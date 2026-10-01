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Χωρίς αλεξικέραυνο και απινιδωτή το σχολείο στην Ηλιούπολη που υπέστη ανακοπή η 50χρονη διευθύντρια, τι απαντά ο δήμαρχος
Χωρίς αλεξικέραυνο και απινιδωτή το σχολείο στην Ηλιούπολη που υπέστη ανακοπή η 50χρονη διευθύντρια, τι απαντά ο δήμαρχος
Σύμφωνα με καταγγελία στο protothema.gr, τόσο το 2ο Γυμνάσιο, όσο και τα σχολεία με τα οποία γειτνιάζει δεν έχουν αλεξικέραυνο
Χωρίς αλεξικέραυνο είναι το κτίριο που στεγάζει το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, όπου την περασμένη εβδομάδα η 50χρονη διευθύντριά του υπέστη ανακοπή, έχοντας, σύμφωνα με μαρτυρίες, χτυπηθεί από κεραυνό στη διάρκεια καταιγίδας. Σύμφωνα με καταγγελία στο protothema.gr, τόσο το 2ο Γυμνάσιο, όσο και τα σχολεία με τα οποία γειτνιάζει δεν έχουν αλεξικέραυνο, ενώ παρά τη σχετική εξαγγελία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, ήδη από τον Αύγουστο του 2025 ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα εξοπλίζονταν με απινιδωτές, εντούτοις στο συγκρότημα της Ηλιούπολης δεν υπήρχε.
Τις πρώτες βοήθειες στην άτυχη εκπαιδευτικό έδωσε η νοσηλεύτρια του δημοτικού σχολείου που βρίσκεται απέναντι από το γυμνάσιο, η οποία έκανε επί ώρα ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρει, «δίνοντας το 1.000%» των δυνάμεών της, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε μάρτυρας στο protothema.gr.
Ωστόσο, ακόμη κι αν ο κεραυνός δεν χτύπησε την εκπαιδευτικό και δεν συνδέεται αιτιωδώς με την ανακοπή που υπέστη, το ζήτημα της ανυπαρξίας του αλεξικέραυνου σε ένα σχολικό συγκρότημα παραμένει σοβαρό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και καταγγελίες, μόλις χθες τεχνικοί του δήμου Ηλιούπολης πήγαν στο σχολείο, παρά το γεγονός ότι η έλλειψη είχε επισημανθεί εγγράφως από την εκπαιδευτική κοινότητα.
Στο θέμα αναφέρθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Ηλιούπολης, το απόγευμα της Τετάρτης, ο δήμαρχος Στάθης Ψυρρόπουλος. Όπως είπε, δεν τεκμηριώνεται πλήγμα κεραυνού στο σχολικό κτίριο και επικαλέστηκε μάλιστα, στοιχεία του Αστεροσκοπείου σύμφωνα με τα οποία οι κεραυνοί έπεσαν «στο βουνό». Η ένταση, ωστόσο, όπως και είπε και ο κρότος του κεραυνού μπορούν να προκαλέσουν «αιφνιδιασμό και τρόμο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι με αυτό τον τρόπο συνδέεται το φαινόμενο με την ανακοπή που υπέστη η εκπαιδευτικός, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει ιατρική τεκμηρίωση.
Οι αυτόπτες μάρτυρες, πάντως, συνδέουν όσα έγιναν στο σχολείο με την κεραυνική δραστηριότητα. Μάλιστα, την ώρα της ηλεκτρικής εκκένωσης σημειώθηκε και διακοπή ρεύματος στο σχολείο: Μάλιστα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων φέρεται να έχει ζητήσει από τον δήμο Ηλιούπολης τα αρχεία που αφορούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στη σχολική μονάδα.
Ο κ. Ψυρρόπουλος, μιλώντας στο δημοτικό συμβούλιο, υποστήριξε ότι το σχολείο έχει εγκατάσταση γείωσης και πρόσθεσε ότι στην περιοχή και στο κολυμβητήριο του δήμου υπάρχουν τέσσερα αλεξικέραυνα. Επιβεβαιώνοντας, ωστόσο, εμμέσως τις καταγγελίες για έλλειψη αλεξικέραυνου, είπε ότι από τον Ιούλιο είχε δρομολογηθεί διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης αυτού του εξοπλισμού ασφαλείας σε κάθε σχολική μονάδα «κατόπιν ελέγχου» και σχετικής μελέτης.
Το δεύτερο στοιχείο που αναδεικνύεται ωστόσο, είναι η έλλειψη απινιδωτή. Σύμφωνα με όσα είχε εξαγγείλει τον Αύγουστο του 2025 η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, επρόκειτο να διατεθούν στα σχολεία όλης της χώρας 10.000 απινιδωτές, με την επιδίωξη, όπως έλεγε, τόσο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό, όσο και την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα υγείας. Πάντως, κανένα από τα τρία γειτνιάζοντα σχολεία της Ηλιούπολης δεν διέθεταν απινιδωτή. Σημειώνεται δε, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εγκατάσταση απινιδωτή είναι υποχρεωτική πλέον ακόμη και σε επιχειρήσεις με έναν αριθμό εργαζομένων και πάνω, πόσω μάλλον στα σχολικά συγκροτήματα με εκατοντάδες παιδιά και εκπαιδευτικούς.
Η 50χρονη εκπαιδευτικός βρέθηκε πεσμένη μπρούμυτα στο χώμα, έξω από το σχολείο. Όπως περιγράφουν άνθρωποι που προσέτρεξαν σε βοήθεια η γυναίκα φορούσε μπλούζα και ζακέτα σε γαλάζιο και μπλε χρώμα, που στην πλάτη της ήταν σα να είχαν σκιστεί ή καεί, ενώ τα χέρια της είχαν γίνει μωβ. Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο που έφτασε περίπου σε 20 λεπτά (χρόνος όχι μεγάλος με δεδομένο ότι η κίνηση ήταν επιβαρυμένη λόγω των καιρικών συνθηκών), ενώ η νοσηλεύτρια από το δημοτικό σχολείο προσέτρεξε άμεσα και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, δίνοντας μάχη επί σχεδόν δέκα λεπτά. Τότε διαπιστώθηκε ότι κανένα από τα τρία γειτνιάζοντα σχολεία δεν διέθετε απινιδωτή.
Οι προσπάθειες να επαναφέρουν την 50χρονη εκπαιδευτικό συνεχίστηκαν και στο ασθενοφόρο που τη μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό όπου η μάχη που δίνει είναι πολύ σκληρή.
Τις πρώτες βοήθειες στην άτυχη εκπαιδευτικό έδωσε η νοσηλεύτρια του δημοτικού σχολείου που βρίσκεται απέναντι από το γυμνάσιο, η οποία έκανε επί ώρα ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρει, «δίνοντας το 1.000%» των δυνάμεών της, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε μάρτυρας στο protothema.gr.
Ωστόσο, ακόμη κι αν ο κεραυνός δεν χτύπησε την εκπαιδευτικό και δεν συνδέεται αιτιωδώς με την ανακοπή που υπέστη, το ζήτημα της ανυπαρξίας του αλεξικέραυνου σε ένα σχολικό συγκρότημα παραμένει σοβαρό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και καταγγελίες, μόλις χθες τεχνικοί του δήμου Ηλιούπολης πήγαν στο σχολείο, παρά το γεγονός ότι η έλλειψη είχε επισημανθεί εγγράφως από την εκπαιδευτική κοινότητα.
