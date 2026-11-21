Μετά από τις επιτυχημένες διοργανώσεις σε Μαρούσι, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Πετρούπολη, Παλλήνη, Ελευσίνα και Περιστέρι, η μεγάλη φιλοζωική γιορτή A Day With My Pet πήγε και στο Γαλάτσι.Από νωρίς στον χώρο του Άλσους Βεΐκου άρχισαν να έρχονται οι επισκέπτες συντροφιά με τα αγαπημένα τους ζωάκια, τα οποία κουνούσαν χαρούμενα την ουρά τους. Η μέρα άλλωστε ήταν αφιερωμένη σε αυτά τα μοναδικά πλάσματα που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Η γιορτή διοργανώθηκε από το topetmou.gr και την Περιφέρεια Αττικής.Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η ηθοποιός Νικολέττα Καρρά, η οποία έδωσε τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό στη γιορτή, κρατώντας αμείωτο το κέφι και την ενέργεια όλη τη μέρα.Η 33η Ημέρα Υιοθεσίας από τα Pet City ήταν για άλλη μια φορά τόπος συνάντησης όσων θέλησαν να υιοθετήσουν ένα ζωάκι αλλά και όσων απλά πήγαν να δουν από κοντά τα υπέροχα αδεσποτάκια, σκυλάκια και γατάκια, τα οποία περίμεναν μια δεύτερη ευκαιρία. Μαζί με τα αδεσποτάκια ήταν και οι εθελοντές της φιλοζωικής Γαλατσίου και Νίκαιας Κερατσινίου, οι οποίοι απάντησαν σε όλες τις απορίες των επισκεπτών.Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα θερμή καθώς αρκετά ζωάκια βρήκαν τη δική τους οικογένεια. Η νέα τους ζωή μόλις είχε ξεκινήσει.

Πολλά φωτογραφικά κλικ

Οι μικροί μας φίλοι μεταμορφώθηκαν σε ζωάκια



Δωράκια για όλους και χρήσιμες συμβουλές



Το ζωάκι σας σε σκίτσο



Paw Printing: Γιατί το πατουσάκι του ζώου μας είναι μοναδικό

A Day With My Pet χωρίς φωτογραφίες γίνεται; Το Photobooth της Protergia για άλλη μια φορά γέμισε κόσμο που πόζαρε με το κατοικίδιό του παίρνοντας τις φωτογραφίες ως αναμνηστικό. Και όποιοι θέλησαν να κάνουν και λίγη πλάκα, επέλεξαν ένα από τα prompts για να γίνει η φωτογραφία τους αστεία και μοναδική.Η δράση Face Painting ήταν κάτι που πραγματικά ξετρέλανε τα παιδιά, τα οποία διάλεξαν το αγαπημένο τους ζωάκι- γάτα, σκύλος, ελέφαντας, τρίγρης κτλ- και μεταμορφώθηκαν σε αυτό.Τα χρώματα, η δημιουργικότητα και ο ενθουσιασμός των παιδιών έδωσαν ακόμη περισσότερη ζωντάνια στη γιορτή, χαρίζοντας στιγμές διασκέδασης και πολλά παιδικά χαμόγελα.Η Perfect Pet για άλλη μια φορά βρέθηκε στο A Day With My Pet. Όσοι τυχεροί πέρασαν από το Booth της πήραν δωράκια και δείγματα τροφών για το σκυλάκι ή τη γατούλα τους. Είχαν επίσης την ευκαιρία να μάθουν μυστικά από τους ανθρώπους της Perfect Pet για τις διατροφικές ανάγκες των κατοικιδίων τους.Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο γνωστός πλέον Αιγέας, η γάτα- μασκότ που έχει συνδεθεί άμεσα με τις ελληνικές τροφές κατοικιδίων Egeo της εταιρείας Perfect Pet.Μια επίσκεψη στο περίπτερο της Eurolife FFH ήταν απαραίτητη. Εκεί τα ζωάκια που ήρθαν στη γιορτή έγιναν έμπνευση και μεταφέρθηκαν στο χαρτί για να γίνουν ένα ευφάνταστο σκίτσο. Παράλληλα οι κατοικιδιογονείς είχαν την ευκαιρία να μάθουν για το πρόγραμμα ασφάλισης που ταίριαζε στο δικό τους κατοικίδιο.Η δράση Paw Priting ήταν από τις πιο δημοφιλείς της εκδήλωσης που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους. Εδώ οι επισκέπτες δημιούργησαν μοναδικό αποτύπωμα από την πατούσα του σκύλου τους επιλέγοντας το αγαπημένο τους χρώμα. Και έφυγαν με το πιο όμορφο αναμνηστικό. Οι ειδικές μπογιές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ασφαλείς για τα κατοικίδια και απομακρύνονταν εύκολα με νερό.Το «παρών» στο 9ο A Day With My Pet έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους σε τέτοιες πρωτοβουλίες.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Ειδικός Γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών κ. Νίκος Χρυσάκης, ο δήμαρχος Γαλατσίου κ. Γιώργος Μαρκόπουλος και η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών – Πάρκων και Υγείας Ζώων κ. Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού.Για άλλη μια φορά το μήνυμα που έστειλαν οι διοργανωτές και οι επισκέπτες της εκδήλωσης A Day With My Pet ήταν λιγότερα αδέσποτα και περισσότερες υιοθεσίες και υπεύθυνες υιοθεσίες.