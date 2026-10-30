Νέα Αριστερά κατά Καρτερού: Tον ενοχλεί η κριτική στην ΕΛ.Α.Σ περί «αρχηγικού κόμματος»

«Η ενόχλησή του φαίνεται να εδράζεται στο ότι η Νέα Αριστερά ασκεί κριτική στο αρχηγικό κόμμα του κ. Τσίπρα υπερασπιζόμενη ακριβώς τις θέσεις της Αριστεράς» αναφέρουν οι πηγές του κόμματος