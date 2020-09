US Open: Ο Τιμ σήκωσε την κούπα με την ανατροπή του αιώνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

είναι ο νέος πρωταθλητής στοΜετά από 4.01' και ενώ βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ , με 2-1 με μπρέικ στο 3ο σετ, με 5-3 στο 5ο επικράτησε με 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (6) του φανταστικούστον τελικό του US Open και κατέκτησε τον πρώτο του Major τίτλο!Ο Ντομινίκ Τιμ είναι ο πρώτος Αυστριακός που κατακτά το US Open. Τα κατάφερε συνολικά σε Grand Slam με την 4η προσπάθεια αφού είχε χάσει 3 τελικούς (Roland Garros 2, Australian Open).Αυτός είναι ο 17ος τίτλος της καριέρας του και φυσικά ο σημαντικότερος.Είναι ο πρώτος παίκτης (5ος σε όλα τα Grand Slam) στην ιστορία της open era που σε τελικό στο US Open επιστρέφει από το 2-0 και κερδίζει τον τίτλο ενώ είναι ο πρώτος παίκτης μετά από τον Σεπτέμβριο του 2016 που δεν ανήκει στους Big-3 και κατακτά Grand Slam.O Αλεξάντερ Ζβέρεφ από την άλλη που έβαλε τα κλάματα κατά την διάρκεια της απονομής έπαιξε στον 1ο τελικό της καριέρας του σε Grand Slam, έσβησε 2 τσάμπιονσιπ πόιντ αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στον τίτλο.Ο Ζβέρεφ παραμένει στο Νο7 (οστο Νο6) αλλά φεύγει από τη Νέα Υόρκη με 1.500.000 δολάρια στην τσέπη!Ο Ντομινίκ Τιμ (No3) είναι επίσης ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που γεννήθηκε την δεκαετία του '90 (1993) και κατακτά Grand Slam!Ο νικητής του US Open θα εισπράξει 3.000.000 δολάρια και θα κερδίσει και 2000 βαθμούς. Έτσι θα παραμείνει στην 3η θέση αλλά μόλις στο -725 από τον 2ο Ναδάλ.Οι πόντοι ήταν 162-159. Οι winners 52-43 για τον Ζβέρεφ όπως και τα αβίαστα λάθη 64-55. Ο Γερμανός είχε 15 διπλά σφάλματα και ο Αυστριακός 8. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 8/18 (Ζβέρεφ) και 7/13.Πηγή: