Δέσμευση μας η στήριξη της κοινωνίας και της παραγωγής, είπε ο Τσίπρας από την Κρήτη
Δέσμευση μας η στήριξη της κοινωνίας και της παραγωγής, είπε ο Τσίπρας από την Κρήτη
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συνομίλησε με κατοίκους της Γέργερης και άκουσε τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων
Στη Γέργερη βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κρήτη.
Ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με τους κατοίκους και άκουσε τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Στην ομιλία του στην πλατεία του χωριού αναφέρθηκε στις αιτίες της κρίσης ακρίβειας, το αόρατο μνημόνιο που ζούμε σήμερα και δεσμεύτηκε για στήριξη της κοινωνίας και της παραγωγής.
Αναλυτικά, τα αποσπάσματα από την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα:
Στην κρίση προέχει η στήριξη της κοινωνίας
«Βεβαίως η κρίση η πληθωριστική είναι παγκόσμια και πανευρωπαϊκή, αλλά στην Ελλάδα, όπως εξήγησα πιο πριν, το κόστος είναι τρεις και τέσσερις φορές βαρύτερο για τους ανθρώπους, τους καθημερινούς. Τι μπορεί να γίνει; Τι πρέπει να γίνει; Το πρώτο που πρέπει και μπορεί να γίνει είναι να σταματήσουμε τη λειτουργία των καρτέλ σε όλο το φάσμα της οικονομικής αλυσίδας. Στα τρόφιμα, στις τράπεζες, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον ηλεκτρισμό, στην ηλεκτρική ενέργεια, στα καύσιμα, παντού. Σε καταστάσεις κρίσης η πολιτεία πρέπει να βρίσκεται εκεί με έγνοια στον αδύναμο. Όταν λοιπόν σήμερα, με στοιχεία 2025 το 19,5%, 1 στους 5 δεν είχε τη δυνατότητα να ζεστάνει το σπίτι του, πέρυσι όταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν πολύ μικρότερη από αυτή που είναι σήμερα, φανταστείτε τι θα γίνει φέτος. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε και ξαναλέμε. Όριο που μπορεί να δικαιολογηθεί είναι το 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Τους δώσαμε τα εργαλεία. Έχουν τον τρόπο.
Ας βρουν τον τρόπο να ρίξουν τις τιμές εκεί που πρέπει να τις ρίξουν. Διότι αυτό που προέχει είναι να ζεσταθούν τα σπίτια. Αυτό που προέχει είναι επαγγελματικές ομάδες να μπορέσουν να κινήσουν τα εργαλεία της δουλειάς τους. Αυτό που έχει που προέχει είναι να στηριχτεί ο παραγωγός. Αυτό που προέχει είναι να στηριχθεί η Ελλάδα του μόχθου και της δουλειάς. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Όλα τα υπόλοιπα και οι υποσχέσεις οι μεγάλες. Να τις δούμε άλλη φορά. Η δέσμευση τώρα είναι πως θα στηρίξουμε την κοινωνία, να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση που άλλοι δημιούργησαν και να ορίσουμε μαζί και να σχεδιάσουμε μια Ελλάδα που θα παράγει μια Ελλάδα που θα δημιουργεί και όχι μια Ελλάδα που θα ληστεύει και θα ζει με τον ιδρώτα και τους κόπους αυτών που πραγματικά παράγουν».
Να στηρίξουμε την παραγωγή όχι τους αγρότες Κολωνακίου
«Σήμερα λοιπόν το μέγα πρόβλημα είναι το πρόβλημα της παραγωγής. Είναι αναγκαία η παραγωγική ανασυγκρότηση που λέμε. Και το δεύτερο μέγα πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Η χώρα γερνάει και τα δύο αυτά ζητήματα συνδέονται με την περιφέρεια. Συνδέονται με την ύπαιθρο, διότι η παραγωγή δεν γίνεται στο Κολωνάκι. Έχουμε και αγρότες Κολωνακίου, διότι είναι κάποιοι εδώ δικοί σας σύντεκνοι που ξημεροβραδιάζονται εκεί στου Ζόναρς και πίνουν φραπέ; Πίνουν εσπρέσο; Δεν ξέρω τι πίνουνε. Έχουμε και τέτοιους, αλλά δεν γίνεται εκεί η παραγωγή. Η παραγωγή γίνεται στην ύπαιθρο. Αν δεν στηρίξουμε λοιπόν την περιφέρεια, και αυτό αν σας πει κάποιος θα το κάνει από τη μια μέρα στην άλλη, θα σας πει ψέματα. Αυτό θέλει σχέδιο, θέλει επιμονή, θέλει χρόνο και θέλει και αντοχή στο πολιτικό κόστος. Επειδή εγώ λοιπόν σήμερα ήρθα εδώ να σας πω αλήθειες και όχι να σας δώσω υποσχέσεις, θα σας πω λοιπόν ότι δεν πάμε πουθενά, ούτε στην κτηνοτροφία, ούτε στην αγροτική παραγωγή, αν δεν συνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή. Και αν δεν ρίξουμε βάρος στην παραγωγή».
Είχαμε εθνικό στόχο να σώσουμε τη χώρα, τα λεφτά τα βάζαμε στα δημόσια ταμεία
«Σαράντα χρόνια πριν από εμάς, άλλοι κυβερνούσαν και τη χρεοκόπησαν τη χώρα, άλλοι τη ρίξανε έξω τη χώρα, εμείς τη βρήκαμε στα μνημόνια και τη βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτή τη μάχη δίναμε τότε. Όταν λοιπόν καταφέραμε και το πετύχαμε αυτό, υπήρξε μια αισιοδοξία, μια ανάσα, μια προοπτική και μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να ξαναπατήσουμε στα πόδια μας και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Και δημιουργήθηκαν 8 χρόνια μετά τα μνημόνια, ευκαιρίες για να ξαναπατήσει η χώρα στα πόδια. Η μεγαλύτερη ευκαιρία όλων ήταν το Ταμείο ανάκαμψης που ήταν 36 δισεκατομμύρια στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης, ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Και αν είδατε εσείς ένα ευρώ να πηγαίνει στην ανθεκτικότητα, να μου το πείτε και εμένα. Υπήρχε στα δικά μας τα χρόνια λοιπόν, για να απαντήσω και στο ερώτημα, μαζεύαμε και το τελευταίο ευρώ για να το βάλουμε στα ταμεία του κράτους, δυσαρεστώντας στους πολίτες, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ήμασταν μαζόχες που το κάναμε. Δεν θέλαμε να αυτοκτονήσουμε πολιτικά. Είχαμε έναν εθνικό στόχο, να σώσουμε τη χώρα. Τα λεφτά που μαζεύαμε τα βάζαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα τσεπώναμε, δεν τα παίρναμε σε μίζες. Δεν κάναμε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Στα δημόσια ταμεία τα βάζαμε τα λεφτά».
Μια χώρα που δεν παράγει δεν μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική
«Η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημα και στην ακρίβεια είναι στην κορυφή της λίστας η Ελλάδα, και στο ρεύμα και στο πετρέλαιο και στο σούπερ μάρκετ και στις τραπεζικές συναλλαγές, παντού. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Αλλά πριν πάω στα θέματα τα άμεσα, τα καθημερινά, ξεκίνησα να σας λέω για τη μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε αυτά τα 7 χρόνια και η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε ξέρετε ποια ήταν; Με τον πακτωλό των χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και με τις δυνατότητες που δόθηκαν και από εθνικούς πόρους στο διάστημα αυτό. Γιατί βγάλαμε το κεφάλι από το νερό και ανασάναμε, ανακτήσαμε την αξιοπιστία μας στην Ευρώπη Είχαμε δυνατότητες, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να κτίσουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο για τον τόπο. Διότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μας οδήγησε στη χρεοκοπία ήταν δύο πράγματα, ότι η χώρα έπαψε να παράγει και ότι η χώρα οδηγήθηκε με τις πελατειακές σχέσεις, τη ρεμούλα και τη διαφθορά στην χρεοκοπία. Σήμερα λοιπόν, ακολουθείται ακριβώς αυτή η πολιτική. Και τα δύο αυτά στοιχεία που μας οδήγησαν το 2009 στη χρεοκοπία. Διαφθορά, ρεμούλα, πελατειακές σχέσεις, διαπλοκή και ταυτόχρονα μηδενική παραγωγή. Μηδενική, τέλος πάντων, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Ότι δεν παράγει και μια χώρα που δεν παράγει δεν μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική».
