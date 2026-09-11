Νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγήρανσης και μακροβιότητας προαναγγέλλει ο Γεωργιάδης: «Το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο»

«Θα συστήσουμε άμεσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς ώστε να υπάρξει ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης