Αναβάτης μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο ποδηλάτη στην Αχαρνών: Βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν είχε δίπλωμα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Παράσυρση Μηχανή αναβάτης Αχαρνών Ποδηλάτης Ανήλικος

Αναβάτης μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο ποδηλάτη στην Αχαρνών: Βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν είχε δίπλωμα

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης τη στιγμή που ο ποδηλάτης διέσχιζε κάθετα τον δρόμο

Αναβάτης μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο ποδηλάτη στην Αχαρνών: Βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν είχε δίπλωμα
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο με παράσυρση ανήλικου ποδηλάτη από μηχανή ο αναβάτης της οποίας εγκατέλειψε το σημείο, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην Αχαρνών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το τροχαίο σημειώθηκε στις 23:30 στο ύψος του αριθμού 130 της Αχαρνών στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια.

Κατά τις ίδιες πηγές το τροχαίο σημειώθηκε ενώ ο ανήλικος ποδηλάτης διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών.

Ο αναβάτης της μηχανής συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης ενώ ο ανήλικος που τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Ο συλληφθείς αναβάτης υποβλήθηκε σε αλκοτέστ όπου βρέθηκε να έχει υπερβεί το όριο ενώ όπως διαπιστώθηκε δεν είχε δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
1 ΣΧΟΛΙΟ

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