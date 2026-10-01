Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Navtex από την Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis σχετικά με αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα
Navtex από την Τουρκία για έρευνες του Oruc Reis σχετικά με αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα
Η Navtex για το τουρκικό ερευνητικό σκάφος που συνοδεύεται από τρία πλοία, έχει ισχύ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου
Navtex για έξοδο του Oruc Reis στην περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Μερσίνης, έως τη θαλάσσια περιοχή νοτίως των Κατεχόμενων της Κύπρου εξέδωσε η Τουρκία.
Η Navtex που έχει ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου σχετίζεται με τα σχέδια για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα Κατεχόμενα.
Όπως αναφέρεται στη Navtex 0953/26 από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis θα τα πλοία Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici.
Η Navtex που έχει ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου σχετίζεται με τα σχέδια για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα Κατεχόμενα.
Όπως αναφέρεται στη Navtex 0953/26 από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis θα τα πλοία Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα