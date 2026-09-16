Μήνυμα Ανδρουλάκη στους βουλευτές μετά τις «φωτιές» που άναψε ο Πάνας: Λάθη γίνονται, αλλά να είμαστε προσεκτικοί
Μήνυμα Ανδρουλάκη στους βουλευτές μετά τις «φωτιές» που άναψε ο Πάνας: Λάθη γίνονται, αλλά να είμαστε προσεκτικοί
Συνάντηση με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγο μετά την ομιλία του στη Βουλή - Απών από τη συνάντηση ο βουλευτής Χαλκιδικής που τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με την ΕΛΑΣ
Μήνυμα προς τους βουλευτές να είναι προσεκτικοί, με αφορμή την υπόθεση με την δήλωση του Απόστολου Πάνα, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σε συγκέντρωση που είχε μαζί τους στη Βουλή, λίγο μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια και την κόντρα του με τον πρωθυπουργό.
«Λάθη θα γίνονται, αλλά να είμαστε προσεκτικοί», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας εμμέσως τις «φωτιές» που άναψε η δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολου Πάνα, τον οποίον πάντως δεν κατονόμασε. Ο βουλευτής, που δεν ήταν παρών κατά τη συνάντηση, μιλώντας προ δύο ημερών στη «Ναυτεμπορική TV» είχε εμφανιστεί θετικός σε σύγκλιση ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ, καθώς όπως είπε, πρόκειται για κόμματα με σοσιαλδημοκρατικές καταβολές. Η δήλωση προκάλεσε την άμεση κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη που χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «δορυφόρο» του Αλέξη Τσίπρα, με την Χαριλάου Τρικούπη να σπεύδει να μιλήσει για «άστοχες προσωπικές απόψεις» του βουλευτή Χαλκιδικής.
Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την κοινοβουλευτική ομάδα είχε προαναγγελθεί πριν τη δήλωση του κ. Πάνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ικανοποίηση για τις εκδηλώσεις του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, όπου μετέβη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για τη ΔΕΘ και στην Κρήτη για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη, προαναγγέλοντας αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Κατά τη συνάντηση κάλεσε επίσης τους βουλευτές να είναι ενημερωμένοι και να έχουν μελετήσει σε βάθος το πρόγραμμα του κόμματος.
«Λάθη θα γίνονται, αλλά να είμαστε προσεκτικοί», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας εμμέσως τις «φωτιές» που άναψε η δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολου Πάνα, τον οποίον πάντως δεν κατονόμασε. Ο βουλευτής, που δεν ήταν παρών κατά τη συνάντηση, μιλώντας προ δύο ημερών στη «Ναυτεμπορική TV» είχε εμφανιστεί θετικός σε σύγκλιση ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ, καθώς όπως είπε, πρόκειται για κόμματα με σοσιαλδημοκρατικές καταβολές. Η δήλωση προκάλεσε την άμεση κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη που χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «δορυφόρο» του Αλέξη Τσίπρα, με την Χαριλάου Τρικούπη να σπεύδει να μιλήσει για «άστοχες προσωπικές απόψεις» του βουλευτή Χαλκιδικής.
Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την κοινοβουλευτική ομάδα είχε προαναγγελθεί πριν τη δήλωση του κ. Πάνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ικανοποίηση για τις εκδηλώσεις του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, όπου μετέβη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για τη ΔΕΘ και στην Κρήτη για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη, προαναγγέλοντας αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Κατά τη συνάντηση κάλεσε επίσης τους βουλευτές να είναι ενημερωμένοι και να έχουν μελετήσει σε βάθος το πρόγραμμα του κόμματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα