Αναβάτης μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο ποδηλάτη στην Αχαρνών: Βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν είχε δίπλωμα

Τροχαίο με παράσυρση ανήλικου ποδηλάτη από μηχανή ο αναβάτης της οποίας εγκατέλειψε το σημείο, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην Αχαρνών.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το τροχαίο σημειώθηκε στις 23:30 στο ύψος του αριθμού 130 της Αχαρνών στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια.Κατά τις ίδιες πηγές το τροχαίο σημειώθηκε ενώ ο ανήλικος ποδηλάτης διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών.Ο αναβάτης της μηχανής συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης ενώ ο ανήλικος που τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».Ο συλληφθείς αναβάτης υποβλήθηκε σε αλκοτέστ όπου βρέθηκε να έχει υπερβεί το όριο ενώ όπως διαπιστώθηκε δεν είχε δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση.