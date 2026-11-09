Το παρασκήνιο της επίσκεψης Μητσοτάκη στις Σέρρες: Η σύναξη με τους μητροπολίτες, τα μηνύματα προς Σαμαρά και το crash test για τη ΝΔ
Το παρασκήνιο της επίσκεψης Μητσοτάκη στις Σέρρες: Η σύναξη με τους μητροπολίτες, τα μηνύματα προς Σαμαρά και το crash test για τη ΝΔ
Ο πρωθυπουργός πορεύεται σε λογική κλεισίματος μετώπων και καταλλαγής με τον κλήρο μετά από μία περίοδο αναταραχής με φόντο τον γάμο ομόφυλων
Η πρώτη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρρες δεν ήταν η νέα πίστα αγώνων της περιοχής, όπως κάποιοι νομίζουν. Ο πρωθυπουργός έφτασε στο λίκνο του καραμανλισμού το βράδυ του Σαββάτου και πήγε απευθείας στην έδρα του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγου. Λίγο μετά τις εννέα το βράδυ ο κ. Θεολόγος είχε οργανώσει στο Επισκοπείο μία σύναξη μητροπολιτών και τοπικών αρχόντων, με τη συζήτηση να είναι εξαιρετικά ελεύθερη στις ροτόντες.
Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν οι τοπικοί βουλευτές των Σερρών, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, η Φωτεινή Αραμπατζή και ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ενώ το παρών έδωσαν και μια σειρά στελεχών της αυτοδιοίκησης, με πρώτη την δήμαρχο Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα και τον αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλο που ακουγόταν έντονα και για το τοπικό ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. αντί του Κώστα Αχ. Καραμανλή που μοιάζει να είναι σε τροχιά αποχώρησης, έχοντας δηλώσει ρητά ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 2027.
Η εκκλησιαστική σύνθεση της συντροφιάς πάντως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο κ. Μητσοτάκης πορεύεται σε λογική κλεισίματος μετώπων και καταλλαγής με τον κλήρο μετά από μία περίοδο αναταραχής με φόντο τον γάμο ομόφυλων. Με φόντο τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό σημαντικών κειμηλίων σε μονές της Βορείου Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Σερρών είχε προσκαλέσει στον εορτασμό των πολιούχων ταξιαρχών μια σειρά μητροπολιτών. Συγκεκριμένα οι μητροπολίτες Σύρου, Θήρας, Λαγκαδά, Σταγών και Μετεώρων, Καλαβρύτων, Μαρωνείας και Σαπών, Σιδηροκάστρου, Ζιχνών και Νευροκοπίου, καθώς και εκπρόσωπος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων έδωσαν το παρών. Εκτός των γαλάζιων βουλευτών και των αυτοδιοικητικών, παρόντες ήταν επίσης υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Από μέρους του Μαξίμου, οι Γιώργος Ευθυμίου, Θανάσης Νέζης και Χρήστος Ζωγράφος.
Εκ των πραγμάτων η συζήτηση που έγινε ήταν πολιτική, αλλά λάμβανε υπόψιν και τις ισορροπίες στην εκκλησία. Η υψηλή εκπροσώπηση μητροπολιτών στους εορτασμούς παράλληλα εκλαμβάνεται και ως ένα σημάδι γενικής αποδοχής της συμφωνίας με τη Βουλγαρία για την επιστροφή κειμηλίων, παρά τις εκκλησιαστικές φωνές διαφωνίας που καταγράφηκαν, όπως του Μητροπολίτη Δράμας, αλλά και την κριτική κομμάτων εκ δεξιών. Ενστάσεις παράλληλα είχε εκφράσει και ο Αντώνης Σαμαράς, στον οποίον ο πρωθυπουργός απάντησε εμμέσως πλην σαφώς την Κυριακή.
«Αυτό ίσως είναι και η καλύτερη απάντηση για όσους έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία για αυτήν την επιστροφή. Δεν είναι ετεροβαρής μία συμφωνία η οποία ανοίγει τον δρόμο των θησαυρών μας. Ετεροβαρής είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η άνοδος Μητσοτάκη στις Σέρρες πάντως ήταν κι ένα σημαντικό τεστ συνοχής για τη Νέα Δημοκρατία. Οι Σέρρες είναι διαχρονικά σημείο αναφοράς, καθώς είναι πατρίδα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Διαχρονικό κάστρο του κυβερνώντος κόμματος, όμως το τελευταίο διάστημα η ΝΔ δέχεται δεξιές πλαγιοκοπήσεις, ενώ η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου έχει εκλέξει βουλευτή στο νομό. Παράλληλα, όλο το προηγούμενο διάστημα οι αγρότες του νομού ήταν στα κάγκελα, όμως εσχάτως φαίνεται ότι υπάρχει πεδίο απόκλιμάκωσης. Ο πρωθυπουργός τους συνάντησε χθες και ορίστηκε μάλιστα ραντεβού αντιπροσωπείας τους με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει τακτικές επαφές μαζί τους.
Σύμφωνα με παρατηρητές της ανθρωπογεωγραφίας του νομού κατά την παρουσία του πρωθυπουργού στην πόλη, πολλοί άνθρωποι θέλησαν να του μιλήσουν και να τον χαιρετήσουν από κοντά, με τον ίδιο να βγάζει εκατοντάδες φωτογραφίες μετά τη λιτανεία και την βόλτα του στους κεντρικούς δρόμους των Σερρών, πριν συνεχίσει το υπόλοιπο πρόγραμμα του.
Προφανώς το ότι ο πρωθυπουργός ανέβηκε στις Σέρρες με μία προίκα 25 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση έργων στην πίστα αγώνων και στο χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής ήταν βοηθητικό γεγονός, όμως φαίνεται ότι η ΝΔ έχει ακόμα πολιτικές κάβες στη Βόρεια Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι εκεί καταγράφει τα χειρότερα ποσοστά της σε σχέση με την Αττική και την υπόλοιπη επαρχιακή χώρα.
Όπως αναφέρουν κομματικές πηγές, το επόμενο διάστημα οι εξορμήσεις και οι περιοδείες του κυβερνώντος κόμματος θα ενταθούν, καθώς μετά το γύρισμα του χρόνου θα μπούμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές θα παίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και υπουργοί και κορυφαία στελέχη του κόμματος θα βγαίνουν όλο και πιο συχνά στον δρόμο.
Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν οι τοπικοί βουλευτές των Σερρών, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, η Φωτεινή Αραμπατζή και ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ενώ το παρών έδωσαν και μια σειρά στελεχών της αυτοδιοίκησης, με πρώτη την δήμαρχο Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα και τον αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλο που ακουγόταν έντονα και για το τοπικό ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. αντί του Κώστα Αχ. Καραμανλή που μοιάζει να είναι σε τροχιά αποχώρησης, έχοντας δηλώσει ρητά ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 2027.
Η εκκλησιαστική σύνθεση της συντροφιάς πάντως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο κ. Μητσοτάκης πορεύεται σε λογική κλεισίματος μετώπων και καταλλαγής με τον κλήρο μετά από μία περίοδο αναταραχής με φόντο τον γάμο ομόφυλων. Με φόντο τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό σημαντικών κειμηλίων σε μονές της Βορείου Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Σερρών είχε προσκαλέσει στον εορτασμό των πολιούχων ταξιαρχών μια σειρά μητροπολιτών. Συγκεκριμένα οι μητροπολίτες Σύρου, Θήρας, Λαγκαδά, Σταγών και Μετεώρων, Καλαβρύτων, Μαρωνείας και Σαπών, Σιδηροκάστρου, Ζιχνών και Νευροκοπίου, καθώς και εκπρόσωπος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων έδωσαν το παρών. Εκτός των γαλάζιων βουλευτών και των αυτοδιοικητικών, παρόντες ήταν επίσης υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Από μέρους του Μαξίμου, οι Γιώργος Ευθυμίου, Θανάσης Νέζης και Χρήστος Ζωγράφος.
Εκ των πραγμάτων η συζήτηση που έγινε ήταν πολιτική, αλλά λάμβανε υπόψιν και τις ισορροπίες στην εκκλησία. Η υψηλή εκπροσώπηση μητροπολιτών στους εορτασμούς παράλληλα εκλαμβάνεται και ως ένα σημάδι γενικής αποδοχής της συμφωνίας με τη Βουλγαρία για την επιστροφή κειμηλίων, παρά τις εκκλησιαστικές φωνές διαφωνίας που καταγράφηκαν, όπως του Μητροπολίτη Δράμας, αλλά και την κριτική κομμάτων εκ δεξιών. Ενστάσεις παράλληλα είχε εκφράσει και ο Αντώνης Σαμαράς, στον οποίον ο πρωθυπουργός απάντησε εμμέσως πλην σαφώς την Κυριακή.
«Αυτό ίσως είναι και η καλύτερη απάντηση για όσους έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία για αυτήν την επιστροφή. Δεν είναι ετεροβαρής μία συμφωνία η οποία ανοίγει τον δρόμο των θησαυρών μας. Ετεροβαρής είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Crash test
Η άνοδος Μητσοτάκη στις Σέρρες πάντως ήταν κι ένα σημαντικό τεστ συνοχής για τη Νέα Δημοκρατία. Οι Σέρρες είναι διαχρονικά σημείο αναφοράς, καθώς είναι πατρίδα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Διαχρονικό κάστρο του κυβερνώντος κόμματος, όμως το τελευταίο διάστημα η ΝΔ δέχεται δεξιές πλαγιοκοπήσεις, ενώ η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου έχει εκλέξει βουλευτή στο νομό. Παράλληλα, όλο το προηγούμενο διάστημα οι αγρότες του νομού ήταν στα κάγκελα, όμως εσχάτως φαίνεται ότι υπάρχει πεδίο απόκλιμάκωσης. Ο πρωθυπουργός τους συνάντησε χθες και ορίστηκε μάλιστα ραντεβού αντιπροσωπείας τους με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει τακτικές επαφές μαζί τους.
Σύμφωνα με παρατηρητές της ανθρωπογεωγραφίας του νομού κατά την παρουσία του πρωθυπουργού στην πόλη, πολλοί άνθρωποι θέλησαν να του μιλήσουν και να τον χαιρετήσουν από κοντά, με τον ίδιο να βγάζει εκατοντάδες φωτογραφίες μετά τη λιτανεία και την βόλτα του στους κεντρικούς δρόμους των Σερρών, πριν συνεχίσει το υπόλοιπο πρόγραμμα του.
Προφανώς το ότι ο πρωθυπουργός ανέβηκε στις Σέρρες με μία προίκα 25 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση έργων στην πίστα αγώνων και στο χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής ήταν βοηθητικό γεγονός, όμως φαίνεται ότι η ΝΔ έχει ακόμα πολιτικές κάβες στη Βόρεια Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι εκεί καταγράφει τα χειρότερα ποσοστά της σε σχέση με την Αττική και την υπόλοιπη επαρχιακή χώρα.
Όπως αναφέρουν κομματικές πηγές, το επόμενο διάστημα οι εξορμήσεις και οι περιοδείες του κυβερνώντος κόμματος θα ενταθούν, καθώς μετά το γύρισμα του χρόνου θα μπούμε στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές θα παίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και υπουργοί και κορυφαία στελέχη του κόμματος θα βγαίνουν όλο και πιο συχνά στον δρόμο.
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