Μήνυμα Ανδρουλάκη στους βουλευτές μετά τις «φωτιές» που άναψε ο Πάνας: Λάθη γίνονται, αλλά να είμαστε προσεκτικοί

Συνάντηση με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγο μετά την ομιλία του στη Βουλή - Απών από τη συνάντηση ο βουλευτής Χαλκιδικής που τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με την ΕΛΑΣ