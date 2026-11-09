Μαρκόπουλος: Αδιανόητο ότι το ΠΑΣΟΚ χειροκροτούσε τον Πολάκη στη Βουλή όταν «χτυπούσε» την ΑΑΔΕ
Μαρκόπουλος: Αδιανόητο ότι το ΠΑΣΟΚ χειροκροτούσε τον Πολάκη στη Βουλή όταν «χτυπούσε» την ΑΑΔΕ
Όταν ακούει κανείς κάτι που είναι εύλογο, μπορεί να επιδοκιμάσει, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, απάντησε ό Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ
Την ενόχλησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, «το ΠΑΣΟΚ σύσσωμο χειροκροτούσε στη Βουλή τον Παύλο Πολάκη όταν "χτυπούσε" την ΑΑΔΕ που έχει να δείξει αποτελέσματα» εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος.
«Θεωρώ αδιανόητο ότι το ΠΑΣΟΚ στα χτυπήματα του Παύλου Πολάκη στην ΑΑΔΕ που έχει να δείξει τεράστια αποτελέσματα τον χειροκροτούσε. Και εντάξει, ο Πολάκης είναι σεσημασμένος, κάποιο στο ΠΑΣΟΚ, όμως, έφτασαν να χτυπάνε τα έδρανά τους. Το ΠΑΣΟΚ να μας πει αν αποδέχεται την ανεξαρτησία της ΑΑΔΕ ή την ελληνική αστυνομία;» συνέχισε ο υφυπουργός Οικονομικών μιλώντας στο MEGA.
«Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε ενότητα γιατί αναπτύσσουμε εργαλεία ψηφιακά, επιτυχίες έχουμε. Καλό είναι γιατί η ΑΑΔΕ και η αστυνομία είναι ανεξάρτητες αρχές, να τις βοηθούμε και όχι να τις αποδομούμε. Βλέπουμε μια στρατηγική προσπάθεια αποδόμησης των ελεγκτικών αρχών από το σύνολο της αντιπολίτευσης» πρόσθεσε ο κ. Μαρκόπουλος.
Στο πλαίσιο αυτό, στη συνέχεια, προανήγγειλε ότι «θα έρθουν και άλλες σε συγκεκριμένες μαφίες που λυμαίνονται τους πολίτες».
Απαντώντας, ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ είπε αρχικά «το να μας ρωτάνε να στηρίζουμε ανεξάρτητες αρχές ή ελεγκτικούς μηχανισμός είναι σαν να χτυπάνε ανοιχτές πόρτες. Ακόμα και στις δύσκολές εποχές των μνημονίων το ΠΑΣΟΚ πήρε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ελέγχων των κρατικών μηχανισμών. Εκεί που διαφωνούμε είναι ο χρόνος. Δεν είναι το πρώτο έτος διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ούτε και η πρώτη του θητεία».
Ειδικά για τη στάση απέναντι προς τον Παύλο Πολάκη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ισχυρίστηκε ότι «στη Βουλή πολλές φορές η σκηνοθεσία και η ψυχολογία της αίθουσας είναι δυναμική. Όταν ακούει κάτι που είναι εύλογο όπως τι έκανε η ΑΑΔΕ τόσο καιρό, μπορεί κανείς να επιδοκιμάσει ή να αποδοκιμάσει. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο».
«Θεωρώ αδιανόητο ότι το ΠΑΣΟΚ στα χτυπήματα του Παύλου Πολάκη στην ΑΑΔΕ που έχει να δείξει τεράστια αποτελέσματα τον χειροκροτούσε. Και εντάξει, ο Πολάκης είναι σεσημασμένος, κάποιο στο ΠΑΣΟΚ, όμως, έφτασαν να χτυπάνε τα έδρανά τους. Το ΠΑΣΟΚ να μας πει αν αποδέχεται την ανεξαρτησία της ΑΑΔΕ ή την ελληνική αστυνομία;» συνέχισε ο υφυπουργός Οικονομικών μιλώντας στο MEGA.
«Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε ενότητα γιατί αναπτύσσουμε εργαλεία ψηφιακά, επιτυχίες έχουμε. Καλό είναι γιατί η ΑΑΔΕ και η αστυνομία είναι ανεξάρτητες αρχές, να τις βοηθούμε και όχι να τις αποδομούμε. Βλέπουμε μια στρατηγική προσπάθεια αποδόμησης των ελεγκτικών αρχών από το σύνολο της αντιπολίτευσης» πρόσθεσε ο κ. Μαρκόπουλος.
Στο πλαίσιο αυτό, στη συνέχεια, προανήγγειλε ότι «θα έρθουν και άλλες σε συγκεκριμένες μαφίες που λυμαίνονται τους πολίτες».
Απαντώντας, ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ είπε αρχικά «το να μας ρωτάνε να στηρίζουμε ανεξάρτητες αρχές ή ελεγκτικούς μηχανισμός είναι σαν να χτυπάνε ανοιχτές πόρτες. Ακόμα και στις δύσκολές εποχές των μνημονίων το ΠΑΣΟΚ πήρε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ελέγχων των κρατικών μηχανισμών. Εκεί που διαφωνούμε είναι ο χρόνος. Δεν είναι το πρώτο έτος διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ούτε και η πρώτη του θητεία».
Ειδικά για τη στάση απέναντι προς τον Παύλο Πολάκη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ισχυρίστηκε ότι «στη Βουλή πολλές φορές η σκηνοθεσία και η ψυχολογία της αίθουσας είναι δυναμική. Όταν ακούει κάτι που είναι εύλογο όπως τι έκανε η ΑΑΔΕ τόσο καιρό, μπορεί κανείς να επιδοκιμάσει ή να αποδοκιμάσει. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα