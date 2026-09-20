Στη Νέα Υόρκη ο Γεραπετρίτης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Υπουργού Εξωτερικών θα βρεθούν η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας