Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη για την 82η επέτειο από την Απελευθέρωση της Αθήνας, δείτε βίντεο
Έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη για την 82η επέτειο από την Απελευθέρωση της Αθήνας, δείτε βίντεο
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης
Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης τιμήθηκε σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η 82η επέτειος από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με την ελληνική σημαία να υψώνεται στην Ακρόπολη υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου, αποδίδοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.
Στις 12 Οκτωβρίου 1944, έπειτα από 1.264 ημέρες γερμανικής Κατοχής, τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα, ενώ η ναζιστική σημαία κατέβηκε από την Ακρόπολη.
Η αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων είχε προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στην πρωτεύουσα, με χιλιάδες Αθηναίους να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν την απελευθέρωση της πόλης.
Η σημερινή τελετή εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Αθήνας, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη μιας από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με την ελληνική σημαία να υψώνεται στην Ακρόπολη υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου, αποδίδοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.
Στις 12 Οκτωβρίου 1944, έπειτα από 1.264 ημέρες γερμανικής Κατοχής, τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα, ενώ η ναζιστική σημαία κατέβηκε από την Ακρόπολη.
Η αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων είχε προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στην πρωτεύουσα, με χιλιάδες Αθηναίους να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν την απελευθέρωση της πόλης.
Η σημερινή τελετή εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Αθήνας, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη μιας από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
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