Δένδιας: Κύπρος και Ελλάδα συνιστούν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο

O υπουργός Εθνικής 'Αμυνας συναντήθηκε με τον Κύπριο ομόλογό του και τον ενημέρωσε για την πορεία υλοποίησης της «Ατζέντας 2030

Βασίλη Πάλμα υποδέχθηκε, σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας,



Πριν το πέρας των συνομιλιών, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια των δύο στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, όπως και τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους.







Υποδέχθηκα σήμερα τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας @PalmasVasilis, με τον οποίο συζητήσαμε για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου καθώς και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφαλείας.



Τονίσαμε τη σημασία του σεβασμού και… pic.twitter.com/EDb9O8c66b — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 10, 2026





Επιπροσθέτως, συζήτησαν για την κατάσταση ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την Ουκρανία.



«Ιστορικά η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο κ. Δένδιας επισημαίνοντας ότι «ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας».





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Όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας «πώς μπορούμε να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με στόχευση την σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή μας και μάλιστα με σταθερότητα και ασφάλεια σε ένα σαφές πλαίσιο. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της ειρήνης. Στο πλαίσιο της σοβαρότητας».



Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του για την πορεία υλοποίησης της «Ατζέντας 2030», με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την αξιοποίηση εξελιγμένων τεχνολογιών στην 'Αμυνα.



Τον υπουργό 'Αμυνας της Κύπρουυποδέχθηκε, σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα.Πριν το πέρας των συνομιλιών, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια των δύο στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, όπως και τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους.Την ίδια στιγμή, ευχαρίστησε τον κ. Πάλμα για τα συλλυπητήριά του υπογραμμίζοντας ότι σε στιγμές όπως αυτή, η Ελλάδα και η Κύπρος στέκονται η μία δίπλα στην άλλη όχι μόνο ως εταίροι, αλλά ως αδερφοί.Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι δύο υπουργοί, ακολούθως, συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, με τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας να εκφράζει τη στήριξή του στις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την επίλυσή του.Επιπροσθέτως, συζήτησαν για την κατάσταση ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την Ουκρανία.«Ιστορικά η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο κ. Δένδιας επισημαίνοντας ότι «ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας».Όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας «πώς μπορούμε να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με στόχευση την σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή μας και μάλιστα με σταθερότητα και ασφάλεια σε ένα σαφές πλαίσιο. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της ειρήνης. Στο πλαίσιο της σοβαρότητας».Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του για την πορεία υλοποίησης της «Ατζέντας 2030», με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την αξιοποίηση εξελιγμένων τεχνολογιών στην 'Αμυνα.

Επίσης, εξετάστηκε η ενίσχυση των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν οι δύο χώρες και συζητήθηκε η συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα της συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE και της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας της Ε.Ε.



Στην συνάντηση παρευρέθησαν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

10.09.2026, 18:41