Δείτε φωτογραφίες από την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα:
Ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με τους κατοίκους και άκουσε τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Στην ομιλία του στην πλατεία του χωριού αναφέρθηκε στις αιτίες της κρίσης ακρίβειας, το αόρατο μνημόνιο που ζούμε σήμερα και δεσμεύτηκε για στήριξη της κοινωνίας και της παραγωγής.
Αναλυτικά, τα αποσπάσματα από την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα:
Στην κρίση προέχει η στήριξη της κοινωνίας
«Βεβαίως η κρίση η πληθωριστική είναι παγκόσμια και πανευρωπαϊκή, αλλά στην Ελλάδα, όπως εξήγησα πιο πριν, το κόστος είναι τρεις και τέσσερις φορές βαρύτερο για τους ανθρώπους, τους καθημερινούς. Τι μπορεί να γίνει; Τι πρέπει να γίνει; Το πρώτο που πρέπει και μπορεί να γίνει είναι να σταματήσουμε τη λειτουργία των καρτέλ σε όλο το φάσμα της οικονομικής αλυσίδας. Στα τρόφιμα, στις τράπεζες, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον ηλεκτρισμό, στην ηλεκτρική ενέργεια, στα καύσιμα, παντού. Σε καταστάσεις κρίσης η πολιτεία πρέπει να βρίσκεται εκεί με έγνοια στον αδύναμο. Όταν λοιπόν σήμερα, με στοιχεία 2025 το 19,5%, 1 στους 5 δεν είχε τη δυνατότητα να ζεστάνει το σπίτι του, πέρυσι όταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν πολύ μικρότερη από αυτή που είναι σήμερα, φανταστείτε τι θα γίνει φέτος. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε και ξαναλέμε. Όριο που μπορεί να δικαιολογηθεί είναι το 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Τους δώσαμε τα εργαλεία. Έχουν τον τρόπο.
Ας βρουν τον τρόπο να ρίξουν τις τιμές εκεί που πρέπει να τις ρίξουν. Διότι αυτό που προέχει είναι να ζεσταθούν τα σπίτια. Αυτό που προέχει είναι επαγγελματικές ομάδες να μπορέσουν να κινήσουν τα εργαλεία της δουλειάς τους. Αυτό που έχει που προέχει είναι να στηριχτεί ο παραγωγός. Αυτό που προέχει είναι να στηριχθεί η Ελλάδα του μόχθου και της δουλειάς. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Όλα τα υπόλοιπα και οι υποσχέσεις οι μεγάλες. Να τις δούμε άλλη φορά. Η δέσμευση τώρα είναι πως θα στηρίξουμε την κοινωνία, να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση που άλλοι δημιούργησαν και να ορίσουμε μαζί και να σχεδιάσουμε μια Ελλάδα που θα παράγει μια Ελλάδα που θα δημιουργεί και όχι μια Ελλάδα που θα ληστεύει και θα ζει με τον ιδρώτα και τους κόπους αυτών που πραγματικά παράγουν».
Να στηρίξουμε την παραγωγή όχι τους αγρότες Κολωνακίου
«Σήμερα λοιπόν το μέγα πρόβλημα είναι το πρόβλημα της παραγωγής. Είναι αναγκαία η παραγωγική ανασυγκρότηση που λέμε. Και το δεύτερο μέγα πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Η χώρα γερνάει και τα δύο αυτά ζητήματα συνδέονται με την περιφέρεια. Συνδέονται με την ύπαιθρο, διότι η παραγωγή δεν γίνεται στο Κολωνάκι. Έχουμε και αγρότες Κολωνακίου, διότι είναι κάποιοι εδώ δικοί σας σύντεκνοι που ξημεροβραδιάζονται εκεί στου Ζόναρς και πίνουν φραπέ; Πίνουν εσπρέσο; Δεν ξέρω τι πίνουνε. Έχουμε και τέτοιους, αλλά δεν γίνεται εκεί η παραγωγή. Η παραγωγή γίνεται στην ύπαιθρο. Αν δεν στηρίξουμε λοιπόν την περιφέρεια, και αυτό αν σας πει κάποιος θα το κάνει από τη μια μέρα στην άλλη, θα σας πει ψέματα. Αυτό θέλει σχέδιο, θέλει επιμονή, θέλει χρόνο και θέλει και αντοχή στο πολιτικό κόστος. Επειδή εγώ λοιπόν σήμερα ήρθα εδώ να σας πω αλήθειες και όχι να σας δώσω υποσχέσεις, θα σας πω λοιπόν ότι δεν πάμε πουθενά, ούτε στην κτηνοτροφία, ούτε στην αγροτική παραγωγή, αν δεν συνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή. Και αν δεν ρίξουμε βάρος στην παραγωγή».
