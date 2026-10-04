Μαρινάκης: «Η Ελλάδα έχει εφεδρείες» - Επιπλέον μέτρα, πετρέλαιο θέρμανσης και το μήνυμα για Ρούμπιο

Απάντησε στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα κειμήλια της συμφωνίας ανταλλαγής που υπεγράφη με τη Βουλγαρία - «Τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι «η καλύτερη απάντηση για αυτή την ιστορική ημέρα τη χθεσινή είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου» - Τι είπε για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος