Θεοδωρόπουλος – Μασούτης: Κοινή αντεπίθεση και πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και την ενέργεια

Η πρόταση για συμμαχία βιομηχανίας, σούπερ μάρκετ και διαφημιζομένων, η συνάντηση με τους επικεφαλής των καναλιών, το αίτημα να μη δημοσιοποιούνται τα πρόστιμα και οι ενεργειακές επενδύσεις χωρίς αντίκρισμα - Το άνοιγμα Σπανάκη προς τις επιχειρήσεις