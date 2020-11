Ναδάλ - Τιμ 0-2: Μια ανάσα από τους «4» του ATP Finals o Aυστριακός

BIG THIEM 💪@ThiemDomi becomes just the second man to have beaten Federer, Djokovic and Nadal at the #NittoATPFinals! pic.twitter.com/SfeF5VICet — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2020

Πλεονέκτημα πρόκρισης στους "4" του ATP Finals 2020 πήρε οΣτο 1ο σετ, οι δυο τενίστες θα δοκιμάσουν να σπάσουν χωρίς επιτυχία ο ένας το σερβίς του άλλου, χωρίς επιτυχία. Οδείχνει να ελέγχει το παιχνίδι και θα φτάσει στο 6-5.Ο Τιμ θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ. Ο Αυστριακός αρχίζει με μίνι μπρέικ αλλά ο Ισπανός θα το πάρει πίσω (2-1). Με διπλό λάθος του Ναδάλ ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 2-2 και ο Ράφα με σμας θα φτάσει στο 3-2 και στο 5-2.Ο Αυστριακός επιστρέφει (5-5) αλλά με διπλό λάθος του θα δώσει σετ πόιντ στον Ισπανό. Ο Τιμ το "σβήνει" (6-6) αλλά ο Ναδάλ θα φτάσει και σε 2ο σετ πόιντ χωρίς να τα καταφέρει και πάλι (7-7).O Τιμ θα φτάσει σε σετ πόιντ και θα το κατακτήσει με winner με 7-6 (7) σε 1.12'.Στο 2ο σετ, o Ράφα Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ αλλά ο Ντομινίκ Τιμ θα το σβήσει και θα προηγηθεί με 1-0. Με love service game ο Ισπανός θα ισοφαρίσει σε 2-2 και ο Αυστριακός με τον ίδιο τρόπο θα προηγηθεί με 3-2.Ο Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ και με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3! Ο Τιμ θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ και με την δεύτερη ευκαιρία θα κάνει μπρέικ (4-4).Θα υπερασπιστεί το μπρέικ του για το 5-4 και θα φτάσει σε τριπλό ματς πόιντ! Ο Ναδάλ θα τις σβήσει και τις τρεις ευκαιρίες του Αυστριακού και με άσο θα πάρει το πλεονέκτημα και θα ισοφαρίσει σε 5-5!Με love game ο Τιμ θα προηγηθεί με 6-5 και ο Ναδάλ θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.Ο Ναδάλ αρχίζει με μίνι μπρέικ (1-0), απαντά με μίνι μπρέικ (1-1) ο Τιμ και θα προηγηθεί με 5-3! Τελικά θα επικρατήσει με 7-6 (4).