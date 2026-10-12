Έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη για την 82η επέτειο από την Απελευθέρωση της Αθήνας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Απελευθέρωση της Αθήνας Ακρόπολη Έπαρση σημαίας

Έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη για την 82η επέτειο από την Απελευθέρωση της Αθήνας, δείτε βίντεο

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης

Έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη για την 82η επέτειο από την Απελευθέρωση της Αθήνας, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης τιμήθηκε σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η 82η επέτειος από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με την ελληνική σημαία να υψώνεται στην Ακρόπολη υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου, αποδίδοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.


Στις 12 Οκτωβρίου 1944, έπειτα από 1.264 ημέρες γερμανικής Κατοχής, τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν από την Αθήνα, ενώ η ναζιστική σημαία κατέβηκε από την Ακρόπολη.

tsoliades

Η αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων είχε προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στην πρωτεύουσα, με χιλιάδες Αθηναίους να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν την απελευθέρωση της πόλης.

Η σημερινή τελετή εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Αθήνας, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη μιας από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης