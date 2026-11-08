Υπουργείο Ανάπτυξης κατά ΕΛ.Α.Σ. για την ακρίβεια: «Τα ψέματα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται»

Τι λένε κύκλοι του υπουργείου για τις ανατιμήσεις σε γάλα, ψωμί, ελαιόλαδο και καφέ, βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ





Η αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση της κ. Κουφονικολάκου, στην οποία άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τους μισθούς και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, σχολιάζοντας πρόσφατες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.







«Τελικά οι κακές συνήθειες δεν κόβονται. Τα ψέματα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται στην εποχή... ΕΛΑΣ. Ενημερώνουμε την εκπρόσωπο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ότι προφανώς ακρίβυναν οι τιμές από το 2019 μέχρι το 2026 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και δύο πολέμων, αλλά όχι με τους αριθμούς που εκείνη ψευδώς αναφέρει».



Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν μικρότερες ανατιμήσεις σε αρκετά βασικά προϊόντα από αυτές που αποδίδουν στην ΕΛ.Α.Σ., με τη σύγκριση να αφορά τον Δεκέμβριο του 2019 και τον Σεπτέμβριο του 2026.







Οι διαφορετικοί αριθμοί για έξι βασικά προϊόντα



Σύμφωνα με τον συγκριτικό πίνακα που παραθέτουν οι κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, οι διαφορές μεταξύ των ποσοστών που αποδίδονται στην ΕΛ.Α.Σ. και εκείνων που επικαλούνται από την ΕΛΣΤΑΤ είναι οι εξής:



Κλείσιμο Στις πέντε από τις έξι κατηγορίες προϊόντων, οι κύκλοι του υπουργείου επικαλούνται χαμηλότερα ποσοστά ανατιμήσεων. Εξαίρεση αποτελεί το μοσχαρίσιο κρέας, για το οποίο το ποσοστό που παραθέτουν από την ΕΛΣΤΑΤ είναι 76%, έναντι 75% που αποδίδουν στην ΕΛ.Α.Σ.



Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι υποστηρίζουν ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 40% την περίοδο 2019-2026, ενώ τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και εισπραχθεί για παραβιάσεις της νομοθεσίας στην αγορά είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών.



«Αυτά για απόψε», καταλήγουν στην απάντησή τους.



Τι είχε αναφέρει η Θεώνη Κουφονικολάκου



Σκληρή απάντηση στην εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνουν κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης , κατηγορώντας την ότι παρουσιάζει ανακριβή στοιχεία για τις αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων από το 2019 έως σήμερα.Η αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή τη σημερινή ανάρτηση της κ. Κουφονικολάκου, στην οποία άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τους μισθούς και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, σχολιάζοντας πρόσφατες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.Απαντώντας στην εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ., κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρουν:«Τελικά οι κακές συνήθειες δεν κόβονται. Τα ψέματα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται στην εποχή... ΕΛΑΣ. Ενημερώνουμε την εκπρόσωπο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ότι προφανώς ακρίβυναν οι τιμές από το 2019 μέχρι το 2026 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και δύο πολέμων, αλλά όχι με τους αριθμούς που εκείνη ψευδώς αναφέρει».Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν μικρότερες ανατιμήσεις σε αρκετά βασικά προϊόντα από αυτές που αποδίδουν στην ΕΛ.Α.Σ., με τη σύγκριση να αφορά τον Δεκέμβριο του 2019 και τον Σεπτέμβριο του 2026.«Το γάλα δεν ακρίβυνε 58%, αλλά 23%. Το ελαιόλαδο δεν ακρίβυνε 111%, αλλά 30%. Και ο καφές δεν ακρίβυνε 73%, αλλά 43%. Όλα αυτά με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και συγκρίνοντας τον Δεκέμβριο του '19 με τον Σεπτέμβριο του '26» επισημαίνουν χαρακτηριστικά.Οι διαφορετικοί αριθμοί για έξι βασικά προϊόνταΣύμφωνα με τον συγκριτικό πίνακα που παραθέτουν οι κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, οι διαφορές μεταξύ των ποσοστών που αποδίδονται στην ΕΛ.Α.Σ. και εκείνων που επικαλούνται από την ΕΛΣΤΑΤ είναι οι εξής:Στις πέντε από τις έξι κατηγορίες προϊόντων, οι κύκλοι του υπουργείου επικαλούνται χαμηλότερα ποσοστά ανατιμήσεων. Εξαίρεση αποτελεί το μοσχαρίσιο κρέας, για το οποίο το ποσοστό που παραθέτουν από την ΕΛΣΤΑΤ είναι 76%, έναντι 75% που αποδίδουν στην ΕΛ.Α.Σ.Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι υποστηρίζουν ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 40% την περίοδο 2019-2026, ενώ τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και εισπραχθεί για παραβιάσεις της νομοθεσίας στην αγορά είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών.«Αυτά για απόψε», καταλήγουν στην απάντησή τους.

Νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. είχε δημοσιεύσει ανάρτηση με τίτλο «Μια ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας», στην οποία ασκούσε κριτική στις κυβερνητικές αναφορές για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.



Ξεκινώντας με την ειρωνική ερώτηση «Το ξέρατε ότι περνάτε υπέροχα;», η Θεώνη Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προβάλλει επιλεκτικά οικονομικά στοιχεία, αποσιωπώντας την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.



Αναφερόμενη στον Παύλο Μαρινάκη, επικαλέστηκε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2019. «Επτά χρόνια κυβέρνηση, και ο μισθός σας δεν αγοράζει ούτε όσα αγόραζε όταν ανέλαβαν», ανέφερε, προσθέτοντας: «Οι αυξήσεις ήρθαν. Η ακρίβεια τις έφαγε. Η κυβέρνηση κοιτούσε».



Η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. στάθηκε επίσης στις συνθήκες εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της ΕΕ στην πολύωρη εργασία, ενώ το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 36,2%, έναντι 48% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικαλέστηκε ακόμη στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 49% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει βιώσει άγχος, στρες ή κατάθλιψη που συνδέεται με τις εργασιακές συνθήκες.



Στην ίδια ανάρτηση, η Θεώνη Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βασικούς δείκτες βιοτικού επιπέδου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ ως προς το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα.





08.11.2026, 21:14