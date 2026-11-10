Ο άπιστος Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, η Κινέζα κατάσκοπος και ο Τραμπ: Πώς μια ερωτική σχέση μπορεί να έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ
Ο άπιστος Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, η Κινέζα κατάσκοπος και ο Τραμπ: Πώς μια ερωτική σχέση μπορεί να έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ
Νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του CEO της Nvidia με γυναίκα που φέρεται να κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας – Τα 50.000 τσιπ που δεν έχουν εντοπιστεί, το απόρρητο υπόμνημα του Ρούμπιο και οι επτά συναντήσεις με τον Τραμπ
Νέες αποκαλύψεις έρχονται καθημερινά στο φως για την υπόθεση που συνδέει τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με μια γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πράκτορα της Κίνας.
Η εξωσυζυγική σχέση που παραδέχθηκε ο 63χρονος δισεκατομμυριούχος εξελίσσεται σε υπόθεση με ευρύτερες διαστάσεις, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται η πιθανή διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών, η ύποπτη διακίνηση χιλιάδων προηγμένων τσιπ προς την Κίνα, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη και οι στενές επαφές του Χουάνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Η γυναίκα με την οποία διατηρούσε τη σχέση, η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, δεν έχει συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia. Είχε διατελέσει στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας που αγόραζε μεγάλες ποσότητες επεξεργαστών της Nvidia και βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα.
Η γνωριμία της με τον Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να έγινε στις αρχές του 2024, σε εκδήλωση της Nvidia στην Καλιφόρνια. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς φωτογραφήθηκαν μαζί σε μπαρ στην Ταϊπέι, ενώ τον Μάιο του 2025 καταγράφηκαν σε δείπνο με άλλα στελέχη επιχειρήσεων στην Ταϊβάν.
Βίντεο δείχνει την Άλις να φιλά τον επικεφαλής της Nvidia στο μάγουλο, ενώ οι δυο τους αποχώρησαν από το εστιατόριο με το ίδιο αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, με στόχο να συγκεντρώνει πληροφορίες για την αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και να επηρεάσει τις αποφάσεις της Nvidia σχετικά με τις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί για τις σχετικές πληροφορίες.
Στο παρελθόν, Άλις Χουάνγκ είχε εργαστεί ως τηλεοπτική δημοσιογράφος στα κινεζικά μέσα CCTV και Hunan TV, προτού στραφεί στον επιχειρηματικό τομέα.
Ο ίδιος ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την απιστία του σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της εταιρείας, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγο και τα παιδιά του. «Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθιά», ανέφερε.
Στο απόηχο των καταιγιστικών εξελίξεων, η Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ο επικεφαλής της αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης κατασκοπείας και εάν διακυβεύτηκαν εταιρικά ή κρατικά μυστικά. Το διοικητικό συμβούλιο διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι υπήρξε παραβίαση της εθνικής ασφάλειας ή διαρροή εταιρικών πληροφοριών, ωστόσο θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
Η εξωσυζυγική σχέση που παραδέχθηκε ο 63χρονος δισεκατομμυριούχος εξελίσσεται σε υπόθεση με ευρύτερες διαστάσεις, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται η πιθανή διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών, η ύποπτη διακίνηση χιλιάδων προηγμένων τσιπ προς την Κίνα, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη και οι στενές επαφές του Χουάνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Η γυναίκα με την οποία διατηρούσε τη σχέση, η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, δεν έχει συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia. Είχε διατελέσει στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας που αγόραζε μεγάλες ποσότητες επεξεργαστών της Nvidia και βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα.
Η γνωριμία της με τον Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να έγινε στις αρχές του 2024, σε εκδήλωση της Nvidia στην Καλιφόρνια. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς φωτογραφήθηκαν μαζί σε μπαρ στην Ταϊπέι, ενώ τον Μάιο του 2025 καταγράφηκαν σε δείπνο με άλλα στελέχη επιχειρήσεων στην Ταϊβάν.
Βίντεο δείχνει την Άλις να φιλά τον επικεφαλής της Nvidia στο μάγουλο, ενώ οι δυο τους αποχώρησαν από το εστιατόριο με το ίδιο αυτοκίνητο.
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Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, με στόχο να συγκεντρώνει πληροφορίες για την αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και να επηρεάσει τις αποφάσεις της Nvidia σχετικά με τις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί για τις σχετικές πληροφορίες.