Είχαμε εθνικό στόχο να σώσουμε τη χώρα, τα λεφτά τα βάζαμε στα δημόσια ταμεία
«Σαράντα χρόνια πριν από εμάς, άλλοι κυβερνούσαν και τη χρεοκόπησαν τη χώρα, άλλοι τη ρίξανε έξω τη χώρα, εμείς τη βρήκαμε στα μνημόνια και τη βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτή τη μάχη δίναμε τότε. Όταν λοιπόν καταφέραμε και το πετύχαμε αυτό, υπήρξε μια αισιοδοξία, μια ανάσα, μια προοπτική και μια μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να ξαναπατήσουμε στα πόδια μας και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Και δημιουργήθηκαν 8 χρόνια μετά τα μνημόνια, ευκαιρίες για να ξαναπατήσει η χώρα στα πόδια. Η μεγαλύτερη ευκαιρία όλων ήταν το Ταμείο ανάκαμψης που ήταν 36 δισεκατομμύρια στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης, ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Και αν είδατε εσείς ένα ευρώ να πηγαίνει στην ανθεκτικότητα, να μου το πείτε και εμένα. Υπήρχε στα δικά μας τα χρόνια λοιπόν, για να απαντήσω και στο ερώτημα, μαζεύαμε και το τελευταίο ευρώ για να το βάλουμε στα ταμεία του κράτους, δυσαρεστώντας στους πολίτες, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ήμασταν μαζόχες που το κάναμε. Δεν θέλαμε να αυτοκτονήσουμε πολιτικά. Είχαμε έναν εθνικό στόχο, να σώσουμε τη χώρα. Τα λεφτά που μαζεύαμε τα βάζαμε στα δημόσια ταμεία. Δεν τα τσεπώναμε, δεν τα παίρναμε σε μίζες. Δεν κάναμε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Στα δημόσια ταμεία τα βάζαμε τα λεφτά».
Μια χώρα που δεν παράγει δεν μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική
«Η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημα και στην ακρίβεια είναι στην κορυφή της λίστας η Ελλάδα, και στο ρεύμα και στο πετρέλαιο και στο σούπερ μάρκετ και στις τραπεζικές συναλλαγές, παντού. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Αλλά πριν πάω στα θέματα τα άμεσα, τα καθημερινά, ξεκίνησα να σας λέω για τη μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε αυτά τα 7 χρόνια και η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε ξέρετε ποια ήταν; Με τον πακτωλό των χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και με τις δυνατότητες που δόθηκαν και από εθνικούς πόρους στο διάστημα αυτό. Γιατί βγάλαμε το κεφάλι από το νερό και ανασάναμε, ανακτήσαμε την αξιοπιστία μας στην Ευρώπη Είχαμε δυνατότητες, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να κτίσουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο για τον τόπο. Διότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μας οδήγησε στη χρεοκοπία ήταν δύο πράγματα, ότι η χώρα έπαψε να παράγει και ότι η χώρα οδηγήθηκε με τις πελατειακές σχέσεις, τη ρεμούλα και τη διαφθορά στην χρεοκοπία. Σήμερα λοιπόν, ακολουθείται ακριβώς αυτή η πολιτική. Και τα δύο αυτά στοιχεία που μας οδήγησαν το 2009 στη χρεοκοπία. Διαφθορά, ρεμούλα, πελατειακές σχέσεις, διαπλοκή και ταυτόχρονα μηδενική παραγωγή. Μηδενική, τέλος πάντων, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Ότι δεν παράγει και μια χώρα που δεν παράγει δεν μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική».
Δείτε φωτογραφίες από την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα:
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