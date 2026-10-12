Πώς διαβάζουν στην ΕΛΑΣ την οργή του ΠΑΣΟΚ μετά το «βλάκας» του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη: Η περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη και η μεταγραφή Κορωνιού
Πώς διαβάζουν στην ΕΛΑΣ την οργή του ΠΑΣΟΚ μετά το «βλάκας» του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη: Η περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη και η μεταγραφή Κορωνιού
Η Αμαλίας θα απαντά σε λεκτικές «πράσινες» προκλήσεις αλλά δεν είναι στις προθέσεις της ένας διμέτωπος όπως εκτιμούν ότι επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ
Κάτι περισσότερο από εκρηκτικό περιγράφεται το κλίμα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με φόντο το τελευταίο άρθρο του Θανάση Καρτερού, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Με τίτλο «Τελικά τι συμβαίνει με τον κ. Ανδρουλάκη;» ο γνωστός δημοσιογράφος και στενός συνεργάτης του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την οργή της Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού ερμηνεύουν τις σφοδρές αντιδράσεις περίπου ως άλλοθι στον «μονομέτωπο» κατά του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο θεωρούν ότι έχει επιδοθεί η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Την... προοδευτική ένταση εκτόξευσε μια αποστροφή του κ. Καρτερού, ο οποίος υπαινίσσεται την ύπαρξη σχεδιασμένης επιχείρησης συκοφάντησης του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για «εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;». Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ο Θανάσης Καρτερός ανήκει στον στενό πυρήνα των έμπιστων συνεργατών του κ. Τσίπρα, η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε χθες το απόγευμα να κατακεραυνώσει τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως «ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του». «Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τους εκθέτετε ανεπανόρθωτα» συνέχισαν από τη Χαριλάου Τρικούπη, καταλήγοντας πως «πάρτι στο Μαξίμου κάνουν απ’ όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Για αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη».
Μετά την αποτυχία των μεσσιανικών συνταγών, την απουσία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα.
Και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα: την τοξικότητα και τον λίβελο.
Αν θέλουν να δουν ποιος φταίει για το ξεφούσκωμα του κ. Τσίπρα, ας κοιτάξουν τον καθρέφτη του αρχηγού τους. Όταν ως πρώην Πρωθυπουργός δεν γνωρίζεις πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών και το επαναλαμβάνεις αδιακρίτως, δεν σου φταίει ο Ν. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ.
Όταν επιλέγεις συνειδητά να ταυτιστείς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, όταν συμφωνείς με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.
Όταν αντί να κάνεις αντιπολίτευση, ομολογείς μόνος σου πως σε νοιάζει μόνο να νικήσεις το ΠΑΣΟΚ, δε σου φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Όταν τα στελέχη σου δίνουν την εικόνα Βαβέλ, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.
Όταν επιλέγεις τη λάσπη κατά του ΠΑΣΟΚ μέσω του πληρωμένου στρατού τρολ που έχεις και των ψηφιακών συμμοριών αλά «Ομάδα Αλήθειας», μην περιμένεις να μην το καταλάβει ο δημοκρατικός κόσμος.
Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τους εκθέτετε ανεπανόρθωτα.
Το χρονικόΤο επίμαχο άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε το πρωί του Σαββάτου, έγινε αντικείμενο οξείας κριτικής από τη Χαριλάου Τρικούπη χθες, δηλαδή μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή του, με το ΠΑΣΟΚ να εκδίδει μια «πύρινη» ανακοίνωση κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Την... προοδευτική ένταση εκτόξευσε μια αποστροφή του κ. Καρτερού, ο οποίος υπαινίσσεται την ύπαρξη σχεδιασμένης επιχείρησης συκοφάντησης του Αλέξη Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για «εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;». Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ο Θανάσης Καρτερός ανήκει στον στενό πυρήνα των έμπιστων συνεργατών του κ. Τσίπρα, η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε χθες το απόγευμα να κατακεραυνώσει τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως «ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του». «Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τους εκθέτετε ανεπανόρθωτα» συνέχισαν από τη Χαριλάου Τρικούπη, καταλήγοντας πως «πάρτι στο Μαξίμου κάνουν απ’ όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Για αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη».
Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚΟ κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς.
Μετά την αποτυχία των μεσσιανικών συνταγών, την απουσία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα παιχνίδια του παρασκηνίου, το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα.
Και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα: την τοξικότητα και τον λίβελο.
Αν θέλουν να δουν ποιος φταίει για το ξεφούσκωμα του κ. Τσίπρα, ας κοιτάξουν τον καθρέφτη του αρχηγού τους. Όταν ως πρώην Πρωθυπουργός δεν γνωρίζεις πως το καλώδιο GSI είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όχι τηλεπικοινωνιών και το επαναλαμβάνεις αδιακρίτως, δεν σου φταίει ο Ν. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ.
Όταν επιλέγεις συνειδητά να ταυτιστείς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, όταν συμφωνείς με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να επανέλθει ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.
Όταν αντί να κάνεις αντιπολίτευση, ομολογείς μόνος σου πως σε νοιάζει μόνο να νικήσεις το ΠΑΣΟΚ, δε σου φταίει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Όταν τα στελέχη σου δίνουν την εικόνα Βαβέλ, δεν σου φταίει το ΠΑΣΟΚ.
Όταν επιλέγεις τη λάσπη κατά του ΠΑΣΟΚ μέσω του πληρωμένου στρατού τρολ που έχεις και των ψηφιακών συμμοριών αλά «Ομάδα Αλήθειας», μην περιμένεις να μην το καταλάβει ο δημοκρατικός κόσμος.
Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη κάντε το μόνος σας, μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τους εκθέτετε ανεπανόρθωτα.
Πάρτι στο Μαξίμου κάνουν απ’ όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Για αυτό και πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα ίδια συμφέροντα που στηρίζουν τον κ. Μητσοτάκη.
Το άρθρο του Θανάση Καρτερού σχολίασε με δηκτικό τόνο στα κοινωνικά δίκτυα και ο Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κατσικάρης, αναφέροντας πως “#Υπόνομοι. Ο Θανάσης Καρτερός, έχει τον Σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτηγμένη στα βοθρολύμματα. Σε ρόλο πρόθυμου "μπροστινού"... αποκαλύπτει τα αδιέξοδά των "σωτήρων" με γελοιώδεις ύβρεις και λοιδορίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι».
Αυτό δεν σημαίνει πως στην Αμαλίας δεν έχουν αποφασίσει να απαντούν απέναντι σε λεκτικές «πράσινες» προκλήσεις, ιδίως μετά το επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την Αναπληρώτρια Εκπρόσωπο Τύπου, Άννα Παπαδοπούλου. Ωστόσο, δεν είναι στις προθέσεις τους ένας διμέτωπος, περιλαμβάνοντας και το ΠΑΣΟΚ, κάτι που εκτιμούν ότι επιχειρεί ανοιχτά η Χαριλάου Τρικούπη. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο Θανάσης Καρτερός έχει και στο παρελθόν απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα με την αρθρογραφία του, διατηρώντας για το λόγο αυτό την αυτοτέλειά του στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα δεν αποτελεί κοινό μυστικό.
Παράλληλα, το γεγονός ότι η «πολεμική» ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη εκδόθηκε χθες το απόγευμα, ενώ το άρθρο είχε δημοσιευθεί από το πρωί του Σαββάτου, δεν είναι αποκομμένο τόσο με την ανακοίνωση της εισόδου στην ΕΛ.Α.Σ του γνωστού μπασκετμπολίστα, Άγγελου Κορωνιού, όσο και με την μεταγραφική περίοδο, που μόλις έχει ανοίξει για την Αμαλίας.
