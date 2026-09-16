Γεωργιάδης: Στον ΟΔΙΠΥ περνούν οι περισσότερες αρμοδιότητες για τους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας

Ποιος είναι ο ΟΔΙΠΥ

Με περισσότερες αρμοδιότητες στον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε) που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, θα επιχειρήσει το υπουργείο να κάνει στο εξής πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς ανακοίνωσε ο υπουργός ΥγείαςΜιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το τι θα περιλαμβάνει η νέα πρωτοβουλία του υπουργείου όσον αφορά την άμεση εφαρμογή μέτρων ελέγχου, ο υπουργός Υγειάς επισήμανε: «Οι αποφάσεις αφορούν ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο ελέγχου. Θα υπάρξει μια καινούργια πρωτοβουλία που θα στοχεύει πώς θα γίνουν πιο οργανωμένοι οι έλεγχοι και πώς θα συνεργάζονται καλύτερα τα διάφορα κρατικά επίπεδα. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στον ΟΔΙΠΥ».Ερωτηθείς για το αν αυτό καθυστέρησε με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγειά των πολιτών, ο Α.Γεωργιάδης είπε πως στο Υπουργείο Υγείας «ασχολούμαστε και είχε ήδη ξεκινήσει ενδοκυβερνητικά η συζήτηση εδώ και αρκετούς μήνες για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ελέγχου»«Η συζήτηση δεν ξεκίνησε με την υπόθεση Μαζωνάκη και του τραγικού χαμού του, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο που βρισκόμαστε σε διαδικασία επεξεργασίας σχεδίου νόμου» επισήμανε ο υπουργός ΥγείαςΟι αποφάσεις που θα δείτε σύντομα είναι αποτέλεσμα πολλών μηνών συζήτησης σημείωσε και συνέχισε τονίζοντας πως θα δίνονται πλέον αρμοδιότητες ελέγχου στον ΟΔΙΠΥ και ότι «δεν χρειάζεται να ξαναπάμε στο Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας (ΣΕΥΠ) - ούτως ή άλλως και το ΣΕΥΠ είχε πολλά προβλήματα στη λειτουργία του». «Τώρα ξαφνικά έχουμε καθαγιάσει το ΣΕΥΠ;», διερωτήθηκε.Ο υπουργός Υγείας είπε τέλος ότι είναι ζήτημα ημερών, «ίσως την Παρασκευή ή το αργότερο τη Δευτέρα να παρουσιαστεί η εφαρμογή (app)» που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες ώστε να γνωρίζουν τι κάνει και τι δεν κάνει κάθε γιατρός που επισκέπτονται. Η ανακοίνωση αυτή θα συνοδευτεί με περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο του κεντρικού ελεγκτικού μηχανισμού.Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, με διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.», τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και λειτουργεί ως αρωγός του υπουργείου και όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας, στην προσπάθειά τους για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.Αποστολή τού ΟΔΙΠΥ είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, η ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και η στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προκύψει τεκμηριωμένος στρατηγικός σχεδιασμός στον τομέα της υγείας για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού.