Γκαφατζής διαρρήκτης στη Ρόδο, μπούκαρε σε μαγαζί με σάντουιτς στο χέρι και ξέχασε τη «λεία» του, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Διάρρηξη

Γκαφατζής διαρρήκτης στη Ρόδο, μπούκαρε σε μαγαζί με σάντουιτς στο χέρι και ξέχασε τη «λεία» του, δείτε βίντεο

Προσπάθησε να ανοίξει το συρτάρι το οποίο είναι ξεκλείδωτο, με το ένα χέρι καθώς δεν θέλει να αφήσει το γεύμα του - Τελικά παίρνει τα κέρματα και να φεύγει αφήνοντας πίσω τα χαρτονομίσματα

Γκαφατζής διαρρήκτης στη Ρόδο, μπούκαρε σε μαγαζί με σάντουιτς στο χέρι και ξέχασε τη «λεία» του, δείτε βίντεο
Κώστας Στάμου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μια «ιδιαίτερη» περίπτωση διάρρηξης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νησί της Ρόδου καθώς ο δράστης εισέβαλε σε ένα κατάστημα για να κλέψει χρήματα από το ταμείο με ένα σάντουιτς στο χέρι αλλά ξέχασε να πάρει τη «λεία» του.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 4 όταν ο επίδοξος διαρρήκτης πλησίασε την είσοδο του καταστήματος που είχε βάλει «στόχο» και άρχισε να ταρακουνά τη τζαμαρία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr, ο κακοποιός σπρώχνει τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ραγίζει και σπα με τα κομμάτια να πέφτουν πάνω του. Ο διαρρήκτης αφού γλιτώνει από τα κομμένα γυαλιά συνεχίζει απτόητος και κατευθύνεται μέχρι το ταμείο της επιχείρησης κρατώντας στο χέρι ένα σάντουιτς...

Προσπαθεί να ανοίξει το συρτάρι, το οποίο είναι ξεκλείδωτο, με το ένα χέρι καθώς δεν θέλει να αφήσει το γεύμα του και καταφέρνει να αρπάξει τα χαρτονομίσματα. Στα πλάνα φαίνεται να παίρνει τελικά τα κέρματα και να φεύγει αφήνοντας πίσω τα χαρτονομίσματα.


Δείτε το βίντεο με την διάρρηξη 


Βγαίνει στο δρόμο, ανάβει ένα τσιγάρο και μόλις θυμάται πως έχει ξεχάσει τα χρήματα στο ταμείο επιστρέφει για να τα πάρει. Τα μετρά και γίνεται «καπνός» αφήνοντας στον πάγκο το σάντουιτς.

«Αυτός έσπασε τη τζαμαρία, την κούνησε δυνατά και έσπασε ο φεγγίτης. Τζαμί χοντρό, 10αρι, θα μπορούσε να τον αποκεφαλίσει. Μπαίνει μέσα με ένα σάντουιτς στο αριστερό χέρι. Δεν μπορούσε να ανοίξει την ταμειακή μηχανή παρότι ήταν ανοιχτή. Παίρνει τα χαρτονομίσματα, αφήνει το σάντουιτς, κάποια στιγμή αφήνει και τα χαρτονομίσματα. Τα ξέχασε, επιστρέφει στο μαγαζί με τσιγάρα στο χέρι. Μετρά τα χαρτονομίσματα. Το σάντουιτς μου το άφησε για δώρο. Δεν θυμόταν τίποτα μετά, ήταν εκτός τόπου και χρόνου» λέει στο protothema.gr o ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή οποία βρίσκεται σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της πόλης.
Κώστας Στάμου
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