Στο θέμα αναφέρθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Ηλιούπολης, το απόγευμα της Τετάρτης, ο δήμαρχος Στάθης Ψυρρόπουλος. Όπως είπε, δεν τεκμηριώνεται πλήγμα κεραυνού στο σχολικό κτίριο και επικαλέστηκε μάλιστα, στοιχεία του Αστεροσκοπείου σύμφωνα με τα οποία οι κεραυνοί έπεσαν «στο βουνό». Η ένταση, ωστόσο, όπως και είπε και ο κρότος του κεραυνού μπορούν να προκαλέσουν «αιφνιδιασμό και τρόμο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι με αυτό τον τρόπο συνδέεται το φαινόμενο με την ανακοπή που υπέστη η εκπαιδευτικός, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει ιατρική τεκμηρίωση.
Οι αυτόπτες μάρτυρες, πάντως, συνδέουν όσα έγιναν στο σχολείο με την κεραυνική δραστηριότητα. Μάλιστα, την ώρα της ηλεκτρικής εκκένωσης σημειώθηκε και διακοπή ρεύματος στο σχολείο: Μάλιστα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων φέρεται να έχει ζητήσει από τον δήμο Ηλιούπολης τα αρχεία που αφορούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στη σχολική μονάδα.
Ο κ. Ψυρρόπουλος, μιλώντας στο δημοτικό συμβούλιο, υποστήριξε ότι το σχολείο έχει εγκατάσταση γείωσης και πρόσθεσε ότι στην περιοχή και στο κολυμβητήριο του δήμου υπάρχουν τέσσερα αλεξικέραυνα. Επιβεβαιώνοντας, ωστόσο, εμμέσως τις καταγγελίες για έλλειψη αλεξικέραυνου, είπε ότι από τον Ιούλιο είχε δρομολογηθεί διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης αυτού του εξοπλισμού ασφαλείας σε κάθε σχολική μονάδα «κατόπιν ελέγχου» και σχετικής μελέτης.
Το δεύτερο στοιχείο που αναδεικνύεται ωστόσο, είναι η έλλειψη απινιδωτή. Σύμφωνα με όσα είχε εξαγγείλει τον Αύγουστο του 2025 η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, επρόκειτο να διατεθούν στα σχολεία όλης της χώρας 10.000 απινιδωτές, με την επιδίωξη, όπως έλεγε, τόσο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό, όσο και την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα υγείας. Πάντως, κανένα από τα τρία γειτνιάζοντα σχολεία της Ηλιούπολης δεν διέθεταν απινιδωτή. Σημειώνεται δε, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εγκατάσταση απινιδωτή είναι υποχρεωτική πλέον ακόμη και σε επιχειρήσεις με έναν αριθμό εργαζομένων και πάνω, πόσω μάλλον στα σχολικά συγκροτήματα με εκατοντάδες παιδιά και εκπαιδευτικούς.
Η 50χρονη εκπαιδευτικός βρέθηκε πεσμένη μπρούμυτα στο χώμα, έξω από το σχολείο. Όπως περιγράφουν άνθρωποι που προσέτρεξαν σε βοήθεια η γυναίκα φορούσε μπλούζα και ζακέτα σε γαλάζιο και μπλε χρώμα, που στην πλάτη της ήταν σα να είχαν σκιστεί ή καεί, ενώ τα χέρια της είχαν γίνει μωβ. Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο που έφτασε περίπου σε 20 λεπτά (χρόνος όχι μεγάλος με δεδομένο ότι η κίνηση ήταν επιβαρυμένη λόγω των καιρικών συνθηκών), ενώ η νοσηλεύτρια από το δημοτικό σχολείο προσέτρεξε άμεσα και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, δίνοντας μάχη επί σχεδόν δέκα λεπτά. Τότε διαπιστώθηκε ότι κανένα από τα τρία γειτνιάζοντα σχολεία δεν διέθετε απινιδωτή.
Οι προσπάθειες να επαναφέρουν την 50χρονη εκπαιδευτικό συνεχίστηκαν και στο ασθενοφόρο που τη μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό όπου η μάχη που δίνει είναι πολύ σκληρή.
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