Στο παρελθόν, Άλις Χουάνγκ είχε εργαστεί ως τηλεοπτική δημοσιογράφος στα κινεζικά μέσα CCTV και Hunan TV, προτού στραφεί στον επιχειρηματικό τομέα.
Ο ίδιος ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την απιστία του σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της εταιρείας, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγο και τα παιδιά του. «Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθιά», ανέφερε.
Στο απόηχο των καταιγιστικών εξελίξεων, η Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ο επικεφαλής της αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης κατασκοπείας και εάν διακυβεύτηκαν εταιρικά ή κρατικά μυστικά. Το διοικητικό συμβούλιο διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι υπήρξε παραβίαση της εθνικής ασφάλειας ή διαρροή εταιρικών πληροφοριών, ωστόσο θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
Τα 50.000 τσιπ που δεν εντοπίστηκαν και η σύνδεση με την AlibabaΜία από τις σημαντικότερες νέες αποκαλύψεις αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Megaspeed και τις ποσότητες επεξεργαστών της Nvidia που φέρεται να διακινήθηκαν μέσω αυτής.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Megaspeed ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής τσιπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία, μια περιοχή που οι αμερικανικές Αρχές θεωρούσαν κομβική για την παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές προς την Κίνα.
Το 2025, οι αμερικανικές Αρχές ζήτησαν από τη Nvidia να ελέγξει τις συναλλαγές της με τη Megaspeed, προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα για πιθανή παράνομη διοχέτευση τσιπ στην Κίνα. Η Nvidia φέρεται αρχικά να απάντησε ότι όλες οι πωλήσεις της είχαν καταγραφεί κανονικά. Ωστόσο, από τον έλεγχο προέκυψε μια σημαντική απόκλιση: η Megaspeed είχε εισαγάγει περίπου 50.000 περισσότερα τσιπ υπολογιστών από όσα η Nvidia μπορούσε να αντιστοιχίσει στα κέντρα δεδομένων της εταιρείας. Δεν έχει διευκρινιστεί πού κατέληξαν οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές.
Η Nvidia φέρεται επίσης να δεσμεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2025 ότι θα επανεξετάσει τις εγκαταστάσεις της Megaspeed στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν πραγματοποιήθηκαν οι επιπλέον επιθεωρήσεις.
Το Bloomberg αναφέρει ακόμη ότι εμπορικά αρχεία δείχνουν πως το 2023 η Megaspeed εισήγαγε προϊόντα αξίας μεγαλύτερης από 1.000 φορές τα διαθέσιμα μετρητά της. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο πρόγραμμα συνεργατών της Nvidia, μια ιδιότητα που συνήθως εξασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στα προϊόντα της αμερικανικής εταιρείας.
Ξεχωριστές πληροφορίες που δημοσίευσαν οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι στις αρχές του 2025 η Άλις Χουάνγκ φέρεται να διαφήμιζε στους επενδυτές την πρόσβαση της Megaspeed σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο προσπάθειας εξασφάλισης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων, φέρεται να διαβεβαίωνε ότι η εταιρεία της «δεν είχε κανένα πρόβλημα να εξασφαλίζει GPU», ενώ παρουσίαζε τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό Alibaba ως πελάτη της.
Η Megaspeed έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.
Σύμφωνα με τους New York Times, η Nvidia φέρεται να άσκησε πιέσεις στο αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, προκειμένου να σταματήσει η έρευνα για πιθανή λαθραία διακίνηση επεξεργαστών μέσω της εταιρείας της Σιγκαπούρης. Η παρέμβαση φέρεται να έγινε μέσω στελέχους που είχε διοριστεί από τον Τραμπ και το οποίο επέτρεψε στη Nvidia να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπόθεση.
Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, είχε επικοινωνήσει το καλοκαίρι του 2025 με τον υφυπουργό Εμπορίου Τζέφρι Κέσλερ, ο οποίος εποπτεύει τους περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ. Στόχος ήταν να ενημερωθεί εάν η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία είχε εμπλακεί στην κράτηση της Άλις Χουάνγκ από τις αρχές της Σιγκαπούρης, οι οποίες την είχαν καλέσει για ανάκριση και της είχαν απαγορεύσει να εγκαταλείψει τη χώρα.
Το Bloomberg αναφέρει ακόμη ότι τις εβδομάδες που ακολούθησαν, τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας BIS αντιμετώπισαν ασυνήθιστους περιορισμούς στην επικοινωνία τους με τη Nvidia για την υπόθεση της Megaspeed. Δεν είναι σαφές εάν η παρέμβαση της Nvidia επηρέασε την πορεία της έρευνας.
