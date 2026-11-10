Ο άπιστος Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, η Κινέζα κατάσκοπος και ο Τραμπ: Πώς μια ερωτική σχέση μπορεί να έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του CEO της Nvidia με γυναίκα που φέρεται να κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας – Τα 50.000 τσιπ που δεν έχουν εντοπιστεί, το απόρρητο υπόμνημα του Ρούμπιο και οι επτά συναντήσεις με τον Τραμπ