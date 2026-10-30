Κυπριακό: Παράθυρο προόδου βλέπει η Λευκωσία μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη με Ολγκίν

Η κυπριακή κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση από την τουρκοκυπριακή πλευρά - Στο επίκεντρο οι 19 προτάσεις Χριστοδουλίδη, η καταγραφή των συγκλίσεων και η κοινή συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου





Μετά τη σημερινή συνάντηση του Κύπριου προέδρου







Η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την άφιξη της κ. Ολγκίν στην Κύπρο και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου διαβουλεύσεων, με επόμενο σταθμό τη συνάντησή της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη



Στο τραπέζι οι 19 προτάσεις Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την απεσταλμένη του ΟΗΕ για τις επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία συνάντησή τους, την οποία χαρακτήρισε θετική και εποικοδομητική.







Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι ορισμένες από τις προτάσεις έχουν ήδη απορριφθεί από την τουρκοκυπριακή πλευρά, ενώ άλλες εξακολουθούν να συζητούνται.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόταση που αφορά την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων και το λιμάνι της Αμμοχώστου, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής διαπραγμάτευσης εφόσον επιδιωχθεί η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.



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Ζητάει περισσότερες κοινές συναντήσεις Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετέφερε στην κ. Ολγκίν την επιθυμία του να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινές συναντήσεις με τον Τουφάν Έρχιουρμαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Κύπρο.



Ήδη έχει προγραμματιστεί κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ στις 9 Νοεμβρίου, ωστόσο η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί να αξιοποιηθεί και το διάστημα που μεσολαβεί.



Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο, η παρουσία της κ. Ολγκίν μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία στις επαφές που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Αισιοδοξία για την πιθανότητα να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό κατά τη νέα αποστολή της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν εκφράζει η Λευκωσία, θέτοντας ωστόσο ως βασική προϋπόθεση την ύπαρξη ειλικρινούς πολιτικής βούλησης από την τουρκοκυπριακή πλευρά.Μετά τη σημερινή συνάντηση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι υπάρχει δυνατότητα να καταγραφεί θετικό αποτέλεσμα πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψής της στην Κύπρο.«Ασφαλώς και μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι εάν υπάρχει ειλικρινής πολιτική βούληση από την άλλη πλευρά, τόσο για τις 19 εισηγήσεις Χριστοδουλίδη όσο και για όσα έχουν συζητηθεί στις προηγούμενες διευρυμένες συναντήσεις, μπορεί να σημειωθεί πρόοδος.Η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την άφιξη της κ. Ολγκίν στην Κύπρο και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου διαβουλεύσεων, με επόμενο σταθμό τη συνάντησή της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την απεσταλμένη του ΟΗΕ για τις επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία συνάντησή τους, την οποία χαρακτήρισε θετική και εποικοδομητική.Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις 19 εισηγήσεις που έχει υποβάλει ο Κύπριος Πρόεδρος και αφορούν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ζητήματα ουσίας και τη μεθοδολογία για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι ορισμένες από τις προτάσεις έχουν ήδη απορριφθεί από την τουρκοκυπριακή πλευρά, ενώ άλλες εξακολουθούν να συζητούνται.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόταση που αφορά την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων και το λιμάνι της Αμμοχώστου, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής διαπραγμάτευσης εφόσον επιδιωχθεί η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.Η Λευκωσία θεωρεί ότι η συζήτηση των προτάσεων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για νέα διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, την οποία επιδιώκει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες πριν από τη λήξη της θητείας του.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετέφερε στην κ. Ολγκίν την επιθυμία του να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινές συναντήσεις με τον Τουφάν Έρχιουρμαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Κύπρο.Ήδη έχει προγραμματιστεί κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ στις 9 Νοεμβρίου, ωστόσο η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί να αξιοποιηθεί και το διάστημα που μεσολαβεί.Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο, η παρουσία της κ. Ολγκίν μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία στις επαφές που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.



Η καταγραφή των συγκλίσεων Σημαντικό ζήτημα για την ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει η καταγραφή των συγκλίσεων που είχαν επιτευχθεί στους προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων.



Η Λευκωσία επιμένει ότι η καταγραφή και η διάθεσή τους στις δύο πλευρές θα διευκόλυνε την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, αποτρέποντας την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης ζητημάτων στα οποία είχε ήδη σημειωθεί πρόοδος.



Όπως εξήγησε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, η θέση αυτή έχει μεταφερθεί επανειλημμένα στα Ηνωμένα Έθνη, τόσο από τον Κύπριο Πρόεδρο όσο και από τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή. Δεν ανακοινώθηκε, πάντως, κάποια νέα εξέλιξη ως προς το εάν η σχετική καταγραφή θα παραδοθεί στις δύο πλευρές.



Αίτημα συνάντησης από τους κατεχόμενους δήμους Στη συνάντηση τέθηκε και το αίτημα του Δήμου Αμμοχώστου, καθώς και άλλων κατεχόμενων δήμων και οργανωμένων φορέων, να έχουν επαφές με την κ. Ολγκίν.



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε σχετικά την προσωπική απεσταλμένη, η οποία θα εξετάσει τα αιτήματα σε συνεργασία με το γραφείο της.



Οι επαφές με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν μέρος της προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών να καταγράψουν απόψεις πέραν των δύο ηγεσιών, ιδιαίτερα για ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους εκτοπισμένους και τις δύο κοινότητες.



Ενόχληση για τις κινήσεις Ερντογάν Την ίδια στιγμή, η Λευκωσία εκφράζει την αντίθεσή της στις νέες προσπάθειες της Άγκυρας για αναβάθμιση του διεθνούς καθεστώτος του ψευδοκράτους μέσω του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών.



Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις τουρκικές ενέργειες, ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο, όπως προκύπτει και από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.



Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι κινήσεις της Άγκυρας δεν συμβάλλουν στη δημιουργία του θετικού κλίματος που επιδιώκει ο Αντόνιο Γκουτέρες.



«Σίγουρα δεν συμβάλλουν θετικά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η διάθεση συνεργασίας για την επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να αποτυπώνεται τόσο στις δημόσιες δηλώσεις όσο και στις συγκεκριμένες ενέργειες των εμπλεκομένων.



Επιβεβαίωσε επίσης ότι η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη έχει ήδη μεταφέρει στη Γραμματεία του Οργανισμού τις θέσεις της Λευκωσίας για τις τουρκικές προσπάθειες αναβάθμισης του κατοχικού καθεστώτος.



Παρά τις αντιδράσεις αυτές, η κυπριακή κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει την προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών.

Μανώλης Καλατζής 30.10.2026, 15:22