Την άνοιξη του 2026, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να επέβλεψε τη σύνταξη ενός άκρως απόρρητου υπομνήματος, το οποίο προοριζόταν για κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης. Το έγγραφο περιέγραφε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας με αποστολή να προσεγγίσει τον επικεφαλής της Nvidia.
Οι αμερικανικές υπηρεσίες φέρονται να είχαν εντοπίσει επικοινωνίες της Χουάνγκ με Αμερικανό πολίτη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο Τζένσεν Χουάνγκ. Αξιωματούχοι που είχαν γνώση των πληροφοριών εκτίμησαν ότι η σχέση τους ήταν ερωτική.
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των στενών επαφών του επιχειρηματία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί τουλάχιστον επτά φορές από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ. Ο Χουάνγκ έχει ταξιδέψει με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων.
Οι επαφές τους είχαν ως βασικό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.
Επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην πώληση προηγμένων ημιαγωγών, επιδιώκοντας να εμποδίσουν το Πεκίνο να αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής. Η Κίνα, ωστόσο, αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες αγορές της Nvidia, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της κατά την περίοδο 2020-2022.
Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η πολιτική αυτή άρχισε να αλλάζει. Τον Αύγουστο του 2025 ο Αμερικανός πρόεδρος επέτρεψε στη Nvidia να διαθέσει στην Κίνα συγκεκριμένους επεξεργαστές που προηγουμένως υπόκειντο σε απαγορεύσεις, με αντάλλαγμα το 15% των σχετικών εσόδων για το αμερικανικό κράτος.
Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ακολούθησε νέα απόφαση, με την οποία επετράπη η εξαγωγή των ισχυρότερων επεξεργαστών H200 στην Κίνα, έναντι ποσοστού 25% επί των εσόδων.
Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που μια εξωσυζυγική σχέση εξελίχθηκε σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ. Εάν η Άλις Χουάνγκ λειτουργούσε πράγματι για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών, θα μπορούσε μέσω της προσωπικής της σχέσης με τον επικεφαλής της Nvidia να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ, τις αμερικανικές αποφάσεις σχετικά με την εξαγωγή προηγμένων επεξεργαστών και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ουάσιγκτον στην τεχνητή νοημοσύνη.
Πρόκειται για πληροφορίες με ιδιαίτερη αξία για το Πεκίνο, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να διατηρήσουν το τεχνολογικό τους προβάδισμα έναντι της Κίνας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποδειχθεί ότι πράγματι υπήρξε διαρροή τέτοιων πληροφοριών.
Το 2025, οι αμερικανικές Αρχές ζήτησαν από τη Nvidia να ελέγξει τις συναλλαγές της με τη Megaspeed, προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα για πιθανή παράνομη διοχέτευση τσιπ στην Κίνα. Η Nvidia φέρεται αρχικά να απάντησε ότι όλες οι πωλήσεις της είχαν καταγραφεί κανονικά. Ωστόσο, από τον έλεγχο προέκυψε μια σημαντική απόκλιση: η Megaspeed είχε εισαγάγει περίπου 50.000 περισσότερα τσιπ υπολογιστών από όσα η Nvidia μπορούσε να αντιστοιχίσει στα κέντρα δεδομένων της εταιρείας. Δεν έχει διευκρινιστεί πού κατέληξαν οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές.
Η Nvidia φέρεται επίσης να δεσμεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2025 ότι θα επανεξετάσει τις εγκαταστάσεις της Megaspeed στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν πραγματοποιήθηκαν οι επιπλέον επιθεωρήσεις.
Το Bloomberg αναφέρει ακόμη ότι εμπορικά αρχεία δείχνουν πως το 2023 η Megaspeed εισήγαγε προϊόντα αξίας μεγαλύτερης από 1.000 φορές τα διαθέσιμα μετρητά της. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο πρόγραμμα συνεργατών της Nvidia, μια ιδιότητα που συνήθως εξασφαλίζει ευκολότερη πρόσβαση στα προϊόντα της αμερικανικής εταιρείας.
Ξεχωριστές πληροφορίες που δημοσίευσαν οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι στις αρχές του 2025 η Άλις Χουάνγκ φέρεται να διαφήμιζε στους επενδυτές την πρόσβαση της Megaspeed σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο προσπάθειας εξασφάλισης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων, φέρεται να διαβεβαίωνε ότι η εταιρεία της «δεν είχε κανένα πρόβλημα να εξασφαλίζει GPU», ενώ παρουσίαζε τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό Alibaba ως πελάτη της.