Δεν υπάρχει τίποτε μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του. Η γραμμή τους «φωνάζει»: Οξύνετε, οξύνετε, οξύνετε. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ! Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας; Πιστεύει, δηλαδή, ότι θα κερδίσει τη ΝΔ, έστω και με μια ψήφο; Πιστεύει επίσης ότι «ο αρχηγός της ΕΛΑΣ έχει στόχο να διαιρέσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη ΝΔ στην εξουσία», όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του για την τελευταία συνέντευξη Τσίπρα στα Παραπολιτικά; Και η γραμμή στα στελέχη του είναι να κακοποιούν φραστικά -και όχι μόνο- εκπροσώπους της ΕΛ.Α.Σ σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όπως έκανε ο ανεκδιήγητος Κωνσταντόπουλος, γραμματέας αυτο-οργάνωσης του κόμματος, με την Άννα Παπαδοπούλου; Για να απολαύσει σε συνέχεια την πλήρη κάλυψη του αρχηγού του;
Ας σταθούμε λίγο στο τελευταίο. Γιατί μπορεί ο αυτο-οργανωτής να αποδείχτηκε τόσος, ώστε ο τραμπουκισμός του να μην έχει τόση σημασία, αλλά η στάση του αρχηγού απέναντί του έχει. Με την ενθάρρυνση τίνος φέρεται με τέτοια κακοποιητική χυδαιότητα; Ποιος του υπαγόρευσε, ή ενέκρινε, τις τοξικές ανοησίες κατά της Παπαδοπούλου, της ΕΛ.Α.Σ και του Τσίπρα, στην ελεεινή του «διορθωτική» ανάρτηση, μετά την ελεεινή του τηλεοπτική εμφάνιση; Είναι θέμα στρατηγικής, η καθαρής βλακείας, ο Ανδρουλάκης να κομπάζει μπροστά στο φακό για βουλευτές άλλων κομμάτων, που προσχωρούν στο κόμμα του, αλλά ο εκπρόσωπός του να πλαντάζει εναντίον όσων στελεχών -σε καμιά περίπτωση βουλευτών- κινούνται από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛ.Α.Σ; Στα μυστήρια της ψυχής και του μυαλού οποιουδήποτε δύσκολα μπορεί να μπει κανείς, αν εν πάση περιπτώσει δεν είναι ειδικός.
Αλλά δεν υπάρχει τίποτε μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του. Η γραμμή τους «φωνάζει»: Οξύνετε, οξύνετε, οξύνετε. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ! Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Δεν είναι ο Κωνσταντόπουλος το μόνο δείγμα. Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δεν κουράζεται να παρουσιάζει τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη ως πλευρές του ίδιου νομίσματος. Αφήστε πια τι λέει η κυρία Άννα. Το ερώτημα συνεπώς έρχεται και ξανάρχεται επίμονο. Πολιτική βλακεία ή κομματική στρατηγική;
Το άρθρο του Θανάση Καρτερού σχολίασε με δηκτικό τόνο στα κοινωνικά δίκτυα και ο Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κατσικάρης, αναφέροντας πως “#Υπόνομοι. Ο Θανάσης Καρτερός, έχει τον Σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτηγμένη στα βοθρολύμματα. Σε ρόλο πρόθυμου "μπροστινού"... αποκαλύπτει τα αδιέξοδά των "σωτήρων" με γελοιώδεις ύβρεις και λοιδορίες που αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι».
Απόβαση στην ΚρήτηΤαυτόχρονα, η καθυστερημένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε προχθές εγείρει ερωτήματα ακόμη και στην περίμετρο των προβεβλημένων στελεχών της ΕΛ.Α.Σ ως προς το χρονισμό της. Δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να ανέβουν οι τόνοι την παραμονή της διήμερης επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, γενέτειρα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και παραδοσιακό ορμητήριο για την προοδευτική παράταξη. Υπό αυτήν την έννοια, ορισμένα στελέχη αναζήτησαν τα κίνητρα του... σκληρού ροκ στην περιοδεία, μολονότι ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται αμετακίνητος από την στάση... «βουδιστή μοναχού» και αποφασισμένος να αποφύγει μέχρι τέλους την σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό δεν σημαίνει πως στην Αμαλίας δεν έχουν αποφασίσει να απαντούν απέναντι σε λεκτικές «πράσινες» προκλήσεις, ιδίως μετά το επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την Αναπληρώτρια Εκπρόσωπο Τύπου, Άννα Παπαδοπούλου. Ωστόσο, δεν είναι στις προθέσεις τους ένας διμέτωπος, περιλαμβάνοντας και το ΠΑΣΟΚ, κάτι που εκτιμούν ότι επιχειρεί ανοιχτά η Χαριλάου Τρικούπη. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο Θανάσης Καρτερός έχει και στο παρελθόν απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα με την αρθρογραφία του, διατηρώντας για το λόγο αυτό την αυτοτέλειά του στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα δεν αποτελεί κοινό μυστικό.
