Νέα Αριστερά κατά Καρτερού: Tον ενοχλεί η κριτική στην ΕΛ.Α.Σ περί «αρχηγικού κόμματος»
Νέα Αριστερά κατά Καρτερού: Tον ενοχλεί η κριτική στην ΕΛ.Α.Σ περί «αρχηγικού κόμματος»
«Η ενόχλησή του φαίνεται να εδράζεται στο ότι η Νέα Αριστερά ασκεί κριτική στο αρχηγικό κόμμα του κ. Τσίπρα υπερασπιζόμενη ακριβώς τις θέσεις της Αριστεράς» αναφέρουν οι πηγές του κόμματος
Βολές κατά του αρθρογράφου και στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού εξαπολύουν πηγές της Νέας Αριστεράς, με αφορμή σημερινό άρθρο του γνωστού δημοσιογράφου στην «Εφημερίδα των Συντακτών».
«Διαβάσαμε με ενδιαφέρον το σημερινό άρθρο του Θανάση Καρτερού, κορυφαίου στελέχους της ΕΛΑΣ και συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στην «Εφημερίδα των Συντακτών», αναφέρουν πηγές της Νέας Αριστεράς, προσθέτοντας πως «η ενόχλησή του φαίνεται να εδράζεται στο ότι η Νέα Αριστερά ασκεί κριτική στο αρχηγικό κόμμα του κ. Τσίπρα υπερασπιζόμενη ακριβώς τις θέσεις της Αριστεράς».
«Με άλλα λόγια χαλάει -κατά πώς φαίνεται- τη νέα συνταγή που εφηύρε η ηγεσία της ΕΛΑΣ για «στροφή αριστερά» και «συσπείρωση του 18%». Έχουμε διαβάσει άλλωστε τα σχετικά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, που βασίζονται στα non paper της ηγεσίας της ΕΛΑΣ. Σε αυτά τα ηγετικά κλιμάκια της Αμαλίας υποστήριζαν πως το «δεξί φλας» που άναψε Αλέξης Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν βγήκε, οπότε ήρθε η ώρα για «αριστερό φλας», όπως συνεχίζουν οι ίδιες πηγές.
«Αντί πάντως για τους συνήθεις αφορισμούς και τις ειρωνείες του, αν ο κ. Καρτερός θέλει να συμβάλει στην πραγματική «αριστερή στροφή», μπορεί να μεταβιβάσει στο ηγετικό επιτελείο του αρχηγικού κόμματος μερικές απλές και σαφείς θέσεις της Αριστεράς.
• Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
• Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
• Να μειωθούν οι δαπάνες για εξοπλισμούς, να ενισχυθούν οι πόροι για παιδεία, υγεία, κοινωνικό κράτος
• Να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι
• Να αμφισβητηθεί ο «δημοσιονομικός χώρος» του Κυριάκου Μητσοτάκη
• Να επανέλθει η 13η και η 14η σύνταξη, ο 13ος και ο 14ος μισθός στο δημόσιο
• Να ανατραπεί η αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης
• Να θεσπιστεί η απλή αναλογική
«Διαβάσαμε με ενδιαφέρον το σημερινό άρθρο του Θανάση Καρτερού, κορυφαίου στελέχους της ΕΛΑΣ και συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, στην «Εφημερίδα των Συντακτών», αναφέρουν πηγές της Νέας Αριστεράς, προσθέτοντας πως «η ενόχλησή του φαίνεται να εδράζεται στο ότι η Νέα Αριστερά ασκεί κριτική στο αρχηγικό κόμμα του κ. Τσίπρα υπερασπιζόμενη ακριβώς τις θέσεις της Αριστεράς».
«Με άλλα λόγια χαλάει -κατά πώς φαίνεται- τη νέα συνταγή που εφηύρε η ηγεσία της ΕΛΑΣ για «στροφή αριστερά» και «συσπείρωση του 18%». Έχουμε διαβάσει άλλωστε τα σχετικά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, που βασίζονται στα non paper της ηγεσίας της ΕΛΑΣ. Σε αυτά τα ηγετικά κλιμάκια της Αμαλίας υποστήριζαν πως το «δεξί φλας» που άναψε Αλέξης Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν βγήκε, οπότε ήρθε η ώρα για «αριστερό φλας», όπως συνεχίζουν οι ίδιες πηγές.
«Αντί πάντως για τους συνήθεις αφορισμούς και τις ειρωνείες του, αν ο κ. Καρτερός θέλει να συμβάλει στην πραγματική «αριστερή στροφή», μπορεί να μεταβιβάσει στο ηγετικό επιτελείο του αρχηγικού κόμματος μερικές απλές και σαφείς θέσεις της Αριστεράς.
• Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
• Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
• Να μειωθούν οι δαπάνες για εξοπλισμούς, να ενισχυθούν οι πόροι για παιδεία, υγεία, κοινωνικό κράτος
• Να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι
• Να αμφισβητηθεί ο «δημοσιονομικός χώρος» του Κυριάκου Μητσοτάκη
• Να επανέλθει η 13η και η 14η σύνταξη, ο 13ος και ο 14ος μισθός στο δημόσιο
• Να ανατραπεί η αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης
• Να θεσπιστεί η απλή αναλογική
• Να καταργηθεί η Golden Visa, να περιοριστεί το Airbnb και ο υπερτουρισμός», καταλήγουν.
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