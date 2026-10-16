Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη
Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του «Καπετάνιου»
Τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη εκφράζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας έναν σημαντικό Έλληνα επιχειρηματία και εφοπλιστή, αλλά και έναν εμβληματικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, όπως τονίζει χαρακτηριστικά.
H ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη
«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν σημαντικό Έλληνα επιχειρηματία και εφοπλιστή, με ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη. Και έναν εμβληματικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, που συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή της ομάδας μας», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο κ. Χατζηδάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπική του γνωριμία με τον εκλιπόντα και στις συναντήσεις τους στο γήπεδο, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη τους για τον Παναθηναϊκό.
«Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και να τον συναντώ στο γήπεδο. Θα θυμάμαι αυτές τις συναντήσεις και την κοινή μας αγάπη για τον Παναθηναϊκό, που για τον ίδιο παρέμενε πάντοτε ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής του», σημειώνει. Αναφερόμενος στην προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον σύλλογο, υπογραμμίζει ότι ο «Καπετάνιος» ταυτίστηκε με σημαντικές επιτυχίες και ιστορικές στιγμές της ομάδας.
«Για εμάς τους Παναθηναϊκούς, ο "Καπετάνιος" συνδέθηκε με τίτλους, μεγάλους ποδοσφαιριστές και ευρωπαϊκές βραδιές που μας έκαναν περήφανους. Με έναν Παναθηναϊκό που κοιτούσε στα μάτια μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Η θέση του στην ιστορία του συλλόγου είναι ξεχωριστή», επισημαίνει. Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κωστής Χατζηδάκης εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μίλησε για έναν άνθρωπο με τον οποίο διατηρούσε προσωπική σχέση επί σειρά ετών. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, μέχρι πρόσφατα συναντιούνταν στις εξέδρες του Παναθηναϊκού, την ομάδα της οποίας ο εκλιπών ηγήθηκε για πολλά χρόνια.
Δένδιας: Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του
«Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κοινή τους παρουσία στο γήπεδο, γράφοντας: «Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά ετών».
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη: «Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του «Καπετάνιου».
Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια.— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 16, 2026
Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά…
Γεωργιάδης: Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάνταΑπό την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο δεσμό του ιστορικού παράγοντα με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι θα παραμείνει αγαπητός στους φιλάθλους της ομάδας. «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπετάνιου Γιώργου Βαρδινογιάννη. Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.
Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπετάνιου Γιώργου Βαρδινογιάννη. Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 16, 2026
Όλγα Κεφαλογιάννη: «Θείε Γιώργο, ποιος να συγκριθεί μαζί σου»«Με βαθιά οδύνη, συγκίνηση και απέραντη αγάπη αποχαιρετώ τον θείο μου, Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη.Έναν άνθρωπο που έζησε μια ζωή μεγαλύτερη από μυθιστόρημα.Καπετάνιος, Πρόεδρος, επιχειρηματίας, αλλά πάνω απ’ όλα γιος, αδελφός, σύζυγος, πατέρας, παππούς και θείος.Σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή ως Πρόεδρος του Παναθηναϊκού» τονίζει η Όλγα Κεφαλογιάννη για την απόλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη.
Η ίδια αποχαιρετώντας τον θέιο της αναφέρει σε ανάρτηση της ότι «έζησε την ομάδα με πάθος, αγάπη και ένταση, όπως ακριβώς ζούσε και τη ζωή του.Πολύ νωρίτερα, ως πλοίαρχος του «Ιωάννα Β», είχε ήδη δείξει από τι υλικό ήταν φτιαγμένος, αναλαμβάνοντας ένα από τα πιο δύσκολα και τολμηρά εγχειρήματα της εποχής, στα χρόνια του διεθνούς αποκλεισμού της Ροδεσίας. Μια ιστορία που ταξίδεψε τότε σε ολόκληρο τον κόσμο και έμεινε ως απόδειξη της τόλμης, της αποφασιστικότητας και του θάρρους του.Περήφανος Σφακιανός.
» Άνθρωπος άλλης στόφας. Με πείσμα, θάρρος, αίσθηση τιμής, ντομπροσύνη και εκείνο το ιδιαίτερο χιούμορ που ήταν μόνο δικό του. Αυθεντικός μέχρι τέλους. Δυνατός και ταυτόχρονα απροσδόκητα τρυφερός με τους ανθρώπους που αγαπούσε.Σήμερα τον αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη για όσα ζήσαμε, για την αγάπη που μας προσέφερε, τις συμβουλές και το θάρρος που μας έδινε, για τις ιστορίες που ακούσαμε και ξανακούσαμε αμέτρητες φορές, για το γέλιο, για τις στιγμές, για όλα όσα μας έμαθε.Άνθρωποι σαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ανήκουν σε μια γενιά που πίστευε βαθιά στην οικογένεια, στην τιμή, στον λόγο, στη δύναμη να στέκεσαι όρθιος και στην ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους σου.
» Όταν φεύγουν, δεν αφήνουν απλώς ένα κενό. Αφήνουν ιστορίες, αξίες και μια βαθιά χαρακιά στην καρδιά όσων είχαν την τύχη να τους αγαπήσουν. Θείε Γιώργο, ποιος να συγκριθεί μαζί σου».
«Καλό ταξίδι, Καπετάνιε. Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην αγαπημένη μας ομάδα» γράφει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.
Ανδρουλάκης: Καλό ταξίδι, Καπετάνιε
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Τσίπρας: «Ωραίος, μάγκας, αυθεντικός Παναθηναϊκός – Καλό ταξίδι Καπετάνιε»Το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Βαρδινογιάννη είπε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία τον χαρακτηρίζει «ωραίο, μάγκα και αυθεντικό Παναθηναϊκό».
Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην πορεία του Γιώργου Βαρδινογιάννη στην επιχειρηματικότητα και τη ναυτιλία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο αποτύπωμα που άφησε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως στον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός, γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα, στάθηκε στις σημαντικές επιτυχίες του συλλόγου κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Γιώργου Βαρδινογιάννη στη διοίκησή του.
Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην επιχειρηματικότητα και τη ναυτιλία, μα κυρίως στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Τον άνθρωπο που οδήγησε την αγαπημένη μας ομάδα σε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα, 3 Σούπερ Καπ και 2 ημιτελικούς πρωταθλητριών Ευρώπης.
Ωραίος, μάγκας, αυθεντικός παναθηναϊκός.
Καλό ταξίδι Καπετάνιε!»
Στο έργο του στη θάλασσα και στον αθλητισμό στάθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας. Υπενθύμισε τη συμμετοχή του Γ. Βαρδινογιάννη για δύο θητείες στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, αλλά και τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της 21ετούς προεδρίας του, με τίτλους και σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις.
Κικίλιας: Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα
«Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα», έγραψε ο κ. Κικίλιας, κλείνοντας το μήνυμά του με τη φράση «Καλό ταξίδι Καπετάνιε».
Πληροφορήθηκα ότι έφυγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ένας άνθρωπος της θάλασσας, μέλος για 2 θητείες του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που ταξίδεψε την ελληνική ναυτιλία στις θάλασσες του κόσμου. Κι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, που στα 21 χρόνια στο τιμόνι του Παναθηναϊκού κατέκτησε τίτλους και μεγάλες ευρωπαϊκές διακρίσεις. Στη θάλασσα και στα γήπεδα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Καλό ταξίδι Καπετάνιε.— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) October 16, 2026
Αρναουτάκης: Ο «Καπετάνιος» υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότηταΟ περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε μήνυμά του για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, αναφέρει:
«Με θλίψη και σεβασμό, η Κρήτη αποχαιρετά τον Γιώργο Ι. Βαρδινογιάννη. Γεννημένος στην Επισκοπή Ρεθύμνου, την οποία υπηρέτησε και αγάπησε ολόψυχα σε όλη του τη ζωή, ο "Καπετάνιος" υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα που ανεξίτηλα σφράγισε την επιχειρηματική, ναυτιλιακή και αθλητική ιστορία της χώρας. Η πολυετής και ιστορική διαδρομή του στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς και το αθόρυβο αλλά ουσιαστικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο, αποτελούν παρακαταθήκη ήθους και ηγετικής προσφοράς. Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
Αιώνια η μνήμη του».
Σέβη Βολουδάκη: «Γνήσιος Σφακιανός, λεβέντης και ντόμπρος – Δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του»Με μια συγκινητική ανάρτηση η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αποχαιρετά τον «καπετάν Γιώργη», αναφερόμενη στις προσωπικές τους στιγμές και στην ιδιαίτερη αγάπη του για τα Σφακιά. Το δικό της συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Βαρδινογιάννη απηύθυνε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ανάρτηση της Σέβης Βολουδάκη
Αποχαιρετώ σήμερα με μεγάλη θλίψη τον καπετάν Γιώργο Βαρδινογιάννη.
Έναν άνθρωπο που θα κρατώ πάντα στην καρδιά μου, όχι μόνο για όσα υπήρξε, αλλά και για τις όμορφες στιγμές που είχα την τύχη να μοιραστώ μαζί του.
Γνήσιος Σφακιανός, λεβέντης, ντόμπρος, με περηφάνια για τον τόπο του και μια ξεχωριστή ζεστασιά για τους ανθρώπους που αγαπούσε. Τα Σφακιά τα είχε πάντα βαθιά στην καρδιά του. Τα αγαπούσε με εκείνη την αληθινή, βαθιά αγάπη που έχουν οι άνθρωποι για τον τόπο που τους γέννησε και τους διαμόρφωσε. Όπου κι αν βρέθηκε, όσα κι αν κατάφερε στη ζωή του, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του. Τα Σφακιά ήταν πάντα κομμάτι της ψυχής του.
Τον γνώρισα μέσα από τον Μανούσο. Τους συνέδεαν η αμοιβαία εκτίμηση και η αγάπη. Ήταν κοντά μας στις χαρές και στις λύπες μας.
Και στα χρόνια που ακολούθησαν, δεν έπαψε ποτέ να δείχνει την αγάπη και το ενδιαφέρον του για μένα και την οικογένειά μου. Αυτό το απλό, αληθινό ανθρώπινο νοιάξιμο θα το θυμάμαι πάντα με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.
Στη Χρυσή, στον Παύλο, στον Νίκο και σε ολόκληρη την αγαπημένη του οικογένεια στέλνω τα πιο ειλικρινή, από καρδιάς συλλυπητήριά μου.
Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου καπετάν Γιώργη.
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