Η Megaspeed έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.
Οι παρεμβάσεις στην αμερικανική έρευναΑκόμη πιο σοβαρές είναι οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia χειρίστηκε την έρευνα των αμερικανικών Αρχών σχετικά με τη Megaspeed.
Σύμφωνα με τους New York Times, η Nvidia φέρεται να άσκησε πιέσεις στο αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, προκειμένου να σταματήσει η έρευνα για πιθανή λαθραία διακίνηση επεξεργαστών μέσω της εταιρείας της Σιγκαπούρης. Η παρέμβαση φέρεται να έγινε μέσω στελέχους που είχε διοριστεί από τον Τραμπ και το οποίο επέτρεψε στη Nvidia να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπόθεση.
Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, είχε επικοινωνήσει το καλοκαίρι του 2025 με τον υφυπουργό Εμπορίου Τζέφρι Κέσλερ, ο οποίος εποπτεύει τους περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ. Στόχος ήταν να ενημερωθεί εάν η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία είχε εμπλακεί στην κράτηση της Άλις Χουάνγκ από τις αρχές της Σιγκαπούρης, οι οποίες την είχαν καλέσει για ανάκριση και της είχαν απαγορεύσει να εγκαταλείψει τη χώρα.
Το Bloomberg αναφέρει ακόμη ότι τις εβδομάδες που ακολούθησαν, τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας BIS αντιμετώπισαν ασυνήθιστους περιορισμούς στην επικοινωνία τους με τη Nvidia για την υπόθεση της Megaspeed. Δεν είναι σαφές εάν η παρέμβαση της Nvidia επηρέασε την πορεία της έρευνας.
Το απόρρητο υπόμνημα του Ρούμπιο και οι επτά συναντήσεις με τον ΤραμπΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρασκήνιο της υπόθεσης σε επίπεδο αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν ηλεκτρονικά την Άλις Χουάνγκ.
Την άνοιξη του 2026, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να επέβλεψε τη σύνταξη ενός άκρως απόρρητου υπομνήματος, το οποίο προοριζόταν για κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης. Το έγγραφο περιέγραφε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας με αποστολή να προσεγγίσει τον επικεφαλής της Nvidia.
Οι αμερικανικές υπηρεσίες φέρονται να είχαν εντοπίσει επικοινωνίες της Χουάνγκ με Αμερικανό πολίτη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο Τζένσεν Χουάνγκ. Αξιωματούχοι που είχαν γνώση των πληροφοριών εκτίμησαν ότι η σχέση τους ήταν ερωτική.
Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των στενών επαφών του επιχειρηματία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί τουλάχιστον επτά φορές από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ. Ο Χουάνγκ έχει ταξιδέψει με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων.
Οι επαφές τους είχαν ως βασικό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.
Επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην πώληση προηγμένων ημιαγωγών, επιδιώκοντας να εμποδίσουν το Πεκίνο να αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής. Η Κίνα, ωστόσο, αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες αγορές της Nvidia, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της κατά την περίοδο 2020-2022.
Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η πολιτική αυτή άρχισε να αλλάζει. Τον Αύγουστο του 2025 ο Αμερικανός πρόεδρος επέτρεψε στη Nvidia να διαθέσει στην Κίνα συγκεκριμένους επεξεργαστές που προηγουμένως υπόκειντο σε απαγορεύσεις, με αντάλλαγμα το 15% των σχετικών εσόδων για το αμερικανικό κράτος.
Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ακολούθησε νέα απόφαση, με την οποία επετράπη η εξαγωγή των ισχυρότερων επεξεργαστών H200 στην Κίνα, έναντι ποσοστού 25% επί των εσόδων.
Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που μια εξωσυζυγική σχέση εξελίχθηκε σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ. Εάν η Άλις Χουάνγκ λειτουργούσε πράγματι για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών, θα μπορούσε μέσω της προσωπικής της σχέσης με τον επικεφαλής της Nvidia να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ, τις αμερικανικές αποφάσεις σχετικά με την εξαγωγή προηγμένων επεξεργαστών και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ουάσιγκτον στην τεχνητή νοημοσύνη.
Πρόκειται για πληροφορίες με ιδιαίτερη αξία για το Πεκίνο, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να διατηρήσουν το τεχνολογικό τους προβάδισμα έναντι της Κίνας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποδειχθεί ότι πράγματι υπήρξε διαρροή τέτοιων πληροφοριών.
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