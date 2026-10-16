Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Πληροφορήθηκα ότι έφυγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ένας άνθρωπος της θάλασσας, μέλος για 2 θητείες του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που ταξίδεψε την ελληνική ναυτιλία στις θάλασσες του κόσμου. Κι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, που στα 21 χρόνια στο τιμόνι του Παναθηναϊκού κατέκτησε τίτλους και μεγάλες ευρωπαϊκές διακρίσεις. Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Καλό ταξίδι Καπετάνιε.