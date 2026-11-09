Μαρινάκης για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Γνωρίζαμε τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, δεν συνεπάγεται παραχώρηση δικαιωμάτων ούτε συνιστά άδεια



«Είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»



«Δεν υποχωρούμε και δεν βάζουμε ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων»





«Το έργο θα προχωρήσει χωρίς υποχώρηση, αλλά με διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή»



«Τα εθνικά θέματα δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης»



«Δεν αντιλαμβανόμαστε τα εθνικά θέματα ως ευκαιρία για πατριδοκαπηλία»

Μάλιστα, συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με τη δυνατότητα της χώρας να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Κατά τον ίδιο, μετά τη διάψευση των εκτιμήσεων ότι το έργο δεν θα προχωρούσε, επιχειρείται πλέον να παρουσιαστεί μια απλή διπλωματική ενημέρωση ως έμμεση αδειοδότηση.«Εμείς δεν κρύβουμε τα λόγια μας, δεν υποχωρούμε, δεν βάζουμε ποτέ στο ζύγι ή στη διαπραγμάτευση ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι σαφές», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για όσους, όπως είπε, ενδεχομένως επενδύουν στην ένταση και στη σύγκρουση.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη στρατηγική σημασία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή υποδομή που αποσκοπεί στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.Όπως εξήγησε, η γαλλική εταιρεία υπέβαλε τα σχετικά αιτήματα στις ελληνικές και κυπριακές αρχές, καθώς το έργο αφορά τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και, μέσω αυτής, με την υπόλοιπη Ευρώπη.«Είναι ένα ξεκάθαρο έργο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ευρώπης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει ηλεκτρική διασύνδεση.Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ σημείωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών και τα συναρμόδια υπουργεία παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις.Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης άσκησε σφοδρή κριτική σε όσους, όπως είπε, καλλιεργούν κλίμα κινδυνολογίας γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις περί αποτυχίας της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση εντάθηκε επειδή διαψεύστηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις ότι το έργο δεν θα προχωρήσει, ενώ επανέλαβε ότι δεν ζητήθηκε και δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου.«Το κλίμα αυτό καλλιεργείται από κάποιους οι οποίοι αρχικά επένδυαν στο ότι δεν θα γίνει το έργο, προεξοφλώντας ακόμα μία, εντός εισαγωγικών, εθνική ήττα και έπεσαν έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ελληνικές εθνικές θέσεις.Όπως περιέγραψε, αρχικά διατυπώνονταν εκτιμήσεις ότι δεν θα προχωρούσε η πόντιση του καλωδίου ούτε η διαδικασία αδειοδότησης από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση μετατοπίστηκε στο ενδεχόμενο να απαιτηθεί άδεια από την Τουρκία, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά.Αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε να μη συγχέονται διαφορετικές προσεγγίσεις, επισημαίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν χρησιμοποίησε τη ρητορική περί εθνικής ήττας. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υιοθέτησε αντίστοιχη επιχειρηματολογία για το καλώδιο, αναφέροντας ότι παρακολούθησε τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Μάντζου και του Νίκου Ανδρουλάκη.Σε ό,τι αφορά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση, ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα, όπως προβλέπεται. «Αλίμονο αν δεν υπάρξει ενημέρωση από το υπουργείο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία θα ακολουθήσει τον κατάλληλο χρόνο, καθώς πρόκειται για έργο που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και του οποίου η αδειοδοτική διαδικασία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς να τεθούν υπό διαπραγμάτευση κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και χωρίς να διαταραχθεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.Απαντώντας σε σχετική παρατήρηση για τη σοβαρότητα ενδεχόμενης πολιτικής επένδυσης στη σύγκρουση με την Τουρκία, σημείωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να υλοποιήσει το έργο με τρόπο που να διασφαλίζει τόσο την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων όσο και την περιφερειακή σταθερότητα.«Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει το έργο αυτό με έναν τρόπο που θα διαφυλαχθεί η ειρήνη στην περιοχή, χωρίς υποχώρηση», ανέφερε.Παράλληλα, επέκρινε την όξυνση της δημόσιας συζήτησης και τη δημιουργία εντυπώσεων γύρω από ζητήματα που, όπως υποστήριξε, δεν υφίστανται, σημειώνοντας ότι η μετατροπή μιας διπλωματικής ενημέρωσης σε υποτιθέμενη διαδικασία αδειοδότησης δημιουργεί προβλήματα.Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό, χωρίς να τεθεί σε καμία περίπτωση σε διαπραγμάτευση ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων.Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης και την πολιτική αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για προσπάθεια κινδυνολογίας, ζητώντας να μην αντιμετωπίζονται τα εθνικά ζητήματα ως πεδίο κομματικής σύγκρουσης.«Θεωρώ ότι στα εθνικά θέματα δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Γενικά δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός επιδιώκουν να απαντούν με ευπρέπεια και χωρίς άσκοπη όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης.«Τα εθνικά θέματα δεν είναι σε αυτό το πεδίο της αντιπαράθεσης», κατέληξε.Απαντώντας στις κατηγορίες περί απομόνωσης της χώρας και υποχώρησης στην εξωτερική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε μια σειρά από συμφωνίες και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση και έχει προχωρήσει στην κατοχύρωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, καθώς και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω του οποίου, όπως σημείωσε, αποτυπώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Παράλληλα, έκανε αναφορά στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, με την αναβάθμιση των F-16, την εξασφάλιση του προγράμματος των F-35 και την προμήθεια των μαχητικών Rafale.«Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση, σε συνέχεια της υπηρέτησης μιας διαχρονικής εθνικής θέσης, μέσα στα πιο δύσκολα χρόνια πολέμων και κρίσεων, να έχει προχωρήσει όλα αυτά», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα εκπέμπει πλέον αξιοπιστία και δυναμική, με σταθερό σημείο αναφοράς τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.«Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε τα εθνικά θέματα ούτε όλες αυτές τις σοβαρές συζητήσεις ως μια ευκαιρία για πατριδοκαπηλία. Τα αντιλαμβανόμαστε ως την πιο σοβαρή άσκηση πολιτικής, που χρειάζεται υπευθυνότητα και αποτέλεσμα», υπογράμμισε.