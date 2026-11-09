ΠΑΣΟΚ: Στη μέγγενη της πόλωσης
ΠΑΣΟΚ: Στη μέγγενη της πόλωσης
Η Χαριλάου Τρικούπη βλέπει πολιτική παγίδα στη σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα - Ενισχύει την ατζέντα της καθημερινότητας, ενώ παίρνει θέση για αντιπαράθεση στη Βουλή σχετικά με τα μέτρα της ΔΕΘ
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Αποστάσεις από την άγρια πόλωση μεταξύ της κυβερνητικής παράταξης και του κόμματος Τσίπρα επιχειρεί να κρατήσει το ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι πρόκειται για προεκλογική παγίδα που πρέπει πάση θυσία να αποφύγει.
Η παγίδευση σε μια κοκορομαχία σε υψηλούς τόνους, μακριά και πέρα από την προγραμματική ατζέντα στην οποία επενδύει το ΠΑΣΟΚ αναπτύσσοντας όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες από τη ΔΕΘ έως σήμερα, αποτελεί για τα «πράσινα» στελέχη τον Νο 1 κίνδυνο, ειδικά σε μια στιγμή καταγραφής κερδών από τη συγκεκριμένη αντιπολιτευτική τακτική.
Η μάχη του ΠροϋπολογισμούΗ εικόνα στα γκάλοπ το τελευταίο δίμηνο φαίνεται ότι ενισχύεται από το μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση για το μοντέλο αντιμετώπισης των προβλημάτων της κοινωνίας, ενώ στο ερώτημα για το κόμμα που ασκεί αποτελεσματικότερη αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ κερδίζει πόντους. Ετσι, μια οποιαδήποτε απόκλιση από τη στρατηγική ενίσχυσης της «κυβερνησιμότητάς» του κρίνεται άκρως βλαπτική έως και επικίνδυνη στην παρούσα φάση: αυτή την εβδομάδα, μετά την αντιπαράθεση στη Βουλή για τα «κόκκινα» δάνεια, ξεκινά η μάχη για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με φόντο και τη συζήτηση-ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2027 τον προσεχή μήνα.
Οι συχνές αντιπαραθέσεις στη Βουλή, εν τη απουσία του Αλέξη Τσίπρα και εκπροσώπων του κόμματός του, δυναμώνουν -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ- τη δική τους παρουσία στο πολιτικό σκηνικό και δημιουργούν κάθε φορά νέες γέφυρες με τους πολίτες που αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους. Εκτός από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Μάντζος, η Ευαγγελία Λιακούλη και άλλοι βουλευτές θα αναλάβουν αυτή την εβδομάδα την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση στη Βουλή όσον αφορά στη νομοθετική πρωτοβουλία με τα μέτρα της ΔΕΘ.
Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στη 13η σύνταξη, στον 13ο μισθό και σε μια σειρά προτάσεων που έχει ήδη παρουσιάσει - θα είναι η βάση της νέας αναμέτρησης με την κυβερνητική πλευρά και της έμμεσης σύγκρισης με τις εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη.
Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς αναλαμβάνει μαζί με άλλα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τη μάχη εκτός Βουλής, επιμένοντας όμως στην ανάγκη προβολής της προγραμματικής ατζέντας. Το σενάριο, για παράδειγμα, αύξησης των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των πολιτών είναι ένα θέμα που θα σηκώσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις (με ποσοστό γύρω στο 12%) είδε να εισπράττει την ισχυρή στήριξη των συνταξιούχων πανελλαδικά.
Η «Ελλάδα που παράγει» είναι, δε, μια νέα «φόρμουλα» οργάνωσης περιοδειών ανά την επικράτεια - πρόκειται για μια ιδέα της Αννας Διαμαντοπούλου για τον προγραμματισμό θεματικών εκδηλώσεων στην περιφέρεια.
Μέσα στην εβδομάδα κορυφαία στελέχη θα κάνουν εξόρμηση στους νομούς της Θεσσαλίας, όπως έκαναν στην Κρήτη, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αττική πριν από τις κεντρικές εκδηλώσεις με βασικό ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Το ΠΑΣΟΚ έχει ικανά στελέχη με πολιτική και τεχνοκρατική επάρκεια», τονίζει άνθρωπος της Χαριλάου Τρικούπη θέλοντας να προκαλέσει τους συνομιλητές του για μια συζήτηση σύγκρισης της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ με τα στελέχη της ΕΛΑΣ. Η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι άλλωστε ο πραγματικός στόχος του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα την εκπνοή του τρέχοντος έτους και ως εκ τούτου μέχρι τα Χριστούγεννα προγραμματίζουν μια καταιγίδα δράσεων στα πεδία, όπου κυρίως κρίνεται το στοίχημα.
Το κάθε στέλεχος που δίνει τηλεοπτικές μάχες έχει ως οδηγία την παραδοχή ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά, μόνο εάν καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων κοινωνικών ομάδων από την άσκηση της «αξιόπιστης και μαχητικής ταυτόχρονα αντιπολίτευσης».
Το τελευταίο διάστημα έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο ότι έχουν αποφύγει τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.
Οι νυν βουλευτές εστιάζουν στη διεκδίκηση της επανεκλογής τους, οι υποψήφιοι βουλευτές για πρώτη φορά αντιλαμβάνονται τη δυσκολία κατάκτησης του στόχου ειδικά στο Λεκανοπέδιο, όπου τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ (παρά τη μικρή αύξηση σε σχέση με το 2023) παραμένουν χαμηλά και η ηγετική ομάδα στο σύνολό της εμφανίζεται αποφασισμένη να διανύσει τα πολλά προεκλογικά χιλιόμετρα, χωρίς να ακουμπά ζητήματα που συνήθως προκαλούν εσωκομματικές αναφλέξεις.
Ενωτικό κλίμα, καλύτερος συντονισμός, κοινή στρατηγική στόχευση προς τις εκλογές είναι οι φράσεις στις οποίες «ομνύουν» προκειμένου να αποφύγουν τις παγίδες που, όπως ομολογούν, θα τους στερήσουν στο τέλος την ευκαιρία για την αλλαγή πίστας.
Ο εναλλακτικός πόλοςΟσο και αν δεν επιβεβαιώνεται στις δημοσκοπήσεις, τα περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι μπορούν να φρενάρουν τις προσδοκίες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και να ηγηθούν της Κεντροαριστεράς, του εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης απέναντι στη Ν.Δ., στις προσεχείς κάλπες. Δεν προεξοφλούν μια τέτοια εξέλιξη, αλλά εξακολουθούν να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο.
Προβλέπουν ότι στην περιφέρεια έχουν ήδη ξεχωρίσει και ότι θα εκλέξουν βουλευτές και σε περιοχές όπου δεν τα κατάφεραν την προηγούμενη φορά, ενώ για την Αττική οι προβλέψεις τους είναι σαφώς συγκρατημένες. Ως αντίδοτο χαρακτηρίζουν την οργάνωση εκστρατείας σε κάθε δήμο της Αττικής - με αφορμή την επέτειο της 17ης Νοέμβρη οργανώνουν εκδήλωση στην Αθήνα που θα κλείσει με ομιλία του κ. Ανδρουλάκη για τα «αναχώματα της δημοκρατίας απέναντι στην Ακροδεξιά».
Φωτογραφια: EUROKINISSI
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