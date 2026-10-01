Navtex από την Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis σχετικά με αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα
ΚΟΣΜΟΣ
Oruc Reis NAVTEX Τουρκία

Navtex από την Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis σχετικά με αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Η Navtex για το τουρκικό ερευνητικό σκάφος που συνοδεύεται από τρία πλοία, έχει ισχύ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου

Navtex από την Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis σχετικά με αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα
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Navtex για έξοδο του Oruc Reis στην περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Μερσίνης, έως τη θαλάσσια περιοχή νοτίως των Κατεχόμενων της Κύπρου εξέδωσε η Τουρκία.

Navtex από την Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis σχετικά με αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα
Η Navtex για το Oruc Reis


Η Navtex που έχει ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου σχετίζεται με τα σχέδια για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα Κατεχόμενα.

Navtex από την Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis σχετικά με αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα
Η περιοχή που καλύπτει η Navtex για το Oruc Reis


Όπως αναφέρεται στη Navtex 0953/26 από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis θα τα πλοία Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici.


Navtex από την Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis σχετικά με αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα
Το στίγμα του Oruc Reis το πρωί της Πέμπτης
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