Τσίπρας από την Ήπειρο: Η χώρα χρειάζεται μια στροφή στην παραγωγή και στην εντιμότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Τσίπρας από την Ήπειρο: Η χώρα χρειάζεται μια στροφή στην παραγωγή και στην εντιμότητα

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει «να πατήσουμε στα πόδια μας, να στηρίξουμε την ύπαιθρο, να στηρίξουμε τις δυνάμεις της εργασίας

Τσίπρας από την Ήπειρο: Η χώρα χρειάζεται μια στροφή στην παραγωγή και στην εντιμότητα
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Η Ελεούσα αποτελεί τον πρώτο σταθμό της διήμερης περιοδείας του Πρόεδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα στην Ήπειρο. Επισκεπτόμενος τον οικισμό, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «η χώρα χρειάζεται μια στροφή στην παραγωγή και μία στροφή στην εντιμότητα», προσθέτοντας πως πρέπει «να πατήσουμε στα πόδια μας, να στηρίξουμε την ύπαιθρο, να στηρίξουμε τις δυνάμεις της εργασίας, τους ανθρώπους του μόχθου, διότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας».


Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

Βρίσκομαι σήμερα στην Ήπειρο περιοδεύοντας στον νομό Ιωαννίνων αλλά και αύριο στον νομό Πρεβέζης για να βρεθώ σε επαφή με τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, τους ανθρώπους που αγωνιούν για ένα καλύτερο αύριο. Βρίσκομαι σε μια περιφέρεια όπου δυστυχώς είναι μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, απέχοντας πάρα πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου με όρους κατά κεφαλήν εισοδήματος, με όρους αγοραστικής δύναμης και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλους.

Η Ήπειρος έχει ανθρώπους που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, με αξιοπρέπεια, με πείσμα, με δύναμη. Συρρικνώνεται δημογραφικά και πρέπει να στηρίξουμε τις νέες παραγωγικές ηλικίες και αυτό απαιτεί ένα άλλο υπόδειγμα παραγωγικό. Αυτό απαιτεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Έναν άλλο αναπτυξιακό σχεδιασμό με κοινωνική δικαιοσύνη, παραγωγική ανασυγκρότηση και αποκέντρωση. Και κυρίως απαιτεί να εφαρμόσουμε μια πολιτική που θα στηρίζει τους ανθρώπους της παραγωγής και όχι να ανέχεται, ή να ενισχύει αυτούς που κλέβουν τον ιδρώτα και τον μόχθο τους, τους λίγους βολεμένους που δυστυχώς ευνοεί και το παραγωγικό μοντέλο το σημερινό αλλά και η κυβέρνηση της Ν.Δ. του κ. Μητσοτάκη. Η χώρα χρειάζεται μια στροφή στην παραγωγή και μία στροφή στην εντιμότητα. Να πατήσουμε στα πόδια μας, να στηρίξουμε την ύπαιθρο, να στηρίξουμε τις δυνάμεις της εργασίας, τους ανθρώπους του μόχθου, διότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας.
35 ΣΧΟΛΙΑ
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