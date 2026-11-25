Θεοδωρόπουλος – Μασούτης: Κοινή αντεπίθεση και πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και την ενέργεια
Θεοδωρόπουλος – Μασούτης: Κοινή αντεπίθεση και πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και την ενέργεια
Η πρόταση για συμμαχία βιομηχανίας, σούπερ μάρκετ και διαφημιζομένων, η συνάντηση με τους επικεφαλής των καναλιών, το αίτημα να μη δημοσιοποιούνται τα πρόστιμα και οι ενεργειακές επενδύσεις χωρίς αντίκρισμα - Το άνοιγμα Σπανάκη προς τις επιχειρήσεις
Στην αντεπίθεση για την ακρίβεια περνούν η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ευθύνες για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία για τις επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη συναντηθεί με τους επικεφαλής μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών, προτείνει τη συγκρότηση κοινού μετώπου με το οργανωμένο λιανεμπόριο και τους διαφημιζομένους για τη δημόσια υπεράσπιση των θέσεων της αγοράς. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) κ. Γιάννης Μασούτης αποκαλύπτει ότι ο κλάδος έχει ζητήσει από το υπουργείο Ανάπτυξης να σταματήσει η δημοσιοποίηση των προστίμων στις επιχειρήσεις.
«Μια και είναι και ο κύριος Σπανάκης εδώ, πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει για να έχει εξοργίσει τον καταναλωτή», ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος από το βήμα του 17ου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Βασίλης Σπανάκης είχε ευχαριστήσει τις επιχειρήσεις για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, διαβεβαιώνοντάς τες ότι «βρισκόμαστε όλοι στην ίδια πλευρά του λόφου».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
«Μια και είναι και ο κύριος Σπανάκης εδώ, πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει για να έχει εξοργίσει τον καταναλωτή», ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος από το βήμα του 17ου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Βασίλης Σπανάκης είχε ευχαριστήσει τις επιχειρήσεις για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, διαβεβαιώνοντάς τες ότι «βρισκόμαστε όλοι στην ίδια πλευρά του λόφου».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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