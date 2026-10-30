Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος» - Δένδιας: Μαζί με τη Γαλλία χτίζουμε τις αμυντικές δυνατότητες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας

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FDI (Belharra) «Νέαρχος» μετά την τελετή

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Η ελληνική σημαία κυματίζει στηπου έγινε στα ναυπηγεία της Naval Group, στη Λοριάν της Γαλλίας, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.Αμέσως μετά την ύψωση της γαλανόλευκης, επιβιβάστηκε το πλήρωμα στη φρεγάτα, το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο «Νέαρχος» μετά τον απόπλου του από τη Γαλλία αναμένεται να καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις αρχές Δεκεμβρίου.«Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι και πάλι σήμερα εδώ στο Λοριάν, για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη ελληνική φρεγάτα, το έργο της οποίας βλέπετε πίσω μας» τόνισε ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε:«Είχα προηγουμένως μια διμερή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου, την οποία ευχαριστώ για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ελληνογαλλικής συνεργασίας, αλλά και της κοινής παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα. Ελλάδα και Γαλλία καλούνται να χτίσουν αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια.Πράγματι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε προηγουμένως και η Γαλλίδα ομόλογός μου, η Κατρίν Βοτάν, σχετικά με την επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας, της FDI, που επέλεξε και η Ελλάδα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα με εντυπωσιακές δυνατότητες, η οποία, στη διαμόρφωση Standard 2++ που έχουμε επιδιώξει, θα επιτύχει τον στόχο μας μέχρι το 2030. Θα ήθελα να πω καθαρά και με απόλυτη συνείδηση της βαρύτητας της έκφρασης ότι πρόκειται για το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη.