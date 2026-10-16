Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία του Γιώργου Βαρδινογιάννη, η ανακοίνωση της οικογένειας
Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία του Γιώργου Βαρδινογιάννη, η ανακοίνωση της οικογένειας
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών
Σε στενό οικογενειακό κύκλο θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Βαρδινογιάννη, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του με ανακοίνωσή της.
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή (16/10), σε ηλικία 90 ετών, μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:
«Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Γεωργίου Ι. Βαρδινογιάννη ανακοινώνει ότι ο πολυαγαπημένος πατέρας και παππούς, Γεώργιος Ι. Βαρδινογιάννης, έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο».
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή (16/10), σε ηλικία 90 ετών, μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:
«Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Γεωργίου Ι. Βαρδινογιάννη ανακοινώνει ότι ο πολυαγαπημένος πατέρας και παππούς, Γεώργιος Ι. Βαρδινογιάννης, έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο».
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