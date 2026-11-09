Μαρκόπουλος: Αδιανόητο ότι το ΠΑΣΟΚ χειροκροτούσε τον Πολάκη στη Βουλή όταν «χτυπούσε» την ΑΑΔΕ

Όταν ακούει κανείς κάτι που είναι εύλογο, μπορεί να επιδοκιμάσει, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, απάντησε ό Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