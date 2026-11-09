Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε την παραίτησή του: Ίσως είναι η τελευταία μου ομιλία στη Βουλή
Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε την παραίτησή του: Ίσως είναι η τελευταία μου ομιλία στη Βουλή
Ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο και φαίνεται να οδεύει προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα
Την παραίτηση του από τη βουλευτική έδρα προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.
Η προαναγγελία παραίτησης έγινε στην έναρξη της συζήτησης, με τον κ. Παναγιωτόπουλο, που είχε ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο και φαίνεται να οδεύει προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ότι «ίσως είναι η τελευταία μου ομιλία στη Βουλή», διευκρινίζοντας ότι θα παραιτηθεί «της βουλευτικής ευθύνης, όχι του αξιώματος μόνο, γιατί ο πρωθυπουργός κήρυξε εκτεταμένη προεκλογική περίοδο και θα πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης για το καλό της κοινωνίας».
Στη δευτερολογία του μάλιστα, επανέλαβε ότι είναι η τελευταία του ομιλία και ευχαρίστησε τον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη, για τη συνεργασία, δίνοντας «ραντεβού» για την επόμενη βουλή. Μετά το τέλος της συζήτησης, ανέβηκε στο προεδρείο για να αποχαιρετήσει δια χειραψίας.
Πρώτος επιλαχών στην Αχαΐα είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Να σημειωθεί ότι στην περιφερειακή ενότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει την ανεξάρτητη σήμερα Σία Αναγνωστόπουλου και τον κ. Παναγιωτόπουλο.
Η προαναγγελία παραίτησης έγινε στην έναρξη της συζήτησης, με τον κ. Παναγιωτόπουλο, που είχε ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο και φαίνεται να οδεύει προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ότι «ίσως είναι η τελευταία μου ομιλία στη Βουλή», διευκρινίζοντας ότι θα παραιτηθεί «της βουλευτικής ευθύνης, όχι του αξιώματος μόνο, γιατί ο πρωθυπουργός κήρυξε εκτεταμένη προεκλογική περίοδο και θα πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης για το καλό της κοινωνίας».
Στη δευτερολογία του μάλιστα, επανέλαβε ότι είναι η τελευταία του ομιλία και ευχαρίστησε τον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη, για τη συνεργασία, δίνοντας «ραντεβού» για την επόμενη βουλή. Μετά το τέλος της συζήτησης, ανέβηκε στο προεδρείο για να αποχαιρετήσει δια χειραψίας.
Πρώτος επιλαχών στην Αχαΐα είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Να σημειωθεί ότι στην περιφερειακή ενότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει την ανεξάρτητη σήμερα Σία Αναγνωστόπουλου και τον κ. Παναγιωτόπουλο.
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