Παράλληλα, το γεγονός ότι η «πολεμική» ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη εκδόθηκε χθες το απόγευμα, ενώ το άρθρο είχε δημοσιευθεί από το πρωί του Σαββάτου, δεν είναι αποκομμένο τόσο με την ανακοίνωση της εισόδου στην ΕΛ.Α.Σ του γνωστού μπασκετμπολίστα, Άγγελου Κορωνιού, όσο και με την μεταγραφική περίοδο, που μόλις έχει ανοίξει για την Αμαλίας.
Το άρθρο Καρτερού στην ΕΦΣΥΝ, με τίτλο: Τελικά τι συμβαίνει με τον κ. Ανδρουλάκη;
Δεν υπάρχει τίποτε μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του. Η γραμμή τους «φωνάζει»: Οξύνετε, οξύνετε, οξύνετε. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ! Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας; Πιστεύει, δηλαδή, ότι θα κερδίσει τη ΝΔ, έστω και με μια ψήφο; Πιστεύει επίσης ότι «ο αρχηγός της ΕΛΑΣ έχει στόχο να διαιρέσει τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει το σύστημα Μητσοτάκη και τη ΝΔ στην εξουσία», όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του για την τελευταία συνέντευξη Τσίπρα στα Παραπολιτικά; Και η γραμμή στα στελέχη του είναι να κακοποιούν φραστικά -και όχι μόνο- εκπροσώπους της ΕΛ.Α.Σ σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όπως έκανε ο ανεκδιήγητος Κωνσταντόπουλος, γραμματέας αυτο-οργάνωσης του κόμματος, με την Άννα Παπαδοπούλου; Για να απολαύσει σε συνέχεια την πλήρη κάλυψη του αρχηγού του;
Ας σταθούμε λίγο στο τελευταίο. Γιατί μπορεί ο αυτο-οργανωτής να αποδείχτηκε τόσος, ώστε ο τραμπουκισμός του να μην έχει τόση σημασία, αλλά η στάση του αρχηγού απέναντί του έχει. Με την ενθάρρυνση τίνος φέρεται με τέτοια κακοποιητική χυδαιότητα; Ποιος του υπαγόρευσε, ή ενέκρινε, τις τοξικές ανοησίες κατά της Παπαδοπούλου, της ΕΛ.Α.Σ και του Τσίπρα, στην ελεεινή του «διορθωτική» ανάρτηση, μετά την ελεεινή του τηλεοπτική εμφάνιση; Είναι θέμα στρατηγικής, η καθαρής βλακείας, ο Ανδρουλάκης να κομπάζει μπροστά στο φακό για βουλευτές άλλων κομμάτων, που προσχωρούν στο κόμμα του, αλλά ο εκπρόσωπός του να πλαντάζει εναντίον όσων στελεχών -σε καμιά περίπτωση βουλευτών- κινούνται από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛ.Α.Σ; Στα μυστήρια της ψυχής και του μυαλού οποιουδήποτε δύσκολα μπορεί να μπει κανείς, αν εν πάση περιπτώσει δεν είναι ειδικός.
Αλλά δεν υπάρχει τίποτε μυστήριο στη στάση του Ανδρουλάκη και των εκπροσώπων του. Η γραμμή τους «φωνάζει»: Οξύνετε, οξύνετε, οξύνετε. Διχάστε, διχάστε, διχάστε. Συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε. Και βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ! Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Δεν είναι ο Κωνσταντόπουλος το μόνο δείγμα. Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δεν κουράζεται να παρουσιάζει τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη ως πλευρές του ίδιου νομίσματος. Αφήστε πια τι λέει η κυρία Άννα. Το ερώτημα συνεπώς έρχεται και ξανάρχεται επίμονο. Πολιτική βλακεία ή κομματική στρατηγική;
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