόρτινγκ Λ. 3 -1αγ.
Αστον Βίλα 3 -1αγ.
Μπέτις 3 -1αγ.
Ντόρτμουντ 3 -1αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 3 -1αγ.
ΑΕΚ 3 -1αγ.
Λίβερπουλ 3 -1αγ.
Άρσεναλ 3 -1αγ.
Φενέρμπαχτσε 0 -0αγ.
Ρόμα 0 -0αγ.
Αϊντχόφεν 0 -0αγ.
Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 -0αγ.
Κόμο 0 -0αγ.
Λειψία 0 -0αγ.
Μπάγερν 0 -0αγ.
Μπόντο Γκλιμτ 0 -0αγ.
Μάντσεστερ Γ. 0 -0αγ.
Σαμπάχ 0 -0αγ.
Σλάβια Πράγας 0 -0αγ.
Λανς 0 -0αγ.
Νάπολι 0 -1αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 0 -1αγ.
Βιγιαρεάλ 0 -1αγ.
Λιλ 0 -1αγ.
Μπριζ 0 -1αγ.
Γαλατασαράι 0 -1αγ.
Ίντερ 0 -1αγ.
ΛΑΣΚ 0 -1αγ.
Βίκινγκ 0 -1αγ.
Πόρτο 0 -1αγ.
Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 -1αγ.
Φέγενορντ 0 -1αγ.
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