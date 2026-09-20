Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
O κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ τη Δευτέρα και την Τρίτη (21/22 Σεπτεμβρίου).
O κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο. Το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla. Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».
Την Τρίτη στις 8:30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie. Στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.
O κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο. Το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla. Στις 18.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».
Την Τρίτη στις 8:30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie. Στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα