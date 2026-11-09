ΠΑΣΟΚ: Στη μέγγενη της πόλωσης

Η Χαριλάου Τρικούπη βλέπει πολιτική παγίδα στη σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα - Ενισχύει την ατζέντα της καθημερινότητας, ενώ παίρνει θέση για αντιπαράθεση στη Βουλή σχετικά με τα μέτρα της ΔΕΘ

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