Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, πώς θα κάνετε αίτηση

Δεύτερη ευκαιρία για αιτήσεις στην ειδική πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος





Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.



Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο, από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026.



Πώς υποβάλλεται η αίτηση Οι δικαιούχοι πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.



Η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα από τον γονέα στη φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος.



Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:





-οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού,

-είναι άνω των 25 ετών,

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Τα στοιχεία που χρειάζονται Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:



ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ του φοιτητή,

ο ΑΦΜ του δικαιούχου, του φοιτητή και, όπου απαιτείται, του άλλου γονέα,

Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία.Σύμφωνα με, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο, από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026.Οι δικαιούχοι πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.υποβάλλεται κατά κανόνα από τον γονέα στη φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος.Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:-είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,-οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού,-είναι άνω των 25 ετών,-υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ του φοιτητή,ο ΑΦΜ του δικαιούχου, του φοιτητή και, όπου απαιτείται, του άλλου γονέα,

ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,

ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN,

το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και η αρμόδια ΔΟΥ,

τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή, χρειάζονται επιπλέον ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και ο ΑΦΜ του συγκατοικούντος, καθώς και ο ΑΦΜ του προσώπου που αναγράφεται στο δικό του μισθωτήριο.



Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων ελέγχεται αυτόματα, μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Εάν κάποιο στοιχείο δεν μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος ενδέχεται να κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του πανεπιστημίου.



Τα ποσά του επιδόματος Το ύψος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής:



1.500 ευρώ είναι το βασικό ποσό,

2.000 ευρώ καταβάλλονται σε δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης,

2.000 ευρώ καταβάλλονται όταν εγκριθούν και τα στοιχεία συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή,

2.500 ευρώ καταβάλλονται σε φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.



Οι βασικές προϋποθέσεις Για τη χορήγηση του επιδόματος, ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει ΑΦΜ και Ακαδημαϊκή Ταυτότητα σε ισχύ και να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.



Παράλληλα, εξετάζονται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, η διάρκεια φοίτησης, η ακαδημαϊκή επίδοση και τα στοιχεία της μίσθωσης.



Το μισθωτήριο πρέπει να αφορά κατοικία σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του δικαιούχου και να βρίσκεται στην περιοχή όπου εδρεύει το Τμήμα φοίτησης. Η μίσθωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.



Ο φοιτητής δεν πρέπει να διαμένει σε φοιτητική εστία ούτε να του παρέχεται δωρεάν στέγαση από τη Σχολή του. Επίσης, δεν πρέπει να έχει υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του Τμήματος.



Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.